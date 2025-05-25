"Работа продолжается": в ГУР готовят новую операцию по обмену пленных

Украина уже начала подготовку к следующим этапам возвращения своих граждан, сообщил Андрей Юсов.

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Идет подготовка нового обмена пленными / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

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Украина уже начала подготовку к следующим этапам возвращения пленных

Идет планирование следующих операций

В Главном управлении разведки Министерства обороны рассказали о подготовке нового обмена пленных между Украиной и Россией.

Соответствующее заявление сделал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире "Мы Украина".

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Он пояснил, что после проведения масштабного обмена пленными, в результате которого удалось вернуть на родину 1000 украинских защитников, Украина уже начала подготовку к следующим этапам возвращения своих граждан.

По его словам, с начала полномасштабной войны в результате всех обменов домой вернулись уже 5757 украинцев и иностранных граждан.

"Сегодня состоялся 65-й обмен пленными. Еще тысяча наших защитников вернулась домой. Однако это не конец — работа продолжается. Вернуть каждого украинца из плена — наша приоритетная задача. Координационный штаб уже занимается планированием следующих операций", — заявил Юсов.

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Как писал Главред, по результатам переговоров в Стамбуле, которые состоялись 16 мая, удалось достичь важной договоренности: обмен 1000 на 1000.

Напомним, комбриг НГУ сделал громкое заявление насчет обмена пленными. Среди тысячи украинских военнопленных, вернувшихся домой, нет ни одного представителя Азова, подчеркнул Денис Прокопенко.

Ранее Украина вернула еще 303 своих защитника из российского плена. Киев и Москва завершили третью часть обмена в формате 1000 на 1000 человек.

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Что такое ГУР? Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.

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