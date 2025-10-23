Первый союзник Путина сдался: в Bloomberg раскрыли планы Индии по нефти

Уже с середины октября переговоры спотовые переговоры о закупке нефти марки Urals заметно замедлились.

Новые санкции Трампа заставят Индию снизить закупки нефти у России почти до нуля - Bloomberg / Коллаж: Главред

Главное:

Индия замедлила спотовые закупки российской нефти

Санкции США приведут к тому, что Индия полностью откажется от нефти из РФ

После того как Соединенные Штаты ввели санкции против российских нефтяных корпораций Лукойл и Роснефть, потоки "черного золота" из России на крупные нефтеперерабатывающие заводы Индии рухнут практически до нуля. Уже с середины октября поставки нефти марки Urals в формате "здесь и сейчас" серьезно замедлились.

Индия переориентирует закупки нефти уже с октября

В материале Bloomberg говорится, что в результате санкций заказы, которые планировалось разместить в течение следующей недели – сырая нефть с погрузкой в ноябре и доставкой в декабре – теперь пойдет, в основном, по другим направлениям.

Спотовые переговоры по грузам Urals в Индию задержаны с середины октября – после того, как премьер Моди пообещал Трампу прекратить закупки российской сырой нефти. Это заставило покупателей отказаться от закупок больших партий нефти.

Какие объемы нефти закупила Индия в РФ в этом году

Согласно данным аналитиков Kpler, в этом году доля российской нефти во всем нефтяном импорте Индии составила чуть больше 36%.

Как Индия закупала нефть до 2022 году

Журналисты напомнили, что исторически Индия не была крупным импортером российской сырой нефти. Она закупала "черное золото" больше на Ближнем Востоке.

Впрочем, ситуация изменилась в 2022 году, когда после полномасштабного нападения России на Украину Большая семерка установила ценовой потолок на российскую нефть в 60 долларов за баррель. Целью было ограничить нефтяные доходы Кремля.

Индия избегает закупок санкционной сырой нефти из Ирана и Венесуэлы, однако российские грузы покупать не запрещалось. Нефть была сравнительно недорогой, поэтому Нью-Дели резко увеличил ее закупку в России.

Как менялась цена на нефть WTI 2000-2025 гг / Инфографика: Главред

Что говорит эксперт

Отказ Индии от российской нефти – мощный шаг к пропасти для России, сказал в интервью Главреду бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

Россию ждет крах, если ее нефтегазовые доходы обнулятся полностью.

"Это может быть очень мощным шагом к пропасти, на грани которой сейчас балансирует Россия. Хотя, конечно, надо признать, что теперь нефтегазовые доходы – это не 60% поступлений в российский бюджет, а примерно 30%.

Если нефтегазовые доходы РФ уменьшатся вдвое или, дай Бог, вообще исчезнут, потому что Китай с американцами будет вынужден договориться, в том числе за счет интересов Москвы, тогда у нее шансов на выживание просто не будет", - подчеркнул Огрызко.

Пошлины США против Индии за закупку нефти в РФ – новости:

Как сообщал Главред, 6 августа в Белом доме объявили о введении пошлин против Индии в размере 25%. В общей сложности размер пошлин составил 50%. Этому предшествовало заявление президента США Дональда Трампа о том, что закупки Нью-Дели российской нефти мешают завершению российско-украинской войны. Меры вступили в силу 27 августа.

Журналисты писали, что НПЗ Индии стали постепенно отказываться от закупок российской нефти. Однако в августе, по данным Bloomberg, индийские заводы по нефтепереработке вернулись к прежним механизмам.

Индия будет продолжать платить "огромные" пошлины, пока не прекратит закупку нефти в России, сказал на днях Дональд Трамп.

"Я разговаривал с премьер-министром Индии Моди, и он сказал, что не будет покупать российскую нефть", — заявил Трамп.

"На вопрос о том, что индийские власти отрицают факт такого разговора, президент ответил, что тогда Индия будет продолжать платить пошлины… Если они хотят это отрицать, тогда просто будут продолжать платить огромные пошлины, а они этого не хотят", - процитировали его журналисты Reuters.

Другие новости:

Об источнике: Bloomberg Bloomberg – американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

