Россия рухнет за год: названо единственное условие крушения экономики Путина

Запас прочности агрессора России может исчерпаться уже в этом году, но пока такие прогнозы – преувеличение, считает Владимир Огрызко.

Россия балансирует на грани пропасти, но Трамп может все испортить - дипломат

Кратко:

Планы Индии по отказу от российской нефти – еще один шаг РФ к пропасти

Если США и Китай пойдут на сделку, России грозит крах

Запас прочности РФ может закончиться в 2026 году

Возможный отказ Индии от закупок российской нефти может стать очень мощным шагом к пропасти, на грани которой уже оказалась Россия. Если от ее "черного золота" откажется и Китай, то шансов на выживание для Кремля не будет. Запас прочности экономики РФ закончится либо в этом, либо в течение следующего года. Об этом заявил бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

Нефтегазовые доходы России упали до 30%

В интервью Главреду он рассказал о том, что если Индия все-таки откажется от российской нефти, это станет очень серьезным шагом. К тому же нефтегазовые доходы России уже сократились.

"Это может быть очень мощным шагом к пропасти, на грани которой сейчас балансирует Россия. Хотя, конечно, надо признать, что теперь нефтегазовые доходы – это не 60% поступлений в российский бюджет, а примерно 30%", - отметил Огрызко.

По его словам, в случае сделки США и Китая нефтяные доходы России полностью рухнут.

"Если нефтегазовые доходы РФ уменьшатся вдвое или, дай Бог, вообще исчезнут, потому что Китай с американцами будет вынужден договориться, в том числе за счет интересов Москвы, тогда у нее шансов на выживание просто не будет", - добавил дипломат.

Однако Трамп все может испортить.

"Правда, тут есть момент, который может эту радужную перспективу сломать – это детская вера Трампа в экономические проекты с Россией и в то, что Путин может ему предложить что-то позитивное. Но реалии этого мира и советы советников Трампа о том, чтобы быть подальше от того, что предлагает Путин, тоже сработают", - предупредил бывший глава МИД.

Когда будет крах экономики России

Дипломат предположил, что запас прочности российского государства будет исчерпан либо в конце этого, либо в течение следующего года.

"Честно говоря, анализируя экономическую ситуацию, можно сделать вывод, что запас прочности России закончится либо в конце этого года (думаю, что это некоторое преувеличение), либо в течение 2026-го российская экономика потерпит окончательный крах", - подчеркнул Владимир Огрызко.

Как санкции влияют на Россию

Как сообщал Главред, 23 октября Трамп анонсировал новые санкции США против России. Глава Белого дома отменил встречу с Путиным, которая планировалась в Будапеште, и выразил надежду, что ограничения заставят Россию пойти на уступки для завершения войны в Украине.

Впоследствии Соединенные Штаты ввели новые ограничения в отношении РФ. Под удар попали ключевые нефтяные гиганты – Роснефть и Лукойл, а также 30 их дочерних предприятий.

Тем временем журналисты Bloomberg написали, что Индия может почти полностью отказаться от закупок российской нефти. Спотовые продажи Urals застопорились уже в октябре. Причина – новые американские санкции в отношении России.

О персоне: Владимир Огрызко Владимир Огрызко – украинский дипломат, министр иностранных дел Украины (2007-2009), чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996). С сентября 2014 года руководит аналитико-информационным Центром исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как Новое время и Украинская правда. С 2022 года проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

