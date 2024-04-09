Хватит стакана воды: как проверить яйца на свежесть

Это самый простой способ понять, что яйца не испортились.

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Как проверить яйца на свежесть / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Близится Пасха 2024 и украинцы будут делать крашанки и писанки, для которых нужны качественные яйца. Проверить их можно в домашних условия при помощи обычной воды.

Как определить яйца свежие или нет?

Разбейте одно из яиц и обратите внимание на состояние желтка и белка. Если желток выпуклый, а белок вязкий и плотно собран вокруг желтка – яйцо очень свежее. Если желток плоский, а белок жидкий – это признак залежавшегося яйца.

Что такое пасхальное яйцо? Пасхальное яйцо — обрядовая пища и ритуальный символ в пасхальных обычаях, обрядах и играх. Дарить окрашенные в красный цвет яйца на Пасху — древний обычай. В христианстве яйцо толкуется как символ гроба и воскресения, а красный цвет символизирует для христиан кровь распятого Христа. Помимо того, красный цвет одновременно указывает и "на царское достоинство Спасителя".

Если при встряхивании вы не услышите посторонних звуков, то можете смело употреблять яйцо в пищу – оно свежее.

Если же при этом слышны всплески или хлюпанье, значит, что внутрь яйца попал воздух и расширил естественный воздушный пузырь. Такое яйцо есть уже нельзя.

Как определить свежесть яиц в воде?

Это самый простой способ понять, что яйца не испортились, пишут эксперты. Для этого:

Поместите яйца в глубокую ёмкость с холодной водой. Если они остаются на дне в горизонтальном положении, значит они очень свежие. Яйца, слегка приподнятые тупым углом кверху, уже не первой свежести, но пока еще могут быть использованы в приготовлении горячих блюд.

Всплывшие на поверхность яйца испорчены и есть их нельзя! Чем больше воздуха внутри яйца, тем выше оно всплывает и, конечно, тем оно старше.

Смотрите видео о том, как проверить свежесть яиц в воде:

Можно ли есть яйца с истекшим сроком годности?

Если вы купили яйца в магазине, то на упаковке яиц всегда присутствует информация о сроке годности. Яйца можно употреблять в пищу в течение некоторого времени после истечения срока годности, но перед этим рекомендуется проверить их свежесть методами, описанными выше.

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