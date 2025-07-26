"А что вам мешает бить по Москве?": почему Трамп бросил упрек в сторону Зеленского

Упрек Трампа в сторону Зеленского об отсутствии ударов Украины по Москве и Питеру - серьезное заявление. Оно указывает на то, что США выступают за такие атаки.

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Жданов сказал, почему Трамп бросил упрек в сторону Зеленского/ коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, УНИАН

Основные тезисы Жданова:

Упрек Трампа к Зеленскому о том, почему Украина не бьет по Москве и Питеру, можно считать разрешением

Украине нужно продолжать удары по НПЗ России, чтобы развалить российскую экономику

Во время телефонного разговора 4 июля президент США Дональд Трамп спросил президента Украины Владимира Зеленского может ли Украина бомбить Москву или Санкт-Петербург. Зеленский ответил: "Если у нас будет нужное оружие, мы сможем". О таких деталях разговора двух лидеров написало издание Financial Times со ссылкой на одного из украинских чиновников.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов в интервью Главреду объяснил, что могут означать такие слова Трампа и почему он бросил упрек в сторону Зеленского о том, что Украина не бьет по Москве и Санкт-Петербургу.

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В ответ на вопрос о том, можно ли считать вопрос Трампа об ударах по Москве и Питеру разрешением бить по этим городам, Жданов ответил, что да.

"Да, вполне. Это было не просто разрешение - это был упрек. Трамп, задавая вопрос о том, почему Украина не бьет по Москве и Питеру, как бы спросил: "А что вам мешает это делать?". В 2023 году мы же попали в Кремль - в купол Сенатского дворца. И в Москва-Сити попадали. И что произошло? Кто дал команду не стрелять?", - отметил Жданов.

Военный эксперт выразил надежду, что такие удары по стране-агрессору России продолжатся, и подчеркнул, что стоит снова бить по российским нефтеперерабатывающим заводам, чтобы развалить экономику РФ.

"Дай бог, надеюсь на это. Хорошо, что потихоньку возобновляются удары по российским НПЗ. Без развала российской экономики мы никогда не вытянем фронт - россиян больше, они будут лезть, как тараканы, но тапком их всех не прибьешь", - сказал Жданов.

Взрывы в России - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 23 июля Россию трясло от взрывов и вспышек - под удар попала важная логистика. Воздушную тревогу объявляли в 7 областях России.

Также ранее сообщалось, что в ночь на 24 июля взрывы раздавались полтора часа - дроны атаковали Сочи и Адлер, взорвалась нефтебаза. В аэропорту Сочи были введены ограничения на вылет и прилет.

Напомним, в ночь на 25 июля в РФ дроны атаковали химический завод. Местные власти утверждают, что обошлось без повреждений, но в Сети появились кадры пожара на предприятии.

Также в ночь на 26 июля был атакован завод с важной техникой для армии РФ - дроны ударили по Ставрополю. В России был атакован завод, с которого везут для войска РФ станции активных помех "Смальта", "Гардения" и РЭБ-комплексы для самолетов и наземных объектов.

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О персоне: Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер. С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный ютуб-канал, в котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

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