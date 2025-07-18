Прогремела серия взрывов: в РФ взорвали завод с основными компонентами взрывчатки

Без этого предприятия будет нарушаться цикл производства ракет.

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На российском заводе произошли взрывы / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, 22 отдельная механизированная бригада

Что известно:

На российском заводе прогремели взрывы

Там производили аммиак, метанол и карбамид

На заводе изготовляли основные компоненты взрывчатки

В России произошел мощный взрыв на важном предприятии. Это произошло в Тульской области на заводе "Щекиназот". Это подтвердил руководитель ЦПД при СНБО Андрей Коваленко.

На этом предприятии производили аммиак, метанол и карбамид. Эти вещества являются основными компонентами взрывчатки, ракетного топлива и синтетических материалов, которые используются в ВПК.

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"Без этого предприятия нарушается цикл производства ракет, дронов и взрывчатки для армии РФ", - рассказал Коваленко.

Ранее Главред рассказывал о том, что это предприятие находится под украинскими санкциями. Минимум 4 дрона попали по заводу. В результате этого возник жесткий пожар.

Работники завода рассказали о разгерметизации и повреждении одной из ректификационных колонн. Также был поврежден паропровод высокого давления между хранилищем на ТЭЦ.

Удары вглубь России - последние новости

Ранее Генштаб ВСУ сообщал, что Силы обороны Украины осуществили удар по заводу по производству боеприпасов в Московской области - "Краснозаводской химический завод".

Накануне, как писал Главред, стало известно о ликвидации еще двух старших российских офицеров в результате недавнего удара по командному пункту РФ в Курской области.

Напомним, несколько дней назад российские власти заявили о массированной атаке беспилотников на регионы РФ. Взрывы слышали в Дубне под Москвой, в Курской области и в городе Тула Тульской области.

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О персоне: Андрей Коваленко Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины. По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом. "Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

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