Названо оружие РФ, которое опаснее "Кинжалов" и "Калибров": о чем идет речь

Авиаэксперт отметил эффективность F-16 и Mirage в борьбе с "Калибрами", однако предупредил об опасности других типов вооружения.

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Россия модернизирует крылатые ракеты, но сосредотачивает удары на "Искандерах" и "Шахедах" / Коллаж: Главред, фото: Главред

Вкратце:

Россия активно применяет "Искандеры" и "Шахеды" против Украины

У РФ возникли трудности с использованием "Кинжалов"

F-16 и Mirage помогают противодействовать "Калибрам"

Наибольшую опасность для Украины сейчас представляют российские ракеты "Искандер" и ударные беспилотники "Шахед", количество которых в РФ остается значительным. Об этом заявил авиационный эксперт Константин Криволап в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина.

По его словам, с гиперзвуковыми "Кинжалами" ситуация несколько иная - возможности РФ в этом направлении ограничены, в частности из-за проблем с носителями для запуска таких ракет.

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Что касается "Калибров", то Россия пыталась модернизировать эти ракеты, в частности установить на них антенны для лучшей связи. Впрочем, как отметил Криволап, украинские истребители F-16 и Mirage уже сейчас могут достаточно эффективно противодействовать этому вооружению.

Искандер / Инфографика: Главред

"Тему с крылатыми ракетами, я отношу их к меньшей степени опасности. Вот 'Искандеры' и 'Шахеды' в таких количествах, когда у нашей ПВО нет мощности, чтобы их уничтожать, это да", - подчеркнул эксперт.

Удары РФ по Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, в ночь на 9 июня в Ровно прогремели взрывы на фоне ракетной атаки РФ. Ракетная атака продолжалась 45 минут. Атака БпЛА длилась более 10 часов.

Также в полиции рассказали о последствиях атаки на Киевщину - повреждено жилье и авто. Полиция Киевщины фиксирует последствия атаки оккупанта на столичный регион.

Кроме того, страна-агрессор Россия в ночь на понедельник, 9 июня, массированно атаковала Украину ракетами и дронами. Ночью оккупанты выпустили по нашему государству 499 средств воздушного нападения. Было обезврежено 479 воздушных целей.

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