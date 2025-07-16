Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Готовятся или блефуют: эксперт спрогнозировал возможность массированного удара Кремля

Руслан Иваненко
16 июля 2025, 20:56
79
Эксперт подтверждает, что за последние месяцы РФ выпустила лишь незначительное количество "Искандеров" несмотря на большие запасы.
Искандер
Россия не использует массово свои запасы баллистических ракет / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ

Вкратце:

  • Россия накопила сотни баллистических ракет, но применяет их мало
  • За два месяца враг использовал около сотни ракет, выпуск продолжается
  • Россия запускает сотни дронов, но не ежедневно по 1000, как заявляют

Россия, несмотря на заявления о больших запасах баллистических ракет, не использует их в массовом порядке. Это может свидетельствовать о проблемах с производством или поставками комплектующих. Об этом в эфире "Фабрики новостей" заявил авиаэксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко.

Эксперт прокомментировал информацию украинской разведки о наличии более 200 баллистических ракет у РФ.

видео дня

"В середине мая ГУР Минобороны сообщало, что запасы баллистических ракет составляют 600 штук, сейчас говорят - 300, при том, что за два месяца было использовано около сотни, а выпуск достигает 60 единиц в месяц. То есть, как отметил эксперт, должно было быть еще больше 600 ракет".

При этом, по словам Романенко, "пока все данные расчетные, однако при наличии большого количества баллистики, враг бы ее применял 'налево и направо' при любой возможности". По его словам, по состоянию на сейчас Россия использовала лишь 15 "Искандеров" за месяц.

"Видимо, они (россияне - ред) все же имеют проблемы с выпуском этих ракет и с поставкой комплектующих к ним. Иначе я не вижу смысла: имея огромные запасы ракет, их не использовать", - подчеркнул он.

По его словам, "примерно месяц-полтора назад ГУР говорило, что россияне способны выпускать 2700 'Шахедов' в месяц и 2500 фальшивых целей 'Гербера'. То есть, месячная продукция 5200 выходят... Я не знаю, насколько верны это цифры, потому что на сегодня уже запущено 4000 тысячи, а еще только середина месяца. В прошлом месяце эти цифры соответствовали - полный пуск за июнь составил всего 5400 дронов".

Он также обратил внимание на тенденцию к росту количества запущенных дронов: "То ли подключен новый завод (по производству дронов - ред), то ли мы перестали вмешиваться в технологические процессы российских заводов, которые выпускаются эти беспилотники".

Искандер инфографика
Искандер / Инфографика: Главред

Однако эксперт заметил, что даже при условии увеличения производства, россияне не могут запускать по 1000 дронов ежедневно: "'Шахэды' сами по себе не размножаются. Поэтому, сколько выпустили, столько они способны и запустить по нам. То есть, так, чтобы каждый день тысяча - такого не будет. А иногда хочется им залпом запустить - там, сколько у них есть. Способны ли мы их сбивать? Ну пока, что иногда способны, иногда не способны, но львиная доля сбивается".

По словам Романенко, примерно половина дронов, которые запускает РФ, являются фальшивыми целями. Однако украинская ПВО уже учится их отличать от настоящих "Шахедов".

Удары по Украине - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 16 июля Россия осуществила масштабную воздушную атаку на территорию Украины, сосредоточив основные удары на Винницкой, Днепропетровской, Харьковской и Одесской областях. Одной из главных целей оккупантов стала энергетическая инфраструктура, сообщил президент Владимир Зеленский.

По данным Воздушных сил ВСУ, враг нанес удар баллистической ракетой "Искандер-М" из временно оккупированного Крыма, а также выпустил около 400 ударных дронов Shahed и беспилотников-имитаций различных типов. ПВО Украины уничтожила 198 вражеских дронов. Основные направления атаки - Кривой Рог, Харьков и Винница.

Кроме того, в ночь на 15 июля Харьков оказался под массированной атакой вражеских дронов-камикадзе. По словам городского головы Игоря Терехова, во время очередной воздушной тревоги в городе прозвучало по меньшей мере семь взрывов. Он сообщил, что российские войска атаковали Харьков боевыми беспилотниками, и призвал горожан оставаться в укрытиях.

Читайте также:

О персоне: Валерий Романенко

Валерий Романенко - авиационный эксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации имени А.К. Антонова. В качестве эксперта комментирует вопросы, связанные с авиацией, на радио, телевидении и интернет-ресурсах.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Искандер новости Украины ракетный удар
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Зеленский анонсировал ответ за удар РФ по Доброполью - что готовит Украина

Зеленский анонсировал ответ за удар РФ по Доброполью - что готовит Украина

20:52Война
Победа и выход на границы 1991 года: что должна сделать Украина

Победа и выход на границы 1991 года: что должна сделать Украина

20:32Война
Зеленский назначил нового министра обороны: кто войдет в состав нового Кабмина

Зеленский назначил нового министра обороны: кто войдет в состав нового Кабмина

20:21Политика
Реклама

Популярное

Ещё
"Вынесли все ценное": дом Софии Ротару ограбили

"Вынесли все ценное": дом Софии Ротару ограбили

Украинцам начали выписывать штрафы за орехи: по какой причине теперь "накажут"

Украинцам начали выписывать штрафы за орехи: по какой причине теперь "накажут"

Переломный момент: к концу июля 4 знака зодиака начнут новую главу жизни

Переломный момент: к концу июля 4 знака зодиака начнут новую главу жизни

Какая республика "отвалится" первой: появился сценарий распада РФ

Какая республика "отвалится" первой: появился сценарий распада РФ

Придут удача и достаток: 6 знаков зодиака, которым повезет 16 июля

Придут удача и достаток: 6 знаков зодиака, которым повезет 16 июля

Последние новости

22:05

Кому придется отдать авто для нужд ВСУ: тонкости мобилизационного закона

21:55

"Он сказал: "Это будет мое последнее лето": Игорь Поклад предсказал свою смерть

21:36

У мужа Нади Дорофеевой случилось беда - что произошло

21:33

Двух знаков зодиака будет преследовать удача 17 июля: кто в списке счастливчиков

21:32

Больше не загадка: историк выяснил, что на самом деле означает слово "гетман"Видео

Трамп реально мочит Россию, США оказались перед сложным выбором – ЗагороднийТрамп реально мочит Россию, США оказались перед сложным выбором – Загородний
20:56

Готовятся или блефуют: эксперт спрогнозировал возможность массированного удара Кремля

20:52

Зеленский анонсировал ответ за удар РФ по Доброполью - что готовит УкраинаВидео

20:32

Победа и выход на границы 1991 года: что должна сделать УкраинаВидео

20:29

Все "посрывает": какую соль нельзя использовать для консервацииВидео

Реклама
20:21

Зеленский назначил нового министра обороны: кто войдет в состав нового КабминаВидео

20:06

В НАТО готовят срочную встречу: раскрыт сценарий передачи Украине ЗРК Patriot

19:56

Вторая волна урожая: огородница раскрыла секрет, что можно вырастить после картофеля

19:44

Град, грозы и мощный ветер: области, которые пострадают от сильной непогоды

19:39

Когда собирать лук летом 2025 года: как сделать, чтобы урожай пролежал дольшеВидео

19:20

Путин ответил на ультиматум Трампа и послал миру сигнал – Sky News

19:20

Больница не справляется, есть погибшие и много раненых: РФ ударила бомбами по ДобропольюФото

19:14

Что означают цифры 4733, 4734, 4735: как определить настоящий ГОСТ

19:10

РФ накапливает производство Шахедов: что грозит Украинемнение

19:05

Лето без кондиционера: как не "растаять" от жары в квартире

19:05

Нардепам пожизненно будут платить и не только: что известно о создании нового статуса

Реклама
18:55

Украинцы могут повысить свою пенсию самостоятельно: правила расчета изменились

18:49

Как охладиться в жару за секунды - проверенные методы, которые реально работаютВидео

18:45

Что задумал Трамп и почему Путин может согласиться на переговоры: подробности

18:44

В квартире матери погибшего пилота "Джуса" прошел обыск: в ГБР сделали заявление

18:24

Предупреждение о "кусачих" штрафах: сколько налогов вычленят после продажи авто

18:21

Трамп сделал признание о Путине и войне в Украине

18:17

По Украине пронесся торнадо, объявлен І уровень опасности: в Сети разлетелось видеоВидео

18:07

Плесень в душе исчезнет, если обработать поверхность двумя копеечными средствами

17:59

Через сколько лет Черное и Азовское море станут безопасными - тревожный прогноз

17:43

Украинцы старше 60 лет теперь могут служить в ВСУ: Рада приняла закон

17:37

Обменять доллары больше не так легко: какие купюры конфискуют безвозвратно

17:28

Расстрел полковника СБУ: в The Guardian узнали, кто стоит за громким убийством

17:23

В жизнь ворвутся проблемы и потеряете счастье: что нельзя делать 17 июля, приметы

17:16

На прилавках Украины больше нет любимой рыбы: почему начался кризис и дефицит

17:09

На майонез больше не посмотрите: заправка для салата, как в ресторане

16:58

Массированные удары РФ на паузе - чего испугался Путин и что заставит его закончить войну

16:38

Минимальная зарплата в Украине повысится совсем скоро: что будет с доходами

16:30

Не навредит ли человеку, если в его одежду одели умершего: священник раскрыл правдуВидео

16:18

Водители нашли загадочный шнур в багажнике авто: зачем он нужен

16:12

"Лезет к детям": Баскова вывели на чистую воду в РФ

Реклама
16:09

В ВСУ заявили об уничтожении позиций на юге и раскрыли, есть ли продвижение РФ

15:55

Израиль ударил по Министерству обороны Сирии в Дамаске - первые подробности

15:53

Агент Маланка: в Сети завирусились мемы о первой леди США из-за ее поддержки УкраиныФото

15:45

Цены покажут обратную динамику: сэкономят ли украинцы на продуктах в июле

15:43

До 3 тысяч грн в августе: некоторые пенсионеры Украины получат круглые выплаты

15:16

Зачем водители в июле закрывают шины картонными коробками: хитрый лайфхак

15:14

Верховная Рада отправила премьера Шмыгаля в отставку - как голосовали нардепы

15:04

Фонд "Паладины" обвиняет Шабунина в присвоении авто, которое передали для обороны страны

15:03

В чем отличие Байдена от Трампа: Зеленский сделал неожиданное заявление

14:56

"Говорили с Трампом об этом": Зеленский сказал, что принудит Путина к переговорам

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять