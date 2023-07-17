Когда будет Пасха в 2024 и 2025 году: даты для православных и католиков

Пасха – один из самых значимых религиозных праздников для православных и католиков. Давайте рассмотрим когда будет православная и католическая Пасха в 2024 году в Украине.
Хоть Православная Церковь Украины с первого сентября перейдет на новый календарь, предусматривающий некоторые изменения в датах праздников, но Пасху эти изменения никак не повлияют.
Празднование Пасхи в Украине
В Украине Пасха, как и во многих других странах, является одним из наиболее важных религиозных праздников. Православная Пасха в Украине будет праздноваться в тот же день, что и в остальных православных странах. Католическая Пасха в Украине также совпадает с датой празднования в других католических странах.
Когда Пасха в 2024 году?
В 2024 году православная Пасха будет отмечаться 5 мая, а католическая Пасха в 2024 году - 31 апреля. Православные и католические церкви используют разные календари для определения даты Пасхи, что объясняет разницу в праздновании.
Когда Пасха в 2025 году?
Помните, что даты Пасхи могут меняться каждый год и требуют проверки в актуальных источниках. Католическая и православная пасха в 2025 году будут отмечаться в один день – 20 апреля.
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