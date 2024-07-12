Чем кормить курей, чтобы не клевали яйца: хитрый фокус гарантирует результат

Многие, кто занимается выращиванием куриц, рано или поздно сталкиваются с проблемой расклева несушками своих яиц. Это может существенно ударить по хозяйству, ведь многие используют выращенные яйца на продажу.
Эта проблема известна фермерам еще издавна, поэтому существует несколько проверенных и действенных способов борьбы с ней. Если на проблему обратить внимание вовремя, есть все шансы быстро исправить ситуацию.
- Что нужно давать курам чтобы они не клевали яйца
- Интересные факты о яйцах
- Что нужно сделать чтобы куры не клевали свои яйца
- Почему куры клюют яйца
- Смотрите видео - люди способны понимать кудахтанье кур:
Что нужно давать курам чтобы они не клевали яйца
Одной из главных причин того, что птица расклевывает яйца, является недостаток тех или иных ингредиентов в ее рационе. Поэтому в этом случае следует обратить внимание на коррекцию питания для предотвращения расклева у кур.
Если вы хотите быстро решить эту проблему, попробуйте использовать гипс, но только в ограниченном количестве. Количество может быть не более трёх грамм на одну голову в день.
Кроме того, в рационе должна быть соль, начиная с двухмесячного возраста. Это поможет птице лучше усваивать витамины и минералы. Кроме того, рекомендуется приобретать специальный комбикорм для несушек.
Интересные факты о яйцах
Самыми распространёнными в употреблении являются куриные яйца. Хотя любые птичьи яйца могут быть употреблены в пищу человеком. Существует практика употребления яиц некоторых рептилий (например, черепах).
Несмотря на пищевую ценность яиц, их потребление может нанести вред здоровью в связи с возможностью заражения сальмонеллой или аллергией на яичные белки.
Белые яйца одинаково полезны, как и коричневые. Цвет скорлупы – это всего лишь генетический признак, он никак не влияет на питательную ценность, вкус или свежесть.
Лучшее место для яиц – холодильник. При температуре ниже 6°C бактерии сальмонеллы не размножаются.
Яйца хранятся дольше, если положить их острым концом вниз. Дело в том, что на тупом конце есть воздушный пузырь, в котором могут быть бактерии, поэтому есть вероятность, что при переворачивании они попадут в яйцо.
Яйца нельзя хранить с сильно пахнущими продуктами. Благодаря пористой скорлупе они легко впитывают посторонние ароматы.
Холестерин, содержащийся в яйцах, не опасен. Лецитин, содержащийся в обильном количестве в яичном желтке, помогает поддерживать уровень холестерина в норме, предотвращая развитие сердечно-сосудистых заболеваний.
Что нужно сделать чтобы куры не клевали свои яйца
Есть сразу несколько проверенных народных способов:
- Попробуйте положить в гнездо муляж (деревянное яйцо или теннисный мячик отучит курицу клевать яйца);
- В пустое яйцо добавьте горчицу (такое угощение курице будет не по душе);
- Старайтесь собирать яйца чаще (2-3 раза в день);
- Попробуйте оборудовать гнездо мягкой подстилкой.
Почему куры клюют яйца
При определении причины проблемы обратите внимание на несколько вероятных факторов:
- недостаток белка зимой (рацион беден на насекомых и червей);
- птице может не хватать кальция (она его пытается получить из яиц);
- в случае ограниченного освещения может быть нехватка витамина D;
- теснота в курятнике;
- неопытность курицы.
Смотрите видео - люди способны понимать кудахтанье кур:
Больше новостей:
- В Китае бродячие слоны опустошают фермы и мило отдыхают на привале
- Братство двора: на ферме в Нидерландах козёл и петух спасли курицу от ястреба и стали звездами Сети
- Как жарить курицу на сковороде, чтобы не прилипала: Клопотенко раскрыл секрет
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред