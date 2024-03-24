Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиков

Пасха в 2024 году будет по-новому или еще по-старому - именно этим вопросом задаются много украинцев, поскольку в прошлом году наша страна перешла на новый календарь.
Кстати, ранее стала известна погода на Пасху 2024: синоптик рассказала, когда в Украине резко потеплеет.
Мы подробно расскажем, когда Пасха в 2024 году у православных и католиков.
Пасха 2024 украина по новому календарю
Изменение календаря Православной Церкви Украины и Украинской Греко-Католической Церкви на новоюлианский не влияет на дату отмечания Пасхи.
Это связано с тем, что дата Пасхи у православных рассчитывается по-другому, нежели у католиков. В результате, в 2024 году православные верующие в Украине будут праздновать Пасху 5 мая, в то время как католическая Пасха будет отмечаться 31 марта.
Пасха 2024 Украина католическая
В этом году празднование католической Пасхи выпадает на 31 марта, а православные верующие отметят этот светлый праздник чуть позже, 5 мая. Согласно традиции, в канун Пасхи в церквях освящают благодатный огонь, который является символом небесного света, дарованного сыном Божьим людям.
Пасхальные службы отличаются особой торжественностью и часто сопровождаются крестным ходом, либо его началом, либо завершением. В ходе этих служб священнослужители восхваляют самопожертвование Иисуса Христа, распятого за грехи человечества, и призывают к следованию религиозным предписаниям.
Пасхальный вечер в католических храмах также ознаменован зажжением пасхала, большой свечи, символизирующей свет Христа. Верующие несут этот свет в свои дома, распространяя его тепло и благословение.
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