Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Дрон врезался в облгосадминистрацию: РФ атаковал Сумы, в городе 4 прилета

Алёна Воронина
26 июля 2025, 14:30
203
Оккупанты ударили дронами по Сумах, есть разрушения. В частности, было попадание в помещение областной военной администрации.
Дрон Шахед, удар по Сумах
Удар РФ по Сумах 26 июля - дрон попал в облгосадминистрацию/ коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, скрин из видео

Кратко:

  • Оккупанты ударили дронами по Сумах
  • В городе уже известно о четырех попаданиях, в частности, было попадание в здание ОВА
  • В местной власти рассказали подробности о последствиях удара

Российские оккупанты в субботу, 26 июля, ударили по Сумах дронами.

Как сообщил мэр города Артем Кобзарь, под атакой снова оказалась гражданская инфраструктура города.

видео дня

"В результате очередного удара часть жителей временно осталась без электроснабжения. Все соответствующие службы уже работают над ликвидацией последствий атаки и восстановлением электроснабжения", - отметил он.

Кобзарь рассказал, что по Сумах было зафиксировано четыре прилета. Четвертый прилет, о котором сообщили позже, чем о первых трех, был в нежилое помещение. По предварительной информации, погибших и раненых нет.

Председатель Сумской ОВА Олег Григоров также сообщил, что враг продолжает целенаправленно атаковать гражданскую инфраструктуру Сумщины.

Нардеп Александр Качура сообщил, что был удар по зданию Сумской областной военной администрации.

"В Сумах попадание беспилотника по зданию ОВА. Существует угроза повторного удара. Прошу жителей города находиться в укрытиях", - написал он.

Повреждено здание Сумской ОВА

Позже глава Сумской облгосадминистрации Олег Григорив подтвердил, что во время сегодняшней атаки на областной центр было повреждено здание ОВА.

"Сегодня враг атаковал Сумы ударными беспилотниками. Один из дронов попал в центр города - на площадь Независимости. Повреждена здание Сумской областной государственной администрации. Это прицельная атака по гражданскому объекту. И, к сожалению, не первая. Предварительно – обошлось без жертв и пострадавших. На месте работают спасательные службы, идет обследование территории", – рассказал Григорив.

  • Последствия удара дрона по Сумской ОВА
    Последствия удара дрона по Сумской ОВА Глава Сумской ОВА Олег Григорив
  • Последствия удара дрона по Сумской ОВА
    Последствия удара дрона по Сумской ОВА Глава Сумской ОВА Олег Григорив
  • Последствия удара дрона по Сумской ОВА
    Последствия удара дрона по Сумской ОВА Глава Сумской ОВА Олег Григорив
Удары РФ по Украине ракетами и дронами 24 июля - последние новости

Как ранее сообщал Главред, в ночь на 26 июля РФ массированно атаковала 3 города Украины, есть погибшие и разрушения домов. В трех украинских городах в результате атаки есть погибшие и пострадавшие. Повреждены или частично разрушены многоэтажки, предприятия, торговый центр.

Также в ночь на 24 июля была адская ночь в Одессе - разрушена 9-этажка, ранены люди, были пожары. Сотрудники ГСЧС эвакуировали 33 жителей и спасли пятерых - их заблокировало в квартирах. Позже появились новые подробности последствий удара по Одессе. В частности, россияне частично разрушили легендарный Привоз.

Напомним, российский оппозиционный политик, депутат Госдумы РФ, единственный, кто голосовал против аннексии Крыма, Илья Пономарев раскрыл стратегию ударов РФ по Украине. В стране-агрессоре России равнодушно относятся к потерям среди гражданского населения.

Читайте также:

О личности: Артем Кобзарь

Артем Николаевич Кобзарь (род. 6 августа 1982, Сумы, Украина) - украинский политик, исполняющий обязанности мэра Сум.

В 2009 году окончил Сумской национальный аграрный университет по специальности "Учет и аудит", получил квалификацию специалиста по учету и аудиту. 13 октября 2023 года избран на должность секретаря Сумского городского совета, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине беспилотник Сумы беспилотники дроны Сумская область новости Сум атака дронов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Буферное государство", которое представляет угрозу: Орбан высказался об Украине

"Буферное государство", которое представляет угрозу: Орбан высказался об Украине

15:10Политика
Дрон врезался в облгосадминистрацию: РФ атаковал Сумы, в городе 4 прилета

Дрон врезался в облгосадминистрацию: РФ атаковал Сумы, в городе 4 прилета

14:30Украина
"Лучше не выходить на улицу": украинцам объявили важное предупреждение

"Лучше не выходить на улицу": украинцам объявили важное предупреждение

13:48Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Стоят на пороге новой жизни: конец июля обещает перемены трем знакам зодиака

Стоят на пороге новой жизни: конец июля обещает перемены трем знакам зодиака

Что ели князья Киевской Руси - историк раскрыл детали меню древних украинцев

Что ели князья Киевской Руси - историк раскрыл детали меню древних украинцев

"Сомневаюсь, что выдержит несколько лет": Ходжес удивил прогнозом о войне

"Сомневаюсь, что выдержит несколько лет": Ходжес удивил прогнозом о войне

Галкин и Пугачева хотят приехать в Украину: шоумен назвал условие

Галкин и Пугачева хотят приехать в Украину: шоумен назвал условие

Китайский гороскоп на сегодня 26 июля: Кроликам - вызов, Собакам - влечение

Китайский гороскоп на сегодня 26 июля: Кроликам - вызов, Собакам - влечение

Последние новости

15:10

"Буферное государство", которое представляет угрозу: Орбан высказался об Украине

15:09

Какой цвет соответствует каждому знаку зодиака: астрологи дали интересный ответ

14:55

В Украине резко дорожает ценный продукт: сколько придется вытащить из кармана

14:48

Этикет электронной почты: что можно и нельзя в деловой переписке

14:30

Дрон врезался в облгосадминистрацию: РФ атаковал Сумы, в городе 4 прилетаФото

Будут ли провокации на границе России и Азербайджана: Семиволос - об остром кризисе между странамиБудут ли провокации на границе России и Азербайджана: Семиволос - об остром кризисе между странами
13:48

Китайский гороскоп на завтра 27 июля: Змеям - стресс, Петухам - веселье

13:48

"Лучше не выходить на улицу": украинцам объявили важное предупреждение

13:19

Сорвали планы РФ и набрали в плен россиян: Зеленский сообщил об успехе ВСУ

13:10

Грех ли детям бегать по церкви: что делать родителям в таком случае - ответ священникаВидео

Реклама
13:05

Украина будет в сильной позиции: генерал озвучил сценарии окончания войны

12:47

После сбора урожая: как ухаживать за абрикосом летом, чтобы он дал ещё больше плодовВидео

12:42

Как сохранить салат в холодильнике свежим на 2 недели: советы эксперта

12:17

Двумя ударами ослабили врага: в СБУ раскрыли детали атаки на ключевой завод РФ

11:38

Расклад Таро на будущее: что говорит Вселенная и сбудется ли желание до 9 августа

11:35

Пять населенных пунктов в опасности: армия РФ прорывается на границе трех областей

11:34

"С уважением относился": Иво Бобул рассказал о встрече с Путиным

11:25

Целых 20% мировых запасов: где в Украине найдены крупнейшие залежи титановых руд

11:17

"А что вам мешает бить по Москве?": Трамп упрекнул Зеленского – какая причина

11:07

Муж-алкоголик путинистки Кудрявцевой публично набросился на ведущую

10:40

Поздравления с Днем медика - прикольные картинки и теплые слова

Реклама
10:21

Увидеть кота за 7 секунд смогут только "гении головоломок": сложная загадка на внимательность

09:55

Война добралась до Петербурга: РФ отменила крупнейший военно-морской парад

09:32

Атакован завод с важной техникой для армии РФ: дроны ударили по СтаврополюВидео

09:16

Часть россиян зашла в центр большого города: ISW объяснили, где РФ усилила атаки

09:13

Сломалась ветка: как реанимировать дерево и спасти урожайВидео

08:38

РФ имеет свой замысел: в ISW раскрыли интересный нюанс о встрече Путина и Зеленского

08:17

"Страшная ночь": РФ массированно атаковала 3 города Украины, есть погибшие и разрушения домовФото

08:10

РФ может устроить массированный удар уже в ближайшие днимнение

06:30

У 6 знаков зодиака начнется новая глава финансового достатка: известна дата

06:10

Путин пытается взорвать Украину изнутримнение

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с мальчиком-дайвером за 47 секунд

05:43

Гороскоп на завтра 27 июля: Близнецам - удовольствие, Овнам - раздражение

05:25

Как правильно - "добрий ранок" или "доброго ранку": какую ошибку делают многие украинцыВидео

04:37

Причина не в Украине: почему Трамп выражает недовольство Путиным

04:09

Почему в Украине говорят сорок, а не "четыредесят" - раскрыт неожиданный секретВидео

03:34

Подарки и новые знакомства: 26 июля судьба улыбнется двум знакам зодиака

02:30

"Трамп показал подконтрольность Путину": получат ли ВСУ оружие от США

01:40

РФ накрывает Харьков КАБами, а Днепр - баллистикой: города в огне

01:36

Галкин и Пугачева хотят приехать в Украину: шоумен назвал условие

01:15

Супер-интересный тест на ПДД: как развернуться на перекрестке и избежать аварии

Реклама
01:09

"Сомневаюсь, что выдержит несколько лет": Ходжес удивил прогнозом о войне

00:03

Галкин с Пугачевой показались в элегантных образах: певица удивила длиной наряда

25 июля, пятница
23:47

Большой прорыв в Сумской области: воины 225 ОШП освободили Кондратовку

23:34

Шмыгаль представил 6 новых заместителей министра обороны: что о них известно

23:22

Доведение Яниса до самоубийства: над Седоковой серьезно сгущаются тучи

23:01

Падение Ил-76 в России: в Украине впервые простились с погибшими пленными

22:59

Очень тяжелая болезнь: российскую звезду заподозрили в самом страшном

22:20

Защитник Мариуполя, который пробыл 1104 дня в плену, сделал предложение любимойВидео

22:09

Ни капли химии, результат - 100%: как легко избавиться от муравьев в домеВидео

22:09

Сладкая зависимость: почему нас тянет к сахару

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихПотапВиталий КозловскийСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт Миддлтон
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять