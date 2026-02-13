Денег все больше не хватает: эксперт объяснил, что будет с оборонным бюджетом РФ

Что сказал Загородний:
- Нефтяной рынок влияет на возможность РФ финансировать войну
- Россия сокращает расходы на оборонку
- В этом году ситуация в экономике РФ ухудшилась
Ситуация на рынке нефти уже отражается не только на российской экономике, но и на финансировании страной-агрессором войны в Украине. Об этом в интервью Главреду рассказал политический и экономический эксперт Тарас Загородний.
Яркими примерами этого являются необходимость РФ сокращать расходы на производство оружия, а также это уже видно по задолженностям на предприятиях оборонки РФ – им сократили выплаты еще в середине прошлого года.
"Все это непременно повлияет на оборонный бюджет РФ, потому что денег все больше и больше не хватает", - отметил эксперт.
Загородний отметил, что даже по старту 2026 года видно, что в России проблем больше, чем было в прошлом году, когда первый квартал 2025-го россияне так-сяк прошли благодаря тому, что тогда еще сохранялись более-менее высокие цены на нефть.
Какая страна может отказаться от российской нефти
Главред писал, что по словам Загороднего, США уже начали давить на российский танкерный флот, а он обслуживал Россию, Венесуэлу и Иран одновременно. Также американцы получили доступ к венесуэльской нефти и хотят обеспечить ее гарантированный сбыт, чтобы американские компании могли в эту сферу инвестировать.
Поэтому во всем, что касается нефти, в решимости США можно не сомневаться. И Индию американцы дожмут, у них есть для этого рычаги давления. В отличие от Китая, у которого, наоборот, есть рычаг давления на США.
Экономика России - последние новости
Напомним, Главред писал, что экономика России постепенно приближается к катастрофе. Это отражается и на курсе рубля. В 2026 году российская валюта может обвалиться до рекордных показателей.
Ранее сообщалось, что на четвертый год полномасштабной войны в России экономическая ситуация ухудшилась настолько, что Кремль ищет любые источники доходов.
Накануне сообщалось, что Россия находится сейчас в самой слабой экономической позиции за последнее время. Причиной этого стал значительный расход денежных резервов и заимствований, которые использовались для финансирования военных расходов.
Больше новостей:
- "Киев остановится": эксперт предупредил об угрозе удара по Бортнической станции аэрации
- "Представляет угрозу": Орбан заявил, что Украина якобы хочет напасть на Венгрию
- Миллион человек в год: как война сократила население Украины - демограф
О персоне: Тарас Загородний
Тарас Загородний (родился 7 февраля 1979 года в г. Николаев) – политтехнолог, блогер, политический и экономический эксперт. Более 20 лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ и является частым гостем политических ток-шоу.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред