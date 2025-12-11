Обвал российского рубля не за горами: эксперт озвучил интересный прогноз

Что сказал Новак:
- В новом году курс рубля пересечет психологическую отметку
- Российские чиновники требуют курс не более 130 рублей за доллар
Экономика страны-агрессора России постепенно приближается к катастрофе. Это отражается и на курсе рубля. В новом году российская валюта может обвалиться до рекордных показателей.
Об этом в интервью Главреду рассказал глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак. По его словам, уже сейчас курс рубля уже приблизился к психологической отметке - 100 рублей за доллар.
Прогноз курса рубля на 2026 год
Экономист убежден, что говоря о будущем курсе рубля, можно ориентироваться на многочисленные заявления российских чиновников и представителей крупного экспорта ориентированного российского бизнеса.
"Они кричат, что им нужен курс "хотя бы 120-130 рублей за доллар". Такой курс возможен уже в 2026 году", - подчеркнул он.
Новак отметил, что гарантированно в 2026 году будет преодолена психологическая отметка в 100 рублей за доллар, а дальше обвал рубля может быть даже неконтролируемым.
Какой курс рубля приемлем для бизнеса РФ
Главред писал, что по предварительным данным Новака, российский бизнес просил у российского центробанка курс хотя бы 120 рублей за доллар, чтобы выровнять свое финансовое положение и выполнять административные указания, которые дает российское правительство российским компаниям.
"Да и курс на уровне 120 рублей за доллар был бы выгодным российскому правительству, поскольку так оно бы смогло хоть немного сократить дефицит бюджета в рублях", - добавил он.
Экономика России - последние новости
Напомним, Главред писал, что Турция существенно уменьшила закупки российской сырой нефти марки Urals, что связано как с действием западных санкций, так и с переходом турецких НПЗ на другие виды сырья.
Ранее сообщалось, что диктатор Владимир Путин подписал бюджет на 2026 год. В документе уже есть моменты, которые указывают на то, что Кремль начал вытягивать деньги из карманов населения РФ.
Накануне российский экономист в прямом эфире признался, что за год отдельные отрасли в РФ потеряли от 10 до 20% производства. Особенно сложная ситуация в металлургии, сельскохозяйственном секторе и машиностроении.
О персоне: Андрей Новак
Андрей Новак - украинский экономист, ученый, общественный деятель, автор книги "Как поднять украинскую экономику", кандидат экономических наук. В 2010 году стал председателем Комитета экономистов Украины, в 2011-м - был избран проректором Европейского университета. 6 февраля 2019 года официально стал кандидатом на выборах президента Украины, пишет Википедия.
