Удар дронов приостановил работу крупнейшего химзавода РФ: СМИ сообщили детали

Работники завода сообщили о серьезных повреждениях.

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Украинские дроны нанесли удары по критически важному объекту РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншоты

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После атаки дронов в РФ приостановили работу ключевого химзавода

На предприятии повреждено важное оборудование

Работников завода эвакуировали

В Тульской области страны-агрессора России приостановил работу химический завод "Щекиноазот" после атаки беспилотников в ночь на 17 июля. РосСМИ со ссылкой на источники в МЧС РФ обнародовали детали атаки.

Сообщается, что предприятие, которое находится под украинскими санкциями, поразили украинские дроны. По меньшей мере 4 из них попали по заводу, в результате чего возник пожар.

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Сами россияне, которые работают на заводе, рассказали о повреждении одной из ректификационных колонн и разгерметизации. Кроме этого на предприятии поврежден паропровод высокого давления между хранилищем на ТЭЦ.

"Также повреждена крыша печи на линии производства метанола. Завод остановил свою работу, сотрудники эвакуированы", - говорится в сообщении.

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Ранее Генштаб ВСУ сообщал, что Силы обороны Украины осуществили удар по заводу по производству боеприпасов в Московской области - "Краснозаводской химический завод".

Накануне, как писал Главред, стало известно о ликвидации еще двух старших российских офицеров в результате недавнего удара по командному пункту РФ в Курской области.

Напомним, несколько дней назад российские власти заявили о массированной атаке беспилотников на регионы РФ. Взрывы слышали в Дубне под Москвой, в Курской области и в городе Тула Тульской области.

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