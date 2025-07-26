Дрон врезался в облгосадминистрацию: РФ атаковал Сумы, в городе 4 прилета

Оккупанты ударили дронами по Сумах, есть разрушения. В частности, было попадание в помещение областной военной администрации.

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Удар РФ по Сумах 26 июля - дрон попал в облгосадминистрацию/ коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, скрин из видео

Кратко:

Оккупанты ударили дронами по Сумах

В городе уже известно о четырех попаданиях, в частности, было попадание в здание ОВА

В местной власти рассказали подробности о последствиях удара

Российские оккупанты в субботу, 26 июля, ударили по Сумах дронами.

Как сообщил мэр города Артем Кобзарь, под атакой снова оказалась гражданская инфраструктура города.

видео дня

"В результате очередного удара часть жителей временно осталась без электроснабжения. Все соответствующие службы уже работают над ликвидацией последствий атаки и восстановлением электроснабжения", - отметил он.

Кобзарь рассказал, что по Сумах было зафиксировано четыре прилета. Четвертый прилет, о котором сообщили позже, чем о первых трех, был в нежилое помещение. По предварительной информации, погибших и раненых нет.

Председатель Сумской ОВА Олег Григоров также сообщил, что враг продолжает целенаправленно атаковать гражданскую инфраструктуру Сумщины.

Нардеп Александр Качура сообщил, что был удар по зданию Сумской областной военной администрации.

"В Сумах попадание беспилотника по зданию ОВА. Существует угроза повторного удара. Прошу жителей города находиться в укрытиях", - написал он.

Повреждено здание Сумской ОВА

Позже глава Сумской облгосадминистрации Олег Григорив подтвердил, что во время сегодняшней атаки на областной центр было повреждено здание ОВА.

"Сегодня враг атаковал Сумы ударными беспилотниками. Один из дронов попал в центр города - на площадь Независимости. Повреждена здание Сумской областной государственной администрации. Это прицельная атака по гражданскому объекту. И, к сожалению, не первая. Предварительно – обошлось без жертв и пострадавших. На месте работают спасательные службы, идет обследование территории", – рассказал Григорив.

Как ранее сообщал Главред, в ночь на 26 июля РФ массированно атаковала 3 города Украины, есть погибшие и разрушения домов. В трех украинских городах в результате атаки есть погибшие и пострадавшие. Повреждены или частично разрушены многоэтажки, предприятия, торговый центр.

Также в ночь на 24 июля была адская ночь в Одессе - разрушена 9-этажка, ранены люди, были пожары. Сотрудники ГСЧС эвакуировали 33 жителей и спасли пятерых - их заблокировало в квартирах. Позже появились новые подробности последствий удара по Одессе. В частности, россияне частично разрушили легендарный Привоз.

Напомним, российский оппозиционный политик, депутат Госдумы РФ, единственный, кто голосовал против аннексии Крыма, Илья Пономарев раскрыл стратегию ударов РФ по Украине. В стране-агрессоре России равнодушно относятся к потерям среди гражданского населения.

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О личности: Артем Кобзарь Артем Николаевич Кобзарь (род. 6 августа 1982, Сумы, Украина) - украинский политик, исполняющий обязанности мэра Сум. В 2009 году окончил Сумской национальный аграрный университет по специальности "Учет и аудит", получил квалификацию специалиста по учету и аудиту. 13 октября 2023 года избран на должность секретаря Сумского городского совета, пишет Википедия.

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