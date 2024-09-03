Почему нельзя разбивать яйцо о край посуды - что говорят опытные повара

Многие из нас, готовя завтрак или выпечку, разбивают яйца о край посуды, не задумываясь о возможных последствиях. Однако такой подход может привести к нежелательным последствиям, которые стоит учитывать.
Мы расскажем, почему нельзя разбивать яйцо о край посуды и как правильно это делать.
Почему нельзя разбивать яйцо о край посуды?
Загрязнение поверхности: Когда вы разбиваете яйцо о край сковороды или миски, часть белка может остаться на посуде. При жарке белок прилипает к поверхности сковороды, что усложняет её чистку и может привести к повреждению покрытия, особенно если у вас антипригарная сковорода.
Риск заражения: Сырые яйца могут содержать опасные бактерии, такие как сальмонелла, которые могут вызывать серьёзные заболевания, например, сальмонеллёз, пишет портал На пенсии.
Интересные факты о яйцах
Самыми распространёнными в употреблении являются куриные яйца. Хотя любые птичьи яйца могут быть употреблены в пищу человеком. Существует практика употребления яиц некоторых рептилий (например, черепах).
Несмотря на пищевую ценность яиц, их потребление может нанести вред здоровью в связи с возможностью заражения сальмонеллой или аллергией на яичные белки.
Белые яйца одинаково полезны, как и коричневые. Цвет скорлупы – это всего лишь генетический признак, он никак не влияет на питательную ценность, вкус или свежесть.
Лучшее место для яиц – холодильник. При температуре ниже 6°C бактерии сальмонеллы не размножаются.
Яйца хранятся дольше, если положить их острым концом вниз. Дело в том, что на тупом конце есть воздушный пузырь, в котором могут быть бактерии, поэтому есть вероятность, что при переворачивании они попадут в яйцо.
Яйца нельзя хранить с сильно пахнущими продуктами. Благодаря пористой скорлупе они легко впитывают посторонние ароматы.
Холестерин, содержащийся в яйцах, не опасен. Лецитин, содержащийся в обильном количестве в яичном желтке, помогает поддерживать уровень холестерина в норме, предотвращая развитие сердечно-сосудистых заболеваний.
Разбивая яйцо о край посуды, вы создаёте брызги, которые могут разлететься и попасть на рабочую поверхность, кухонные инструменты или на другие продукты. Это увеличивает риск распространения бактерий и загрязнения пищи.
Кусочки скорлупы в блюде: Разбивая яйцо о край посуды, вы с большей вероятностью можете случайно попасть в блюдо мелкие кусочки скорлупы. Это не только неприятно, но и опасно, если не заметить их вовремя.
Какой способ разбивания яиц самый лучший?
Опытные повара рекомендуют разбивать яйца друг о друга или о ровную поверхность, например, столешницу. Это помогает избежать брызг и минимизировать вероятность попадания кусочков скорлупы в блюдо. Вот несколько шагов:
Разбивайте яйца друг о друга: Этот способ позволяет аккуратно разбить скорлупу, сохраняя контроль над яйцом и предотвращая брызги.
Используйте ровную поверхность: Лёгкий удар по ровной поверхности также помогает равномерно расколоть скорлупу, снижая риск её попадания в блюдо.
Важно! Не забывайте мыть яйца перед разбитием. Независимо от выбранного метода, перед разбитием яйца их следует тщательно помыть под проточной водой. Это поможет удалить загрязнения с поверхности скорлупы, снижая риск попадания бактерий в блюдо.
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