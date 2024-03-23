УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

Погода на Пасху 2024: синоптик рассказала, когда в Украине резко потеплеет

Мария Тупик
23 марта 2024, 15:11
Какой будет погода в Украине на Пасху 31 марта и где ждать потепления +20.
Погода в Украине на Пасху 31 марта
Погода в Украине на Пасху 31 марта / pixabay

Погода в Украине на католическую Пасху 31 марта будет теплой. Как рассказала в интервью Главреду синоптик Укргидрометцентра Наталия Птуха, стоит ожидать потепления.

"Будет "плюсовая" температура, это точно. На Пасху, 31 марта, нет каких-то атмосферных фронтов, которые вызывают проблемы. Скорее всего, будет теплая весенняя погода", - отметила синоптик.

По данным синоптика, уже с 25 марта в Украине стоит ожидать значительного потепления. В некоторых регионах воздух прогреется до +18 градусов.

видео дня

Также синоптик рассказала, как народные приметы связывают с погодными условиями.

"Мы как ученые: прогноз составляем по научно-обоснованным показателям, которые мы используем. Каких-то связей с церковными праздниками мы не отслеживаем. Единственное, что можем сказать о народных приметах, - люди иногда на них ориентируются. Раньше да, был возможный смысл, но это статистический прогноз за много лет - люди анализировали и выводили средние показатели по местности. Но, сейчас народные приметы теряют свою актуальность, все потому что климат меняется. Даже эти статистические показатели, которые используют синоптики и ученые (климатическую норму), пересматривают. Раньше брали климатическую норму с 1960 по 1991 годы, сейчас - с 1991 по 2020 годы. Согласно этим климатическим нормам, тот же февраль у нас был выше за всю историю наблюдений", - добавила она.

Карта погода на 14 дней

Согласно данным метеорологического сайта meteoprog, погода на католическую Пасху 31 марта будет теплой. Стоит ожидать +20 градусов.

Карта погоды на 14 дней
Карта погоды на 14 дней / meteoprog.com

Кто такая Наталья Птуха

Наталья Птуха – синоптик в Украинском гидрометеорологическом центре ГСЧС Украины, заведующая сектором взаимодействия со СМИ в УкрГМЦ. Сотрудничает с украинскими телеканалами, радиостанциями и информационными источниками.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

погода Пасха синоптик прогноз погоды Наталия Птуха
Реклама

Главное за день

Бойня в Подмосковье: Путин приплел "украинский след", в ГУР ответили на фейк РФ

Бойня в Подмосковье: Путин приплел "украинский след", в ГУР ответили на фейк РФ

15:52 Мир
Погода на Пасху 2024: синоптик рассказала, когда в Украине резко потеплеет

Погода на Пасху 2024: синоптик рассказала, когда в Украине резко потеплеет

15:11 Синоптик
ФСБ лжет: у Зеленского жестко прокомментировали бойню в РФ

ФСБ лжет: у Зеленского жестко прокомментировали бойню в РФ

14:46 Украина
Все главные новости

Популярное

Это ужас : комик Сергей Светлаков был на концерте группы Пикник в Крокусе 5579

"Это ужас": комик Сергей Светлаков был на концерте группы "Пикник" в Крокусе

Сколько нужно варить пельмени: неожиданный ответ просто сразит наповал 4964

Сколько нужно варить пельмени: неожиданный ответ просто сразит наповал

РФ собрала 100-тысячный кулак : Жданов назвал, какие города под угрозой 4255

РФ собрала 100-тысячный "кулак": Жданов назвал, какие города под угрозой

Favbet Foundation передал бойцам ВСУ на фронт еще три внедорожника 4188

Favbet Foundation передал бойцам ВСУ на фронт еще три внедорожника

Последние новости

15:52

Бойня в Подмосковье: Путин приплел "украинский след", в ГУР ответили на фейк РФ

15:11

Погода на Пасху 2024: синоптик рассказала, когда в Украине резко потеплеет

14:50

Гороскоп Таро на апрель 2024: Овнам - выбор, Тельцам - пауза, Близнецам - завистьВидео

14:46

ФСБ лжет: у Зеленского жестко прокомментировали бойню в РФ

14:39

"США сдулись, как воздушный шарик": Жданов сказал, откуда Украине ждать помощи

Когда в Украине окончательно потеплеет: Наталия Птуха о погодных аномалиях и сюрпризе на ПасхуКогда в Украине окончательно потеплеет: Наталия Птуха о погодных аномалиях и сюрпризе на Пасху
14:37

Дрогнула при упоминании про Уильяма: эксперт по языку тела прокомментировала обращение Миддлтон

14:17

Россия атакует украинскую энергетику: в ВСУ объяснили тактику ударов весной

13:47

Скорблю о России: Лорак и ее бойфренд посочуствовали теракту в Крокусе

13:45

"Панцири" не спасут: РФ не защитит все НПЗ от ударов дронов – разведка Британии

Реклама
13:16

Как и сколько раз кормить щенка и что можно дать со стола: советы для собаководов

13:07

"Ограниченно годные" будут служить в боевых подразделениях: нардеп раскрыл детали

12:52

"Россияне "гасят" Харьков": Жданов раскрыл худший сценарий новых ударов РФ

12:48

У Кейт Миддлтон рак: принц Гарри и Меган Маркл решили поддержать принцессу

12:46

Только самые внимательные найдут клубнику за 6 секунд: чрезвычайно сложная загадка

12:27

Церковный праздник 24 марта: что запрещено делать в первую неделю Великого поста

12:00

Запрет США на удары по российским НПЗ: почему версии не совпадаютЭксклюзив

11:59

ФСБ задержала виновников теракта в Москве и выдала заявление о причастности Украины

11:48

"Делаем все возможное": Зеленский рассказал, удалось ли уже устранить последствия атаки РФ

11:47

Месть за Чечню, Сирию и Афганистан: в США назвали причину бойни в РФ – NYT

11:31

Цветение будет пышным, а листва - сочной: как применять яичную воду в саду и огороде

Реклама
11:28

Кэмерон Диаз во второй раз стала мамой и рассекретила необычное имя малыша

11:08

Чем сейчас опасна ротация на фронте: в ISW оценили решение Сырского

11:01

Ударит +20 градусов: какой будет погода в последнюю неделю марта

09:56

Россияне не прекращают штурм, давят на плацдарм ВСУ в районе Крынок

09:32

Ретроградный Меркурий 1-25 апреля: Овнам - похудение, Девам - деньги, Рыбам - ожиданиеВидео

09:30

Гороскоп на завтра 24 марта: Ракам - прибыль, Козерогам - исполнение желаний

09:24

"Путин использует каждую минуту для ударов по Украине": в Белом доме сделали важное заявление

09:10

"Это ужас": комик Сергей Светлаков был на концерте группы "Пикник" в Крокусе

08:57

Наступление оккупантов на Харьков: аналитики ISW назвали сценарий и угрозы

08:35

РФ ночью атаковала Украину 4 ракетами и 34 дронами: сбить удалось не все

08:10

Кремль готовит эскалацию войны и новую мобилизациюмнение

07:57

Взрыв, а потом пожар: в РФ горит НПЗ в Самарской области - росСМИВидео

07:51

"РФ может продолжить удары по энергосистеме Украины": в ISW назвали цель оккупантов

06:47

Вариант концерта в подмосковье идеален для Кремлямнение

05:10

"Теперь нужно ждать атак каждый день": Жданов сделал тревожный прогноз о ракетных ударах

04:34

Как покрасить яйца на Пасху во все цвета радуги: народные методы

03:30

РФ собрала 100-тысячный "кулак": Жданов назвал, какие города под угрозой

03:00

Давай извинения: Волочкова накинулась на Лазарева

02:32

Как уберечься от клеща: какой запах отпугнет их навсегда

02:05

Жених - прочь: Меган Фокс попросила друзей знакомить ее с другими мужчинами

Реклама
01:29

Тест по картинке: есть ли у вас шестое чувство

22 марта, пятница
23:59

"Вопрос ДнепроГЭС россияне решили": полковник назвал цель удара РФ по дамбе

23:47

Как часто надо мыть голову, чтобы не выпадали волосы: трихолог удивила ответом

23:30

"Смерть за смерть": Медведев нагло угрожает украинцам "безжалостным уничтожением"

23:06

"Может иметь последствия": адмирал дал громкое заявление о войсках НАТО в Украине

22:42

Кровавое побоище в "Крокусе" устроено Путиным, но зачем?мнение

22:17

"Теракт готовился": добровольцы РФ официально обвинили Путина в расстреле людей под Москвой

22:17

У Кейт Миддлтон рак: как трагическую новость она сообщила детямВидео

22:08

Теракт организовали российские спецслужбы: ГУР назвало жестокие цели Кремля

22:03

Чем грозит стресс во время беременности: какие могут быть опасности

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Лайфхаки
АвтоСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Гороскоп
Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп на завтра
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять