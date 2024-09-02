УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Хватит чайной ложки: что добавить при варке яиц, чтобы скорлупа легко чистилась

Сергей Кущ
2 сентября 2024, 08:42
269
Существуют проверенные методы, которые помогут облегчить этот процесс.
Что добавить при варке яиц, чтобы скорлупа легко чистилась
Что добавить при варке яиц, чтобы скорлупа легко чистилась / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

При варке яиц многие сталкиваются с проблемой, когда скорлупа словно приклеивается к белку, и снять её аккуратно становится задачей не из простых.

Но существуют проверенные методы, которые помогут облегчить этот процесс.

Что добавить в воду, чтобы скорлупа легко чистилась?

Одним из самых простых и эффективных способов сделать так, чтобы скорлупа легко снималась, является добавление в воду соли или соды. Соль помогает создать более щелочную среду, которая воздействует на внутреннюю поверхность скорлупы, делая её менее плотной и легче поддающейся удалению. Для этого достаточно добавить в кастрюлю с водой несколько щепоток соли перед началом варки яиц, пишет портал На пенсии.

видео дня

Альтернативой соли может стать обычная пищевая сода. Добавьте в воду 1 чайную ложку соды, и это также поможет сделать скорлупу более хрупкой, что облегчит процесс очистки яиц.

Интересные факты о яйцах

Самыми распространёнными в употреблении являются куриные яйца. Хотя любые птичьи яйца могут быть употреблены в пищу человеком. Существует практика употребления яиц некоторых рептилий (например, черепах).

Несмотря на пищевую ценность яиц, их потребление может нанести вред здоровью в связи с возможностью заражения сальмонеллой или аллергией на яичные белки.

Белые яйца одинаково полезны, как и коричневые. Цвет скорлупы – это всего лишь генетический признак, он никак не влияет на питательную ценность, вкус или свежесть.

Лучшее место для яиц – холодильник. При температуре ниже 6°C бактерии сальмонеллы не размножаются.

Яйца хранятся дольше, если положить их острым концом вниз. Дело в том, что на тупом конце есть воздушный пузырь, в котором могут быть бактерии, поэтому есть вероятность, что при переворачивании они попадут в яйцо.

Яйца нельзя хранить с сильно пахнущими продуктами. Благодаря пористой скорлупе они легко впитывают посторонние ароматы.

Холестерин, содержащийся в яйцах, не опасен. Лецитин, содержащийся в обильном количестве в яичном желтке, помогает поддерживать уровень холестерина в норме, предотвращая развитие сердечно-сосудистых заболеваний.

Что сделать, чтобы яйца после варки легко чистились?

Помимо добавок в воду, существует ещё один метод, который поможет легко очистить яйца от скорлупы. Перед варкой положите яйца в кастрюлю с холодной водой и оставьте их на 5-10 минут. Затем добавьте соль или соду и поставьте кастрюлю на огонь. Доведите воду до кипения, после чего убавьте огонь и варите яйца еще 5 минут.

Как долго хранятся овощи и фрукты в холодильнике инфографика
Как долго хранятся овощи и фрукты в холодильнике инфографика / Главред

После окончания варки важно сразу же погрузить яйца в холодную воду, предварительно добавив туда столовую ложку белого уксуса. Уксус поможет ослабить связь между белком и скорлупой, что сделает очистку яиц проще. Оставьте яйца в уксусном растворе до полного охлаждения — и вы сможете легко снять скорлупу, не повредив белок.

Что делать, чтобы скорлупа легко снималась?

Чтобы избежать проблем с очисткой яиц, можно также попробовать следующие советы:

  • Используйте старые яйца: Свежие яйца сложнее очистить, чем те, которые хранились несколько дней. Поэтому, если возможно, выбирайте яйца постарше.
  • Контраст температур: Погружение яиц сразу после варки в ледяную воду помогает скорлупе отделиться от белка. Хотя этот метод может не сработать со свежими яйцами, он эффективно работает с более старыми.
  • Добавление уксуса или соды в воду: Как уже упоминалось, уксус и сода изменяют pH воды, что помогает легче очистить яйца.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

яйца лайфхак интересные новости
Реклама

Главное за день

Стало известно, как нардеп Дмитрук сбежал за границу

Стало известно, как нардеп Дмитрук сбежал за границу

10:12 Украина
РФ запустила по Украине 35 ракет разных типов и 23 дрона: сколько удалось сбить

РФ запустила по Украине 35 ракет разных типов и 23 дрона: сколько удалось сбить

09:42 Украина
Цены "взлетят": Зеленский подписал закон о повышении акцизов на топливо

Цены "взлетят": Зеленский подписал закон о повышении акцизов на топливо

09:31 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Гороскоп на сентябрь 2024: один знак зодиака ждет крутой поворот в личной жизни и семье 16180

Гороскоп на сентябрь 2024: один знак зодиака ждет крутой поворот в личной жизни и семье

Накроют штормовой ветер и грозы: когда в Украину ворвется бабье лето 14576

Накроют штормовой ветер и грозы: когда в Украину ворвется "бабье лето"

Оккупация Покровска развязывает руки Путину: какая опасность для Днепра 3118

Оккупация Покровска развязывает руки Путину: какая опасность для Днепра

Гороскоп на неделю с 2 по 8 сентября: Ракам - одиночество, Львам - прибыль 2704

Гороскоп на неделю с 2 по 8 сентября: Ракам - одиночество, Львам - прибыль

Последние новости

10:12

Стало известно, как нардеп Дмитрук сбежал за границу

09:50

ВСУ продвинулись возле стратегического для РФ населенного пункта: офицер раскрыл детали

09:42

РФ запустила по Украине 35 ракет разных типов и 23 дрона: сколько удалось сбить

09:31

Цены "взлетят": Зеленский подписал закон о повышении акцизов на топливо

08:55

Армия РФ оккупировала Долиновку на Донбассе - DeepState

У России мало сил для захвата Покровска, но окружение города возможно – майор ВСУ ГетьманУ России мало сил для захвата Покровска, но окружение города возможно – майор ВСУ Гетьман
08:53

Гороскоп на завтра 3 сентября: Львам - ожесточенные соревнования, Рыбам - успешный день

08:42

Хватит чайной ложки: что добавить при варке яиц, чтобы скорлупа легко чистилась

08:19

Пылают дома и авто: после удара РФ по Киеву в Белгороде прогремели взрывыВидео

08:10

Сила и слабость Дональда Трампамнение

Реклама
07:51

Спустя шесть месяцев после развода: Мурат Налчаджиоглу засветился с бывшей женой

07:38

Ракетный удар по Сумам 1 сентября: среди раненых - четверо детейФото

06:56

РФ ударила по Киеву "Искандерами", Х-101 и дроном: силы ПВО уничтожили десятки ракетФото

06:10

Визит Путина в Монголиюмнение

05:42

В Киеве прогремели мощные взрывы: в четырех районах упали обломки ракет, есть раненый

05:12

Почему яблоки гниют прямо на дереве: как спасти сад и урожай от катастрофы

03:05

Одежда, которая принесет неприятности: какой цвет нельзя носить 2 сентября

03:00

Как отмыть духовку без химии: для этого понадобится самый обычный лимон

02:35

Уверенно вперед: результаты четвертого дня Паралимпиады-2024 для Украины

02:30

Удары западным оружием по территории РФ: неожиданный прогноз генерала-разведчика

01:35

Новый украинский дрон-бомбер: что собой представляет STING, прошедший проверку

Реклама
01:30

Известный репер умер на сцене во время своего концерта - последние слова артиста

01:01

Днепр в опасности: майор ВСУ дал неутешительный прогноз из-за наступления оккупантов

00:46

Угроза со стороны Беларуси: на Черниговщине возводят оборонительные сооружения

00:03

Роботы будут разминировать Украину: Хорватия передает уникальные системы

01 сентября, воскресенье
23:06

Россия вновь пугает ядерным оружием: оккупанты изменят "ядерную доктрину"

22:29

Чтобы россияне почувствовали войну: Зеленский подписал новый пакет санкцийВидео

22:24

Все в огне, есть раненые: РФ ударила ракетой по детдому в СумахФотоВидео

22:07

Экипаж вертолета погиб: в ХНУВС рассказали о катастрофе Ми-2

21:47

Поляки поддерживают сбивание российских целей своими системами ПВО: опрос

21:24

Наступление РФ на пределе: появился прогноз по срокам "генеральной битвы"

21:07

Смертоносная лихорадка Западного Нила уже в Украине: чего стоит опасаться

20:35

Накроют штормовой ветер и грозы: когда в Украину ворвется "бабье лето"

20:28

Гороскоп на сентябрь 2024 для Водолеев: мистические события и вещие сныВидео

20:14

В Харькове прогремели новые взрывы: появились детали массированного удара РФ

19:43

Гороскоп на сентябрь 2024: важное астрологическое событие изменит жизнь РыбВидео

19:16

У РФ будет три направления для наступления: майор ВСУ о рисках потери Покровска

19:10

Селидово для оккупантов оказалось крепким орешкоммнение

19:05

Сколько россиян поддерживают убийства украинцев и захват городов - соцопрос

18:56

Свет будут выключать весь день: какими будут графики 2 сентября

18:12

У медиков тяжелые ранения и потеря крови: РФ ударила по врачам скорой в Харькове

Реклама
18:10

Столбы дыма: после удара РФ по Харькову на Белгород "посыпались" снаряды

17:41

"Ответ уже происходит": в Кремле "пугают" последствиями прорыва под Курск, Суджу "сносят"Фото

17:35

Гороскоп на сентябрь 2024 для Козерогов: чего ждать на работе, в любви и финансахВидео

17:22

Было прямое попадание и жесткий взрыв: жуткое видео с моментом удара по ХарьковуФотоВидео

17:10

ВСУ "покрошили" десятки тысяч россиян: генерал раскрыл грандиозные потери РФ

17:05

Любовный гороскоп на неделю с 2 по 8 сентября: кому повезет в любви

17:02

Покровск - только плацдарм: Россия готовит крупное наступление на новую область

16:59

"Должна "беременеть" после каждого": Lida Lee ответила на слухи о беременностиВидео

16:46

Поднялись столбы дыма, есть пострадавшие: в Сумах прогремела серия мощных взрывовФото

16:12

Войска РФ ударили из РСЗО по жилым домам Курахово: есть погибшие и много раненыхФото

^
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоГоловоломкиВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Война с Россией
Бои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения дочериС днем рождения, кумС днем рождения женщине
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять