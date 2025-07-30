Россияне атаковали здание Сумской ОГА: есть пострадавшие, первые детали

Главное:
- Россияне атаковали Сумы дронами
- В городе было слышно два взрыва
- Под удар попали критическая инфраструктура и здание Сумской ОГА
В среду, 30 июля, страна-агрессор Россия нанесла удар по зданию Сумской ОГА. Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров.
По его словам, в результате удара по центру Сум пострадали люди. 75-летнюю пострадавшую с осколочным ранением госпитализировали.
"Людям оказывается необходимая помощь. Задействованы все экстренные службы", - подчеркнул он.
Начальник ОГА также напомнил, что в пятницу и субботу враг уже атаковал здание областной государственной администрации ударными дронами. Сегодня - новая попытка.
"Россия системно бьет по гражданской и административной инфраструктуре, стремясь запугать людей и дестабилизировать регион. Ряд ударов по зданию администрации свидетельствуют, что враг может продолжить попытки ее уничтожения. Поэтому просим учитывать безопасность и во время воздушных тревог воздерживаться от пребывания рядом с административными зданиями и объектами критической инфраструктуры", - подчеркнул Григоров.
Удар РФ по объекту критической инфраструктуры в Сумах
Стоит добавить, что и. о. мэра Сум Артем Кобзарь сообщил, что сегодня в Сумах было слышно два взрыва. Первый из них - "прилет" дрона по объекту критической инфраструктуры. Там обошлось без пострадавших и жертв.
Он отметил, что второй взрыв - это удар беспилотника в центральную часть города по нежилому помещению.
"В результате второй атаки на Сумы два человека были ранены", - говорится в сообщении.
Удар по Сумам 27 июля
Стоит напомнить, что в воскресенье и. о. городского головы Сум Артем Кобзарь говорил, что россияне наносили удары по объектам критической инфраструктуры города. Тогда часть Сумской общины временно осталась без света.
27 июля в результате ударов РФ были зафиксированы повреждения в жилых и нежилых зданиях.
Удары РФ по Украине - последние новости
Как сообщал Главред, в ночь на 30 июля в Харькове прогремели взрывы. Армия РФ атаковала город дронами "Шахед". В результате удара пострадала автомойка, остекление многоквартирных домов, супермаркет. Горел автомобиль.
В ночь на 28 июля российские дроны атаковали Киев. В результате удара была повреждена 25-этажка, также были ранены восемь человек. Четырех из них госпитализировали, среди них 3-летняя девочка.
Поздно вечером 28 июля российская оккупационная армия нанесла авиационный удар по Беленьковской исправительной колонии в Запорожской области. В результате удара погибли 17 человек.
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О персоне: Олег Григоров
Олег Григоров - украинский государственный деятель, генерал полиции 3-го ранга. Председатель Сумской областной государственной администрации (с 17 апреля 2025 года), ранее был советником председателя Национальной полиции Украины, пишет Википедия.
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