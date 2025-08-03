Индия будет закупать нефть у РФ, несмотря на угрозы Трампа – Bloomberg

По данным СМИ, решение о прекращении импорта нефти из России не принято.

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Индия будет закупать нефть у РФ, несмотря на угрозы Трампа / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

Решение о прекращении импорта нефти из РФ не принято

Нью-Дели не стремится увеличивать свои расходы на импорт нефти

Индия не давала указаний своим нефтеперерабатывающим заводам прекратить закупку российской нефти, несмотря на публичные угрозы санкциями со стороны президента США Дональда Трампа. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники.

По словам собеседников издания, решение о прекращении импорта нефти из России не принято. Они рассказали, что как государственные, так и частные нефтеперерабатывающие заводы имеют право покупать нефть из любых источников, мол, предприятия принимают решение на свое коммерческое усмотрение.

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Источники также сообщили, что на прошлой неделе правительство попросило государственные нефтеперерабатывающие компании разработать план, в котором оценить, из каких альтернативных источников и в каких объемах можно было бы импортировать нефть в случае прекращения поставок из РФ. Впрочем, отметил один из источников, это был, скорее, сценарий на случай форс-мажора, чем реальное изменение политики.

Собеседник издания пояснил, что сокращение или прекращение закупок российской нефти заставит Индию снова поставлять этот ресурс из стран Персидского залива, что стоит дороже, а Нью-Дели не стремится увеличивать свои расходы на импорт.

Представитель министерства нефти и природного газа Индии не ответил на просьбу Bloomberg прокомментировать ситуацию с закупкой российской нефти.

Пошлины Трампа против Индии и реакция Нью-Дели – новости по теме:

Как сообщал Главред, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп 30 июля заявил, что Вашингтон с 1 августа вводит торговые пошлины против Индии в размере 25%. Причины – высокие торговые барьеры со стороны Индии и ее закупки российских энергоресурсов, которые мешают завершить войну.

На следующий день журналисты Reuters узнали, что государственные НПЗ Индии уже отказываются от российской нефти. В Нью-Дели опасаются угрозы Трампа ввести пошлины против Индии размером в 100%.

Индия ищет замену российской нефти еще с середины июля, из-за опасений пошлин от Трампа. Тогда в Нью-Дели заявили, что в случае американских санкций доведут импорт нефти из РФ до минимальных объемов.

"Поставки вернутся к тому же уровню, который был до украинского кризиса (российско-украинской войны), когда российские поставки в Индию составляли менее 2%", - "заверил" глава компании Indian Oil Corp.

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Об источнике: Bloomberg Bloomberg – американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

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