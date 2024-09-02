Хватит чайной ложки: что добавить при варке яиц, чтобы скорлупа легко чистилась

Существуют проверенные методы, которые помогут облегчить этот процесс.

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Что добавить при варке яиц, чтобы скорлупа легко чистилась / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

При варке яиц многие сталкиваются с проблемой, когда скорлупа словно приклеивается к белку, и снять её аккуратно становится задачей не из простых.

Но существуют проверенные методы, которые помогут облегчить этот процесс.

Что добавить в воду, чтобы скорлупа легко чистилась?

Одним из самых простых и эффективных способов сделать так, чтобы скорлупа легко снималась, является добавление в воду соли или соды. Соль помогает создать более щелочную среду, которая воздействует на внутреннюю поверхность скорлупы, делая её менее плотной и легче поддающейся удалению. Для этого достаточно добавить в кастрюлю с водой несколько щепоток соли перед началом варки яиц, пишет портал На пенсии.

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Альтернативой соли может стать обычная пищевая сода. Добавьте в воду 1 чайную ложку соды, и это также поможет сделать скорлупу более хрупкой, что облегчит процесс очистки яиц.

Интересные факты о яйцах Самыми распространёнными в употреблении являются куриные яйца. Хотя любые птичьи яйца могут быть употреблены в пищу человеком. Существует практика употребления яиц некоторых рептилий (например, черепах). Несмотря на пищевую ценность яиц, их потребление может нанести вред здоровью в связи с возможностью заражения сальмонеллой или аллергией на яичные белки. Белые яйца одинаково полезны, как и коричневые. Цвет скорлупы – это всего лишь генетический признак, он никак не влияет на питательную ценность, вкус или свежесть. Лучшее место для яиц – холодильник. При температуре ниже 6°C бактерии сальмонеллы не размножаются. Яйца хранятся дольше, если положить их острым концом вниз. Дело в том, что на тупом конце есть воздушный пузырь, в котором могут быть бактерии, поэтому есть вероятность, что при переворачивании они попадут в яйцо. Яйца нельзя хранить с сильно пахнущими продуктами. Благодаря пористой скорлупе они легко впитывают посторонние ароматы. Холестерин, содержащийся в яйцах, не опасен. Лецитин, содержащийся в обильном количестве в яичном желтке, помогает поддерживать уровень холестерина в норме, предотвращая развитие сердечно-сосудистых заболеваний.

Что сделать, чтобы яйца после варки легко чистились?

Помимо добавок в воду, существует ещё один метод, который поможет легко очистить яйца от скорлупы. Перед варкой положите яйца в кастрюлю с холодной водой и оставьте их на 5-10 минут. Затем добавьте соль или соду и поставьте кастрюлю на огонь. Доведите воду до кипения, после чего убавьте огонь и варите яйца еще 5 минут.

Как долго хранятся овощи и фрукты в холодильнике инфографика / Главред

После окончания варки важно сразу же погрузить яйца в холодную воду, предварительно добавив туда столовую ложку белого уксуса. Уксус поможет ослабить связь между белком и скорлупой, что сделает очистку яиц проще. Оставьте яйца в уксусном растворе до полного охлаждения — и вы сможете легко снять скорлупу, не повредив белок.

Что делать, чтобы скорлупа легко снималась?

Чтобы избежать проблем с очисткой яиц, можно также попробовать следующие советы:

Используйте старые яйца : Свежие яйца сложнее очистить, чем те, которые хранились несколько дней. Поэтому, если возможно, выбирайте яйца постарше.

: Свежие яйца сложнее очистить, чем те, которые хранились несколько дней. Поэтому, если возможно, выбирайте яйца постарше. Контраст температур : Погружение яиц сразу после варки в ледяную воду помогает скорлупе отделиться от белка. Хотя этот метод может не сработать со свежими яйцами, он эффективно работает с более старыми.

: Погружение яиц сразу после варки в ледяную воду помогает скорлупе отделиться от белка. Хотя этот метод может не сработать со свежими яйцами, он эффективно работает с более старыми. Добавление уксуса или соды в воду: Как уже упоминалось, уксус и сода изменяют pH воды, что помогает легче очистить яйца.

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