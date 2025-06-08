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РФ играет в грязные игры с обменом пленных - Зеленский раскритиковал Кремль

Руслана Заклинская
8 июня 2025, 22:42
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Украина не прекращает работать над освобождением пленных и возвращением погибших, подчеркнул президент.
РФ играет в грязные игры с обменом пленных - Зеленский раскритиковал Кремль
Зеленский разоблачил "грязную игру" Кремля / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

Ключевые тезисы Зеленского:

  • Россия ведет грязную политическую игру и не выполняет договоренностей из Стамбула
  • РФ до сих пор не передала полных списков пленных для обмена
  • Украина делает все возможное, чтобы обмен состоялся и люди вернулись домой

Россия ведет грязную политическую игру и не выполняет достигнутых на переговорах в Стамбуле договоренностей об обмене пленными. Страна-агрессор до сих пор не передала Украине полных списков пленных, которые должны были быть включены в обмен. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

"Российская сторона, как всегда, в своем духе - пытается и в этих вопросах разыграть какую-то грязную политическую и информационную игру... Если россияне даже в таких гуманитарных вопросах непридерживаются договоренностей, то это поставит под большое сомнение все международные усилия - и в частности усилия Соединенных Штатов - по переговорам и дипломатии", - подчеркнул президент.

видео дня

Президент добавил, что Украина не прекращает работу над вопросом освобождения своих пленных и возвращения погибших воинов домой. Он сообщил, что провел ряд совещаний с привлечением министра обороны Украины Анны Маляр, руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова и председателя Службы безопасности Украины Ивана Малюка.

"Украина продолжает делать все возможное, чтобы состоялось освобождение наших пленных и возвращение наших украинских павших воинов... Важно, чтобы был результат. Важно, чтобы люди вернулись домой. Верим, что удастся продолжить обменный трек. И со своей стороны все для этого делаем", - подчеркнул Зеленский.

Обмен пленными - последние новости

Напомним, в субботу, 7 июня, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что Украина якобы перенесла обмен пленными и прием тел погибших на неопределенный срок. В Киеве такое заявление назвали фейком и попыткой давления на украинских переговорщиков. Координационный штаб призвал РФ прекратить "грязные игры" и выполнить договоренности, достигнутые в Стамбуле, в частности о поэтапной репатриации тел и обмене пленными по четким категориям.

Продолжается подготовка к обмену тяжелобольными, тяжелоранеными, молодыми и погибшими. Представитель Координационного штаба Петр Яценко заявил, что РФ затягивает обмен телами погибших и пленными, перенеся его на следующую неделю.

Как сообщал Главред, глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что Украина сталкивается с информационным давлением и попытками навязать свои условия в обменном процессе. Он подчеркнул, что обмены проходят по договоренностям из Стамбула, а решения об обмене должны быть совместными, а не единоличными.

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Обмен пленными 1000 на 1000

16 мая 2025 года в Стамбуле состоялись первые за три года прямые переговоры между украинской и российской делегациями. Итогом встречи стала договоренность о масштабном обмене пленными в формате "1000 на 1000".

Главой украинской делегации выступил министр обороны Рустем Умеров, который сразу после завершения переговоров подтвердил достигнутую договоренность. Российскую сторону представлял Владимир Мединский, который также признал факт заключения соглашения.

Сразу после достижения договоренности украинская сторона активизировала подготовительные действия. Заместитель главы ГУР МО Вадим Скибицкий сообщил о формировании обменных списков, а СБУ проинформировала о работе Объединенного координационного центра по освобождению пленных. Также параллельно готовилась необходимая инфраструктура - специальные места для приема, команды медиков и специалисты по психологической реабилитации.

19 мая президент Владимир Зеленский во время брифинга заявил, что обмены пленными должны касаться исключительно военных, а гражданских и детей должны возвращать без всяких условий.

"С нашей стороны были сигналы относительно политзаключенных и журналистов. Я не хочу сейчас углубляться в детали. Менять детей на военных, мне кажется, что это... ну, если честно, мы не поддерживаем такой подход", - говорил Зеленский.

В последующие дни был утвержден пошаговый план реализации обмена, который, по словам Умерова, учитывает как аспекты безопасности, так и гуманитарные аспекты. Украина официально передала российской стороне согласованный список 22 мая. В Москве подтвердили получение и заявили о направлении собственного списка в ответ.

Президент Зеленский сообщил, что украинские специалисты тщательно проверяют каждую фамилию из списка РФ. Глава ОП Андрей Ермак впоследствии заявил, что все подготовительные процедуры с украинской стороны завершены, и теперь дело за российской стороной.

В РФ тем временем предупредили, что обмен в формате "1000 на 1000" может занять несколько дней. Как стало известно, он длился три дня.

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