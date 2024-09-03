Почему нельзя разбивать яйцо о край посуды - что говорят опытные повара

Мы расскажем, почему нельзя разбивать яйцо о край посуды и как правильно это делать.

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Почему нельзя разбивать яйцо о край посуды / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Многие из нас, готовя завтрак или выпечку, разбивают яйца о край посуды, не задумываясь о возможных последствиях. Однако такой подход может привести к нежелательным последствиям, которые стоит учитывать.

Мы расскажем, почему нельзя разбивать яйцо о край посуды и как правильно это делать.

Почему нельзя разбивать яйцо о край посуды?

Загрязнение поверхности: Когда вы разбиваете яйцо о край сковороды или миски, часть белка может остаться на посуде. При жарке белок прилипает к поверхности сковороды, что усложняет её чистку и может привести к повреждению покрытия, особенно если у вас антипригарная сковорода.

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Риск заражения: Сырые яйца могут содержать опасные бактерии, такие как сальмонелла, которые могут вызывать серьёзные заболевания, например, сальмонеллёз, пишет портал На пенсии.

Интересные факты о яйцах Самыми распространёнными в употреблении являются куриные яйца. Хотя любые птичьи яйца могут быть употреблены в пищу человеком. Существует практика употребления яиц некоторых рептилий (например, черепах). Несмотря на пищевую ценность яиц, их потребление может нанести вред здоровью в связи с возможностью заражения сальмонеллой или аллергией на яичные белки. Белые яйца одинаково полезны, как и коричневые. Цвет скорлупы – это всего лишь генетический признак, он никак не влияет на питательную ценность, вкус или свежесть. Лучшее место для яиц – холодильник. При температуре ниже 6°C бактерии сальмонеллы не размножаются. Яйца хранятся дольше, если положить их острым концом вниз. Дело в том, что на тупом конце есть воздушный пузырь, в котором могут быть бактерии, поэтому есть вероятность, что при переворачивании они попадут в яйцо. Яйца нельзя хранить с сильно пахнущими продуктами. Благодаря пористой скорлупе они легко впитывают посторонние ароматы. Холестерин, содержащийся в яйцах, не опасен. Лецитин, содержащийся в обильном количестве в яичном желтке, помогает поддерживать уровень холестерина в норме, предотвращая развитие сердечно-сосудистых заболеваний.

Разбивая яйцо о край посуды, вы создаёте брызги, которые могут разлететься и попасть на рабочую поверхность, кухонные инструменты или на другие продукты. Это увеличивает риск распространения бактерий и загрязнения пищи.

Кусочки скорлупы в блюде: Разбивая яйцо о край посуды, вы с большей вероятностью можете случайно попасть в блюдо мелкие кусочки скорлупы. Это не только неприятно, но и опасно, если не заметить их вовремя.

Какой способ разбивания яиц самый лучший?

Опытные повара рекомендуют разбивать яйца друг о друга или о ровную поверхность, например, столешницу. Это помогает избежать брызг и минимизировать вероятность попадания кусочков скорлупы в блюдо. Вот несколько шагов:

Разбивайте яйца друг о друга: Этот способ позволяет аккуратно разбить скорлупу, сохраняя контроль над яйцом и предотвращая брызги.

Используйте ровную поверхность: Лёгкий удар по ровной поверхности также помогает равномерно расколоть скорлупу, снижая риск её попадания в блюдо.

Важно! Не забывайте мыть яйца перед разбитием. Независимо от выбранного метода, перед разбитием яйца их следует тщательно помыть под проточной водой. Это поможет удалить загрязнения с поверхности скорлупы, снижая риск попадания бактерий в блюдо.

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