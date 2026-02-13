Денег все больше не хватает: эксперт объяснил, что будет с оборонным бюджетом РФ

В России все больше проблем в экономическом секторе.

Ситуация на рынке нефти уже отражается не только на российской экономике, но и на финансировании страной-агрессором войны в Украине. Об этом в интервью Главреду рассказал политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

Яркими примерами этого являются необходимость РФ сокращать расходы на производство оружия, а также это уже видно по задолженностям на предприятиях оборонки РФ – им сократили выплаты еще в середине прошлого года.

"Все это непременно повлияет на оборонный бюджет РФ, потому что денег все больше и больше не хватает", - отметил эксперт.

Загородний отметил, что даже по старту 2026 года видно, что в России проблем больше, чем было в прошлом году, когда первый квартал 2025-го россияне так-сяк прошли благодаря тому, что тогда еще сохранялись более-менее высокие цены на нефть.

Главред писал, что по словам Загороднего, США уже начали давить на российский танкерный флот, а он обслуживал Россию, Венесуэлу и Иран одновременно. Также американцы получили доступ к венесуэльской нефти и хотят обеспечить ее гарантированный сбыт, чтобы американские компании могли в эту сферу инвестировать.

Поэтому во всем, что касается нефти, в решимости США можно не сомневаться. И Индию американцы дожмут, у них есть для этого рычаги давления. В отличие от Китая, у которого, наоборот, есть рычаг давления на США.

Напомним, Главред писал, что экономика России постепенно приближается к катастрофе. Это отражается и на курсе рубля. В 2026 году российская валюта может обвалиться до рекордных показателей.

Ранее сообщалось, что на четвертый год полномасштабной войны в России экономическая ситуация ухудшилась настолько, что Кремль ищет любые источники доходов.

Накануне сообщалось, что Россия находится сейчас в самой слабой экономической позиции за последнее время. Причиной этого стал значительный расход денежных резервов и заимствований, которые использовались для финансирования военных расходов.

О персоне: Тарас Загородний Тарас Загородний (родился 7 февраля 1979 года в г. Николаев) – политтехнолог, блогер, политический и экономический эксперт. Более 20 лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ и является частым гостем политических ток-шоу.

