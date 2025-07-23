Россию трясло от взрывов и вспышек: под удар попала важная логистика

Воздушную тревогу объявляли в 7 областях России.

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Громкие взрывы в РФ / коллаж: Главред, фото: скриншот с видео

Кратко:

Дроны атаковали несколько регионов России

В пригороде Ростова и Таганроге раздавались взрывы

В Новочеркасске атакован железнодорожный вокзал

В ночь на 23 июля БпЛА атаковали ряд регионов страны-агрессора России. В частности, взрывы раздавались в Ростове-на-Дону и Таганроге. Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

Так, одновременно сигнал воздушной тревоги из-за угрозы БпЛА был объявлен в Курской, Брянской, Ростовской, Орловской, Калужской, Тульской и Липецкой областях России.

видео дня

По словам очевидцев, в пригороде Ростова прогремело от двух до пяти взрывов, а в Таганроге по меньшей мере пять, которые сопровождались характерным звуком двигателей в небе.

Также известно, что в некоторых районах были зафиксированы вспышки в воздухе. Предварительно - российская ПВО открыла огонь по БпЛА, которые летели на низкой высоте.

Кроме того, дроны атаковали железнодорожный вокзал в Новочеркасске. Как рассказывают россияне, под ударом была и местная ГРЭС - тепловая электростанция. В то же время, информации о пострадавших и других последствиях атак пока нет.

Взрывы в Новочеркасске - видео:

Руководитель ЦПД при СНБО Андрей Коваленко сообщил, что в Новочеркасске в Ростовской области атакована железнодорожная инфраструктура, которая используется для ВПК и армии РФ.

По его словам, этот логистический узел соединяет стратегические направления: Ростов-на-Дону, Воронеж, Волгоград, Каменск-Шахтинский.

"Именно через этот узел осуществляется переброска техники, боеприпасов, топливных ресурсов и личного состава к границе с Украиной. Также в Новочеркасске зафиксировано функционирование логистических подразделений 1061-го Центра МТО Южного военного округа РФ - структура, отвечающая за распределение вооружения, топлива и боекомплекта", - говорится в сообщении.

Он добавил, что узлы вроде Новочеркасска - это артерии, которыми питается военная машина России. Без них поставки на фронт останавливаются.

Взрывы в России - последние новости

Как сообщал Главред, 18 июля Московскую область РФ атаковали беспилотники. Взрывы были слышны в Истринском муниципальном округе и в районе города Звенигород (Московская область).

Руководитель ЦПИ при СНБО Андрей Коваленко сообщал, что в России произошел мощный взрыв на важном предприятии. Это произошло в Тульской области на заводе "Щекиназот".

Кроме того, в ночь на 17 июля взрывы также раздавались в нескольких регионах страны-агрессора. Россияне жаловались на атаку дронов, которые летели якобы в сторону Москвы.

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О персоне: Андрей Коваленко Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины. По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом. "Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

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