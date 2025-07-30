Трамп наказал Индию за войну Путина: Нью-Дели получил пошлины в 25%

Индия попала под тарифы Трампа из-за торговли с агрессором Россией.

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Индия будет облагаться тарифом в размере 25% уже с 1 августа - Трамп / Коллаж: Главред, фото: Белый дом, ua.depositphotos.com

Кратко:

США против, чтобы Индия и Китай покупали энергоресурсы у РФ

Китая и Индия препятствуют завершению войны в Украине

Индия получит пошлины в 25% уже с 1 августа

Уже с 1 августа Соединенные Штаты Америки вводят торговые пошлины против Индии в размере 25%. Причина – торговые барьеры со стороны Нью-Дели и покупка у России энергетических ресурсов. Об этом заявил главы Белого дома Дональд Трамп.

На своей странице в социальной сети Truth Social он написал, что несмотря на дружбу Индии и США, эти годы страны мало торговали между собой, поскольку Нью-Дели установил "слишком высокие тарифы, одни из самых высоких в мире".

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"(У Индии, - ред.) самые жесткие и неприятные нетарифные торговые барьеры среди всех стран", - сказал Трамп.

Какие тарифы ждут Индию

Также президент США акцентировал внимание на том, что Индия всегда покупала большинство военного оборудования у РФ и вместе с Китаем – крупнейший покупатель российских энергоресурсов, чем фактически препятствует завершению войны против Украины.

В сложившейся ситуации уже с 1 августа Штаты установят пошлины против Индии в размере 25%.

"Кроме того, они всегда закупали подавляющее большинство своего военного оборудования у РФ и являются крупнейшим покупателем энергоресурсов у России наряду с Китаем - в то время как все хотят, чтобы Россия прекратила убийства в Украине - все это плохо. Поэтому Индия будет облагаться тарифом в размере 25% и получит штраф за указанное выше, начиная с первого августа", - подчеркнул Дональд Трамп.

Какое влияние оказывают санкции на Россию / Инфографика: Главред

Ультиматум Трампа и санкции против партнеров РФ – что об этом известно:

Как сообщал Главред, Дональд Трамп 29 июля назвал новый ультиматум для Кремля – 10-12 дней для достижения мирного соглашения с Украиной. Иначе США введут санкции против покупателей российских газа и нефти. Ранее Трамп выдвигал ультиматум в 50 дней, однако сократил срок, поскольку считает, что за эти дни поведение РФ не изменится.

Новый ультиматум Трампа в адрес России может привести к уже настоящим переговорам при участии США, Китая и Европы для давления на Россию, предположил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Кроме того, Украина может выйти на совершенно другой уровень военной помощи.

В Кремле отреагировали на новый ультиматум Трампа: пресс-секретарь руководителя РФ Дмитрий Песков сказал, что у страны-оккупанта, дескать, уже иммунитет к санкциям. Как "полагают" в российском МИД, "угрозы и санкции" не способствуют нормализации американо-российских отношений.

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Об источнике: Truth Social Аlt-tech социальная сеть, созданная Trump Media & Technology Group. В основе платформы лежит свободное и открытое программное обеспечение Mastodon. Сервис доступен исключительно для пользователей App Store и Google Play, проживающих в США и Канаде, пишет Википедия.

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