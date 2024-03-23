Погода на Пасху 2024: синоптик рассказала, когда в Украине резко потеплеет

Погода в Украине на католическую Пасху 31 марта будет теплой. Как рассказала в интервью Главреду синоптик Укргидрометцентра Наталия Птуха, стоит ожидать потепления.
"Будет "плюсовая" температура, это точно. На Пасху, 31 марта, нет каких-то атмосферных фронтов, которые вызывают проблемы. Скорее всего, будет теплая весенняя погода", - отметила синоптик.
По данным синоптика, уже с 25 марта в Украине стоит ожидать значительного потепления. В некоторых регионах воздух прогреется до +18 градусов.
Также синоптик рассказала, как народные приметы связывают с погодными условиями.
"Мы как ученые: прогноз составляем по научно-обоснованным показателям, которые мы используем. Каких-то связей с церковными праздниками мы не отслеживаем. Единственное, что можем сказать о народных приметах, - люди иногда на них ориентируются. Раньше да, был возможный смысл, но это статистический прогноз за много лет - люди анализировали и выводили средние показатели по местности. Но, сейчас народные приметы теряют свою актуальность, все потому что климат меняется. Даже эти статистические показатели, которые используют синоптики и ученые (климатическую норму), пересматривают. Раньше брали климатическую норму с 1960 по 1991 годы, сейчас - с 1991 по 2020 годы. Согласно этим климатическим нормам, тот же февраль у нас был выше за всю историю наблюдений", - добавила она.
Карта погода на 14 дней
Согласно данным метеорологического сайта meteoprog, погода на католическую Пасху 31 марта будет теплой. Стоит ожидать +20 градусов.
Кто такая Наталья Птуха
Наталья Птуха – синоптик в Украинском гидрометеорологическом центре ГСЧС Украины, заведующая сектором взаимодействия со СМИ в УкрГМЦ. Сотрудничает с украинскими телеканалами, радиостанциями и информационными источниками.
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