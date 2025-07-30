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У Путина отреагировали на намерения Трампа ввести санкции: как успокаивают россиян

Марина Фурман
30 июля 2025, 15:49обновлено 30 июля, 16:43
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После угроз Трампа Кремль похвастался "иммунитетом к санкциям".
Песков, Трамп
Песков отреагировал на намерения Трампа ввести санкции против РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, УНИАН

Ключевые тезисы Пескова:

  • РФ выработала "определенный иммунитет" к санкциям
  • Кремль продолжает фиксировать заявления Трампа о введении санкций

Представитель российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа о дедлайне 10 дней по санкциям. В РФ заявили, что Москва якобы выработала "определенный иммунитет". Заявления Пескова приводят российские СМИ.

Пресс-секретарь Кремля заявил, что Россия "достаточно долго живет под огромным количеством ограничений, но ее экономика функционирует".

видео дня

"Определенный иммунитет к санкциям у России выработан", - заверил Песков.

При этом он добавил, что Кремль продолжает фиксировать заявления Трампа и других западных лидеров относительно санкций против РФ.

К заявлениям Пескова присоединилось еще одно российское лицо - спикер МИД РФ Мария Захарова.

Она сказала, что против России введено беспрецедентное количество санкций, а угроза новых ограничений "стала рутиной".

"Никакие угрозы от кого-либо не могут хорошо сказаться на процессах нормализации отношений", - подчеркнула спикер российского МИДа.

Какое влияние оказывают санкции на Россию?
Какое влияние оказывают санкции на Россию? / Главред - инфографика

Новый ультиматум Трампа для Путина - новости по теме

Как писал Главред, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп 29 июля озвучил новый дедлайн для Кремля - 10 дней, чтобы достичь договоренности о прекращении войны. Американский лидер припомнил, что ранее отводил России 50 дней на достижение договоренностей, но сейчас этот срок сократился.

На фоне последних заявлений президента США, бывший президент РФ Дмитрий Медведев отреагировал агрессивно. Он пригрозил Трампу войной.

Между тем дипломат, директор Центра оборонных стратегий Александр Хара заявил, что сейчас уже запущены процессы санкционного давления на Россию и усиления помощи Украине. Однако важно понимать, что ключевыми вопросами являются масштабы и сроки.

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О персоне: Дмитрий Песков

Дмитрий Сергеевич Песков - заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации и пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина.

После вторжения России на Украину Евросоюз, США, Канада, Япония, Великобритания и ряд других стран ввели против Пескова персональные санкции, сообщает "Википедия".

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