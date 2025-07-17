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В Индии приняли решение по нефти из России – Reuters

Андрей Ганчук
17 июля 2025, 18:28
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В Нью-Дели рассматривают варианты с заменой российской нефти.
В Индии приняли решение по нефти из России – Reuters
Индия почти полностью откажется от нефти режима Путина - СМИ / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот YouTube

Главное:

  • Индия может почти полностью отказаться от нефти из России
  • Пока Россия – главный поставщик нефти в Индию
  • Индия ищет новых поставщиков нефти

Индия способна найти замену нефти из страны-агрессора России, если Нью-Дели попадет под вторичные санкции США. В таком случае импорт российской нефти будет сокращен до минимума.

"Если что-то случится, мы с этим справимся"

Как сообщает Reuters, министр нефти Индии Сингх Пури заявил, что на рынке появляется много других поставщиков, среди которых – Гайана. Также Индия и сама увеличивает объемы разведки и добычи "черного золота".

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"Я совсем не волнуюсь. Если что-то случится, мы с этим справимся... Индия диверсифицировала источники поставок, и мы перешли, я думаю, с 27 стран, у которых мы покупали раньше, до 40 стран сейчас", - говорит министр.

Журналисты отметили, что в первой половине 2025 года импорт российской нефти в Индию немного вырос. Около половины от общих объемов закупки купили частные нефтеперерабатывающие компании – Reliance Industries Ltd и Nayara Energy.

Россия остается главным поставщиком нефти в Индию. На втором месте – Ирак, далее Саудовская Аравия и ОАЭ.

Цена на нефть WTI 2000-2025 гг
Цена на нефть WTI 2000-2025 гг. / Инфографика: Главред

Что будет в случае санкций США

Если США наложат санкции на покупателей российских энергоресурсов, госкомпания Индии Indian Oil Corp почти полностью откажется от кремлевского сырья.

"Поставки вернутся к тому же уровню, который был до украинского кризиса (российско-украинской войны), когда российские поставки в Индию составляли менее 2%", - "заверил" глава компании.

Ультиматум Трампа России – новости по теме:

Как сообщал Главред, Трамп пригрозил санкциями России и покупателям ее нефти и газа в том случае, если через 50 дней Москва не достигнет мирного соглашения с Киевом.

Трамп глубоко разочарован Путиным – рассказал сам американский президент в интервью BBC. По словам главы Белого дома, он четыре раза договаривался с Путиным, после чего оккупанты России наносили удары по гражданским объектам в Киеве. Однако пока что Трамп готов продолжать разговаривать с Путиным.

Путин ответил на ультиматум Трампа и послал миру сигнал, считает военный обозреватель Sky News Майкл Кларк. Как полагает Кларк, Россия своими новыми ударами по Украине показала, что намерена продолжать войну.

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Об источнике: Reuters

Reuters - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.

Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века

В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом у агентства 197 бюро, которые работают по всему миру.

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