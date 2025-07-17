Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Украина может получить Patriot раньше, чем ожидалось: в НАТО раскрыли детали

Руслан Иваненко
17 июля 2025, 18:51
493
Администрация Трампа активно работает над быстрыми поставками американского оружия в Украину в рамках плана продажи его Альянсу.
Украина может получить Patriot раньше, чем ожидалось: в НАТО раскрыли детали
Посол США уверяет, что страна не поставит себя в стратегически невыгодное положение при оказании военной помощи Украине. / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, US Army

Вкратце:

  • Администрация Трампа работает над быстрой доставкой оружия в Украину
  • Рассматривают варианты от европейских стран с заменой на американское вооружение

Посол США при НАТО Мэтью Уитакер сообщил, что администрация Трампа стремится как можно быстрее передать Украине американское вооружение в рамках плана продажи оружия Альянса. Об этом сообщает "Европейская правда".

Американский дипломат заверил, что Соединенные Штаты делают все возможное для оперативной поставки оружия Украине в соответствии с утвержденным планом.

видео дня

"Мы все спешим, чтобы способствовать этому и завершить это дело, и, знаете, я думаю, что все на самом деле движется очень быстро. Но я не могу подтвердить дату, когда все это будет завершено", - отметил Уитакер.

Он также сообщил, что сейчас ведутся переговоры о продаже Украине систем Patriot, которые уже есть на вооружении американской армии.

"Мы никогда не поставим Соединенные Штаты в стратегически невыгодное положение и обеспечим, чтобы у нас было все необходимое. В то же время, думаю, мы все признаем насущную потребность Украины в том, что ей сейчас необходимо на поле боя и для защиты своих городов", - добавил посол.

Инфографика patriot, патриот
ЗРК Patriot / Инфографика: Главред


По его словам, среди других вариантов рассматривают возможность отправки европейскими странами своих систем в Киев уже сейчас с последующей закупкой их замены у США.

Передача Украине ЗРК Patriot - последние новости

Как писал Главред, 13 июля президент Дональд Трамп заявил, что США отправят в Украину больше батарей ПВО Patriot, которые необходимы Киеву для защиты от российских авиаударов.

14 июля 2025 года во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте президент США Дональд Трамп заявил о существенном переосмыслении политики в отношении войны России против Украины. Он объявил о поставках Украине батарей ПВО Patriot.

Финансирование будет осуществлено европейскими государствами и НАТО.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что первая из систем Patriot не будет доставлена в течение нескольких месяцев.

Кроме того, в настоящее время ведется активная подготовка к срочной переброске систем ПВО Patriot в Украину, в частности, в Киев. Об этом заявил командующий Объединенного командования сил НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич.

Читайте также:

Об источнике: "Европейская правда"

Европейская правда - это украинское интернет-СМИ, посвященное Европе, НАТО и реформам в Украине. Сайт "Европейской правды" заработал в начале июня 2014 года. "Европейскую правду" нередко ошибочно считают подразделением "Украинской правды", однако проект является абсолютно самостоятельным изданием с юридически обособленной редакцией. Издание создано журналистами и управляется Сергеем Сидоренко и Юрием Панченко, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине военная помощь поставки оружия новости Украины ЗРК Patriot
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В Украине будет настоящий Армагеддон: град, шквалы и сильные ливни будут заливать Украину

В Украине будет настоящий Армагеддон: град, шквалы и сильные ливни будут заливать Украину

19:48Синоптик
Новый министр обороны назвал 3 приоритета на посту - что он сказал о мобилизации

Новый министр обороны назвал 3 приоритета на посту - что он сказал о мобилизации

19:44Война
Трамписты резко изменили мнение о помощи Украине: СМИ узнали детали

Трамписты резко изменили мнение о помощи Украине: СМИ узнали детали

19:29Война
Реклама

Популярное

Ещё
Двух знаков зодиака будет преследовать удача 17 июля: кто в списке счастливчиков

Двух знаков зодиака будет преследовать удача 17 июля: кто в списке счастливчиков

Надя Дорофеева показала дочь от Positiff: эмоциональный комментарий певицы

Надя Дорофеева показала дочь от Positiff: эмоциональный комментарий певицы

Гороскоп на завтра 18 июля: Овнам - трудности, Козерогам - большая прибыль

Гороскоп на завтра 18 июля: Овнам - трудности, Козерогам - большая прибыль

На фоне скандала в ресторане мужа: Надя Дорофеева срочно покинула Украину

На фоне скандала в ресторане мужа: Надя Дорофеева срочно покинула Украину

Известный украинский артист признался в чувствах к Злате Огневич

Известный украинский артист признался в чувствах к Злате Огневич

Последние новости

19:56

"Моя самая большая победа": муж

19:52

Удар дронов приостановил работу крупнейшего химзавода РФ: СМИ сообщили детали

19:48

В Украине будет настоящий Армагеддон: град, шквалы и сильные ливни будут заливать Украину

19:44

Новый министр обороны назвал 3 приоритета на посту - что он сказал о мобилизации

19:29

Трамписты резко изменили мнение о помощи Украине: СМИ узнали детали

Трамп реально мочит Россию, США оказались перед сложным выбором – ЗагороднийТрамп реально мочит Россию, США оказались перед сложным выбором – Загородний
19:10

Скамейка запасных короткая: о чем свидетельствуют старые-новые лица в правительствемнение

19:07

"Супермама" выводит на чистую воду: к кому "пришли" после показа шоуВидео

18:55

Полезно ли пить холодный чай в жару: эксперты дали советы

18:53

Половина погибла, другие дезертиры: ВСУ уничтожают армию РФ под Покровском

Реклама
18:51

Почему Умерова не назначили послом Украины в США - в Раде заинтриговали заявлением

18:51

Украина может получить Patriot раньше, чем ожидалось: в НАТО раскрыли детали

18:28

В Индии приняли решение по нефти из России – Reuters

18:11

Какое второе имя Владимира Великого - историк раскрыл малоизвестный фактВидео

18:11

РФ готовится к массированному ракетному обстрелу: самолеты уже снаряжены ракетами

18:05

Решение должен принять не Трамп: эксперт объяснил, кто может остановить Россию

17:37

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках с серфингистом за 23 секунды

17:36

Впервые за много лет: цены на популярную в Украине ягоду поставили рекорд

17:19

В НАТО объявили о плане по Калининградской области и сделали заявление

17:04

Нельзя: Тодоренко снова не смотрела за детьми и нарвалась на жесткий отказ в РФ

17:02

Начнется "социальный взрыв", у РФ мало времени - что может заставить Путина сдаться

Реклама
16:54

Банки изменят проценты по депозитам: что будет до конца 2025 года

16:40

Рада избрала нового министра обороны Украины

16:36

Польша готовится закрыть приюты для большинства украинских беженцев - детали

16:20

Как быстро избавиться от белокрылки народными средствами – простые лайфхаки

16:19

Курс доллара набирает обороты, а евро упал: какой будет стоимость валюты 18 июля

16:15

5 строгих запретов, которые нельзя нарушать: важные приметы 18 июля

15:51

Обвиняемый в нелегальном сбыте боеприпасов экс-куратор "Кобры" Резников мобилизовался, чтобы избежать суда - СМИ

15:40

Тайна названия Житомир: как оно появилось и что на самом деле означаетВидео

15:17

Трамп подарил время: СМИ предупредили, что РФ может усилить летнее наступление

15:13

Эксперты призывают не мыть авто летом: в чем причина

15:03

Втрое дороже, чем раньше: в Украине стремительно выросла цена на популярный фрукт

14:58

Фанат Путина родом из Донецка: в Ялте умер режиссер "Мастера и Маргариты"

14:53

На фоне скандала в ресторане мужа: Надя Дорофеева срочно покинула Украину

14:51

Новый Кабмин: кого Свириденко привела во власть - неожиданные и знакомые лица

14:25

Более миллиона гривен за месяц: кто в Ощадбанке получает рекордную зарплату

14:08

В Украину вернули в рамках репатриации еще тысячу тел погибших - детали

14:05

На поиск разгадки всего 9 секунд: паука заметит лишь очень внимательный человек

13:58

Чем займется Свириденко на посту премьер-министра — план на 6 месяцев

13:53

"Любовь неизвестной галактики": Никитюк через месяц после родов обратилась к жениху

13:51

Почему 18 июля нельзя ссориться: какой церковный праздник

Реклама
13:40

Гороскоп Таро на завтра 18 июля: Овнам - благодарность, Козерогам - знаки

13:30

Стефанишина получила новую должность: Зеленский сказал, чем она будет заниматься

13:20

Будут мощные удары: эксперт назвал оружие, которое могут предоставить США

13:14

Жара снова накроет Украину: объявлена дата повышения температуры

12:58

Рецепт идеальных пышных оладий: секреты раскрытыВидео

12:45

Готовится срочная переброска Patriot в Киев: в НАТО сказали, с чем это связано

12:37

Уже дешевле, чем в прошлом месяце: в Украине упали цены на популярные крупы

12:29

На Черниговщине курсант выстрелил в инструкторов: полиция сообщает о погибших

12:26

Когда украинские бойцы смогут вернуться с фронта: Зеленский четко ответил

12:25

"Если у тебя успешный муж": жена Остапчука раскрыла свой заработок

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять