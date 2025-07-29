"Дроны Италмас - настоящая беда": украинский город в большой опасности

Россияне устроили полигон для испытания "Италмасов" на Сумщине, говорит Сергей Бескрестнов.

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РФ атакует Сумы дронами "Италмас" / Коллаж: Главред, фото: Сумская ОГА, Зала

Российские оккупанты массово атакуют Сумы ударными дронами "Италмас". Эти беспилотники стали настоящей бедой для города. Об этом заявил украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий Сергей Бескрестнов с позывным "Флеш".

На территории Сумщины образовался так называемый полигон для испытания "Италмасов". Бескрестнов отметил, что скоро эти дроны могут появиться на других участках фронта.

"Италмас - это не КУБ, с которым его постоянно путают военные. У него винт спереди и это четко видно на видео. Так как Италмас передает аналоговую картинку пилоту, который им управляет, то помешать это делать может комплекс РЭБ для подавления видео на диапазоне 3.3 ГГц. Но мы этого не делаем", - отметил "Флеш". видео дня

Он отметил, что следует работать над разработкой плана для прикрытия прифронтовых городов.

Что известно о БПЛА "Италмас" / Инфографика: Главред

Ситуация в Сумской области - последние новости

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что он следит за ситуацией в Сумской области и в дальнейшем будет продолжать наблюдать за обстановкой. Во время общения с прессой в рамках поездки во Флориду журналист рассказал Трампу, что российские оккупанты собрали вблизи Сум 50 тысяч своих военных, и спросил, какими будут действия президента США, если РФ начнет наступление.

Как сообщал Главред, у России нет достаточно сил и средств для создания буферной зоны вдоль всей границы с Украиной, заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко. Россияне несут значительные потери, в частности, в районах Хотинской и Юнаковской общин.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ВСУ остановили продвижение врага и нанесли потери, воспользовавшись его слабостью. По словам эксперта Дмитрия Жмайло, инициатива перехвачена, а планы оккупантов по продвижению вглубь Сумщины временно сорваны.

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О персоне: Бескрестнов Сергей "Флеш" Бескрестнов Сергей Александрович с позывным "Флеш" - украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий. Окончил Киевский военный институт управления и связи по специальности "Радио, радиорелейная, тропосферная и космическая связь". Также учился в различных европейских технических центрах по направлениям радиорелейной и мобильной связи стандарта GSM. Он занимал руководящие должности в компаниях "Украинские радиосистемы", "Украинская мобильная связь", стал председателем ОО "Центр радиотехнологий". С первых дней войны он принимал активное участие в обороне Киевской области с 3-м полком сил специальных операций. Он организовал систему военной радиосвязи севера Киевской области вместе со 136 батальоном ТРО. С апреля 2022 года консультировал и обучал различные военные подразделения и силовые структуры Украины. Он организовал службу технической поддержки и обмен опытом для нескольких тысяч военных связистов ВСУ и НГУ. Сейчас он разрабатывает средства малого РЭБ и изучает на фронтах радиосигналы российских БПЛА всех типов, пишет Википедия.

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