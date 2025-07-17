Удар дронов приостановил работу крупнейшего химзавода РФ: СМИ сообщили детали

Основное:
- После атаки дронов в РФ приостановили работу ключевого химзавода
- На предприятии повреждено важное оборудование
- Работников завода эвакуировали
В Тульской области страны-агрессора России приостановил работу химический завод "Щекиноазот" после атаки беспилотников в ночь на 17 июля. РосСМИ со ссылкой на источники в МЧС РФ обнародовали детали атаки.
Сообщается, что предприятие, которое находится под украинскими санкциями, поразили украинские дроны. По меньшей мере 4 из них попали по заводу, в результате чего возник пожар.
Сами россияне, которые работают на заводе, рассказали о повреждении одной из ректификационных колонн и разгерметизации. Кроме этого на предприятии поврежден паропровод высокого давления между хранилищем на ТЭЦ.
"Также повреждена крыша печи на линии производства метанола. Завод остановил свою работу, сотрудники эвакуированы", - говорится в сообщении.
Удары вглубь России - последние новости
Ранее Генштаб ВСУ сообщал, что Силы обороны Украины осуществили удар по заводу по производству боеприпасов в Московской области - "Краснозаводской химический завод".
Накануне, как писал Главред, стало известно о ликвидации еще двух старших российских офицеров в результате недавнего удара по командному пункту РФ в Курской области.
Напомним, несколько дней назад российские власти заявили о массированной атаке беспилотников на регионы РФ. Взрывы слышали в Дубне под Москвой, в Курской области и в городе Тула Тульской области.
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