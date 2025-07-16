Готовятся или блефуют: эксперт спрогнозировал возможность массированного удара Кремля

Эксперт подтверждает, что за последние месяцы РФ выпустила лишь незначительное количество "Искандеров" несмотря на большие запасы.

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Россия не использует массово свои запасы баллистических ракет / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ

Вкратце:

Россия накопила сотни баллистических ракет, но применяет их мало

За два месяца враг использовал около сотни ракет, выпуск продолжается

Россия запускает сотни дронов, но не ежедневно по 1000, как заявляют

Россия, несмотря на заявления о больших запасах баллистических ракет, не использует их в массовом порядке. Это может свидетельствовать о проблемах с производством или поставками комплектующих. Об этом в эфире "Фабрики новостей" заявил авиаэксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко.

Эксперт прокомментировал информацию украинской разведки о наличии более 200 баллистических ракет у РФ.

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"В середине мая ГУР Минобороны сообщало, что запасы баллистических ракет составляют 600 штук, сейчас говорят - 300, при том, что за два месяца было использовано около сотни, а выпуск достигает 60 единиц в месяц. То есть, как отметил эксперт, должно было быть еще больше 600 ракет".

При этом, по словам Романенко, "пока все данные расчетные, однако при наличии большого количества баллистики, враг бы ее применял 'налево и направо' при любой возможности". По его словам, по состоянию на сейчас Россия использовала лишь 15 "Искандеров" за месяц.

"Видимо, они (россияне - ред) все же имеют проблемы с выпуском этих ракет и с поставкой комплектующих к ним. Иначе я не вижу смысла: имея огромные запасы ракет, их не использовать", - подчеркнул он.

По его словам, "примерно месяц-полтора назад ГУР говорило, что россияне способны выпускать 2700 'Шахедов' в месяц и 2500 фальшивых целей 'Гербера'. То есть, месячная продукция 5200 выходят... Я не знаю, насколько верны это цифры, потому что на сегодня уже запущено 4000 тысячи, а еще только середина месяца. В прошлом месяце эти цифры соответствовали - полный пуск за июнь составил всего 5400 дронов".

Он также обратил внимание на тенденцию к росту количества запущенных дронов: "То ли подключен новый завод (по производству дронов - ред), то ли мы перестали вмешиваться в технологические процессы российских заводов, которые выпускаются эти беспилотники".

Искандер / Инфографика: Главред

Однако эксперт заметил, что даже при условии увеличения производства, россияне не могут запускать по 1000 дронов ежедневно: "'Шахэды' сами по себе не размножаются. Поэтому, сколько выпустили, столько они способны и запустить по нам. То есть, так, чтобы каждый день тысяча - такого не будет. А иногда хочется им залпом запустить - там, сколько у них есть. Способны ли мы их сбивать? Ну пока, что иногда способны, иногда не способны, но львиная доля сбивается".

По словам Романенко, примерно половина дронов, которые запускает РФ, являются фальшивыми целями. Однако украинская ПВО уже учится их отличать от настоящих "Шахедов".

Удары по Украине - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 16 июля Россия осуществила масштабную воздушную атаку на территорию Украины, сосредоточив основные удары на Винницкой, Днепропетровской, Харьковской и Одесской областях. Одной из главных целей оккупантов стала энергетическая инфраструктура, сообщил президент Владимир Зеленский.

По данным Воздушных сил ВСУ, враг нанес удар баллистической ракетой "Искандер-М" из временно оккупированного Крыма, а также выпустил около 400 ударных дронов Shahed и беспилотников-имитаций различных типов. ПВО Украины уничтожила 198 вражеских дронов. Основные направления атаки - Кривой Рог, Харьков и Винница.

Кроме того, в ночь на 15 июля Харьков оказался под массированной атакой вражеских дронов-камикадзе. По словам городского головы Игоря Терехова, во время очередной воздушной тревоги в городе прозвучало по меньшей мере семь взрывов. Он сообщил, что российские войска атаковали Харьков боевыми беспилотниками, и призвал горожан оставаться в укрытиях.

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О персоне: Валерий Романенко Валерий Романенко - авиационный эксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации имени А.К. Антонова. В качестве эксперта комментирует вопросы, связанные с авиацией, на радио, телевидении и интернет-ресурсах.

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