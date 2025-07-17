Украина может получить Patriot раньше, чем ожидалось: в НАТО раскрыли детали

Вкратце:
- Администрация Трампа работает над быстрой доставкой оружия в Украину
- Рассматривают варианты от европейских стран с заменой на американское вооружение
Посол США при НАТО Мэтью Уитакер сообщил, что администрация Трампа стремится как можно быстрее передать Украине американское вооружение в рамках плана продажи оружия Альянса. Об этом сообщает "Европейская правда".
Американский дипломат заверил, что Соединенные Штаты делают все возможное для оперативной поставки оружия Украине в соответствии с утвержденным планом.
"Мы все спешим, чтобы способствовать этому и завершить это дело, и, знаете, я думаю, что все на самом деле движется очень быстро. Но я не могу подтвердить дату, когда все это будет завершено", - отметил Уитакер.
Он также сообщил, что сейчас ведутся переговоры о продаже Украине систем Patriot, которые уже есть на вооружении американской армии.
"Мы никогда не поставим Соединенные Штаты в стратегически невыгодное положение и обеспечим, чтобы у нас было все необходимое. В то же время, думаю, мы все признаем насущную потребность Украины в том, что ей сейчас необходимо на поле боя и для защиты своих городов", - добавил посол.
По его словам, среди других вариантов рассматривают возможность отправки европейскими странами своих систем в Киев уже сейчас с последующей закупкой их замены у США.
Передача Украине ЗРК Patriot - последние новости
Как писал Главред, 13 июля президент Дональд Трамп заявил, что США отправят в Украину больше батарей ПВО Patriot, которые необходимы Киеву для защиты от российских авиаударов.
14 июля 2025 года во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте президент США Дональд Трамп заявил о существенном переосмыслении политики в отношении войны России против Украины. Он объявил о поставках Украине батарей ПВО Patriot.
Финансирование будет осуществлено европейскими государствами и НАТО.
Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что первая из систем Patriot не будет доставлена в течение нескольких месяцев.
Кроме того, в настоящее время ведется активная подготовка к срочной переброске систем ПВО Patriot в Украину, в частности, в Киев. Об этом заявил командующий Объединенного командования сил НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич.
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Об источнике: "Европейская правда"
Европейская правда - это украинское интернет-СМИ, посвященное Европе, НАТО и реформам в Украине. Сайт "Европейской правды" заработал в начале июня 2014 года. "Европейскую правду" нередко ошибочно считают подразделением "Украинской правды", однако проект является абсолютно самостоятельным изданием с юридически обособленной редакцией. Издание создано журналистами и управляется Сергеем Сидоренко и Юрием Панченко, пишет Википедия.
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