Яйца будут свежими в течение 12 месяцев: нужно сделать только одно действие

Яйца могут сохранять свежесть до года, при условии правильного хранения этого питательного продукта, указывают в Британском совете яичной промышленности.

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Как продлить срок хранения яиц - будут свежими до 12 месяцев / Коллаж Главред, фото: УНИАН

О чем вы узнаете:

Как продлить срок годности яиц

Как правильно замораживать яйца в морозилке

Общеизвестно, что лучше хранить яйца лучше в холодильнике, а не при комнатной температуре. Упакованные яйца остаются свежими в холодильнике около трех недель. Отделенные белки можно держать в закрытом контейнере до трех недель, тогда как желтки стоит хранить под накрытием до трех дней, сообщает Express.

Для тех, кто стремится к длительному хранению, существует простой метод. По данным Британского совета яичной промышленности, яйца можно безопасно хранить до 12 месяцев. Это позволяет держать продукт под рукой для приготовления блюд в любой момент.

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Совет рекомендует замораживать яйца полностью или отдельно желтки и белки, чтобы избежать пищевых потерь. Оптимально использовать замороженные яйца в течение четырех месяцев для сохранения максимальной свежести.

"Чтобы заморозить яйца целиком, белок и желток нужно взбить вместе. Вылейте содержимое в контейнер, пригодный для морозильной камеры, наклейте этикетку с датой, запечатайте и заморозьте", - указывают специалисты.

Эксперты из Британского совета яичной промышленности считают замораживание яичных белков "простым процессом": достаточно перелить белки в контейнер, перемешать, герметично закрыть и поместить в морозильную камеру. Чтобы ускорить размораживание, белки можно замораживать порциями.

Этот совет особенно полезен, когда в рецептах нужны только желтки или белки, и возникает необходимость сохранить остатки, которые могли бы попасть в отходы.

С желтками ситуация несколько сложнее, их сначала нужно отделить и поместить в контейнер. Поскольку желтки имеют более густую консистенцию, они могут загустеть и стать непригодными для приготовления, если их замораживать без подготовки. Чтобы избежать этого, следует добавить к желткам пол чайной ложки соли или 1-1,5 столовые ложки сахара на каждые 240 мл яичного продукта, выбирая соль для соленых блюд, а сахар - для сладких.

Важно правильно разморозить яйца перед использованием. Независимо от того, замораживались белки, желтки или целые яйца, их следует полностью разморозить, а использовать - только в тщательно приготовленных блюдах. Замороженные яйца нельзя готовить сразу после заморозки. Для размораживания следует перенести яйца из морозильной камеры в холодильник на ночь. Быстрый способ - поместить контейнер в холодную воду. После размораживания яйца необходимо использовать сразу.

Сколько нужно варить яйца / Инфографика: Главред

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