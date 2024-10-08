Как проверить свежесть яиц: хитрый трюк для хозяек

Яйца - один из самых популярных продуктов при приготовлении разнообразных блюд. Поэтому очень важно быть уверенным в их качестве и свежести.
Как быстро проверить свежесть яиц
Для того, чтобы убедиться в свежести яиц, не нужно проводить сложных манипуляций. Для этого есть несколько простых методов:
- Окуните яйца в воду. Наполните посуду холодной водой и положите туда яйца. Если они тонут и ложатся на бок, будьте уверены, этот продукт свежий и его можно использовать в пищу. Если яйцо тонет и один конец его немного поднимается, вероятно, оно уже полежало 7-10 дней. Однако, то яйцо, которое даже не касается дна или плавает на поверхности - не пригодно для использования.
- Сильно потрясите яйца. Возьмите яйцо и хорошо потрясите возле уха. Если ничего не услышите, продукт свежий. Бульканье, всплески или шорох говорят о том, что скорее всего яйцо испорчено.
- Визуальная оценка яиц. Свежее яйцо внутри имеет прозрачный, вязкий и упругий белок, который хорошо держится вокруг желтка, и плотный выпуклый желток, без пятен и вкраплений другого цвета. Если яйцо мутное, имеет кровяные разводы, красные капли или белок слишком жидкий и имеет желтый цвет - не используйте его в пищу.
- Проверка яиц на запах. Свежие яйца не имеют запаха. Если вы разбиваете яйцо в тарелку и как будто волной к вам доносится что-то кислое, то продукт испорчен.
Смотрите видео, как проверить яйца на свежесть:
Интересные факты о яйцах
Самыми распространенными в употреблении являются куриные яйца. Хотя любые птичьи яйца могут быть употреблены в пищу человеком. Существует практика употребления яиц некоторых рептилий (например, черепах).
Несмотря на пищевую ценность яиц, их потребление может нанести вред здоровью в связи с возможностью заражения сальмонеллой или аллергией на яичные белки.
Белые яйца одинаково полезны, как и коричневые. Цвет скорлупы - это всего лишь генетический признак, он никак не влияет на питательную ценность, вкус или свежесть.
Лучшее место для яиц - холодильник. При температуре ниже 6°C бактерии сальмонеллы не размножаются.
Яйца хранятся дольше, если положить их острым концом вниз. Дело в том, что на тупом конце есть воздушный пузырь, в котором могут быть бактерии, поэтому есть вероятность, что при переворачивании они попадут в яйцо.
Яйца нельзя хранить с сильно пахнущими продуктами. Благодаря пористой скорлупе они легко впитывают посторонние ароматы.
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