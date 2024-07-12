Чем кормить курей, чтобы не клевали яйца: хитрый фокус гарантирует результат

Что нужно сделать, чтобы куры не клевали свои яйца - гениальный лайфхак.

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Что давать курам для кальция / Коллаж: Главред, Фото: Pixabay/Pexels, Pixabay/NoName_13

Многие, кто занимается выращиванием куриц, рано или поздно сталкиваются с проблемой расклева несушками своих яиц. Это может существенно ударить по хозяйству, ведь многие используют выращенные яйца на продажу.

Эта проблема известна фермерам еще издавна, поэтому существует несколько проверенных и действенных способов борьбы с ней. Если на проблему обратить внимание вовремя, есть все шансы быстро исправить ситуацию.

Что нужно давать курам чтобы они не клевали яйца

Одной из главных причин того, что птица расклевывает яйца, является недостаток тех или иных ингредиентов в ее рационе. Поэтому в этом случае следует обратить внимание на коррекцию питания для предотвращения расклева у кур.

Если вы хотите быстро решить эту проблему, попробуйте использовать гипс, но только в ограниченном количестве. Количество может быть не более трёх грамм на одну голову в день.

Кроме того, в рационе должна быть соль, начиная с двухмесячного возраста. Это поможет птице лучше усваивать витамины и минералы. Кроме того, рекомендуется приобретать специальный комбикорм для несушек.

Интересные факты о яйцах Самыми распространёнными в употреблении являются куриные яйца. Хотя любые птичьи яйца могут быть употреблены в пищу человеком. Существует практика употребления яиц некоторых рептилий (например, черепах). Несмотря на пищевую ценность яиц, их потребление может нанести вред здоровью в связи с возможностью заражения сальмонеллой или аллергией на яичные белки. Белые яйца одинаково полезны, как и коричневые. Цвет скорлупы – это всего лишь генетический признак, он никак не влияет на питательную ценность, вкус или свежесть. Лучшее место для яиц – холодильник. При температуре ниже 6°C бактерии сальмонеллы не размножаются. Яйца хранятся дольше, если положить их острым концом вниз. Дело в том, что на тупом конце есть воздушный пузырь, в котором могут быть бактерии, поэтому есть вероятность, что при переворачивании они попадут в яйцо. Яйца нельзя хранить с сильно пахнущими продуктами. Благодаря пористой скорлупе они легко впитывают посторонние ароматы. Холестерин, содержащийся в яйцах, не опасен. Лецитин, содержащийся в обильном количестве в яичном желтке, помогает поддерживать уровень холестерина в норме, предотвращая развитие сердечно-сосудистых заболеваний.

Что нужно сделать чтобы куры не клевали свои яйца

Есть сразу несколько проверенных народных способов:

Попробуйте положить в гнездо муляж (деревянное яйцо или теннисный мячик отучит курицу клевать яйца);

В пустое яйцо добавьте горчицу (такое угощение курице будет не по душе);

Старайтесь собирать яйца чаще (2-3 раза в день);

Попробуйте оборудовать гнездо мягкой подстилкой.

Почему куры клюют яйца

При определении причины проблемы обратите внимание на несколько вероятных факторов:

недостаток белка зимой (рацион беден на насекомых и червей);

птице может не хватать кальция (она его пытается получить из яиц);

в случае ограниченного освещения может быть нехватка витамина D;

теснота в курятнике;

неопытность курицы.

Смотрите видео - люди способны понимать кудахтанье кур:

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