Россию трясло от взрывов и вспышек: под удар попала важная логистика

Кратко:
- Дроны атаковали несколько регионов России
- В пригороде Ростова и Таганроге раздавались взрывы
- В Новочеркасске атакован железнодорожный вокзал
В ночь на 23 июля БпЛА атаковали ряд регионов страны-агрессора России. В частности, взрывы раздавались в Ростове-на-Дону и Таганроге. Об этом сообщают российские Telegram-каналы.
Так, одновременно сигнал воздушной тревоги из-за угрозы БпЛА был объявлен в Курской, Брянской, Ростовской, Орловской, Калужской, Тульской и Липецкой областях России.
По словам очевидцев, в пригороде Ростова прогремело от двух до пяти взрывов, а в Таганроге по меньшей мере пять, которые сопровождались характерным звуком двигателей в небе.
Также известно, что в некоторых районах были зафиксированы вспышки в воздухе. Предварительно - российская ПВО открыла огонь по БпЛА, которые летели на низкой высоте.
Кроме того, дроны атаковали железнодорожный вокзал в Новочеркасске. Как рассказывают россияне, под ударом была и местная ГРЭС - тепловая электростанция. В то же время, информации о пострадавших и других последствиях атак пока нет.
Взрывы в Новочеркасске - видео:
Руководитель ЦПД при СНБО Андрей Коваленко сообщил, что в Новочеркасске в Ростовской области атакована железнодорожная инфраструктура, которая используется для ВПК и армии РФ.
По его словам, этот логистический узел соединяет стратегические направления: Ростов-на-Дону, Воронеж, Волгоград, Каменск-Шахтинский.
"Именно через этот узел осуществляется переброска техники, боеприпасов, топливных ресурсов и личного состава к границе с Украиной. Также в Новочеркасске зафиксировано функционирование логистических подразделений 1061-го Центра МТО Южного военного округа РФ - структура, отвечающая за распределение вооружения, топлива и боекомплекта", - говорится в сообщении.
Он добавил, что узлы вроде Новочеркасска - это артерии, которыми питается военная машина России. Без них поставки на фронт останавливаются.
Взрывы в России - последние новости
Как сообщал Главред, 18 июля Московскую область РФ атаковали беспилотники. Взрывы были слышны в Истринском муниципальном округе и в районе города Звенигород (Московская область).
Руководитель ЦПИ при СНБО Андрей Коваленко сообщал, что в России произошел мощный взрыв на важном предприятии. Это произошло в Тульской области на заводе "Щекиназот".
Кроме того, в ночь на 17 июля взрывы также раздавались в нескольких регионах страны-агрессора. Россияне жаловались на атаку дронов, которые летели якобы в сторону Москвы.
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О персоне: Андрей Коваленко
Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины.
По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом.
"Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.
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