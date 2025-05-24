Трамп, несмотря на риски, сорвал тайну обмена пленными в Украине – Politico

Украина и Россия начали крупнейший с начала полномасштабной войны обмен военнопленными.

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Трамп сорвал тайну обмена пленными / коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, t.me / V_Zelenskiy_official

Кратко:

Первый этап охватил 390 пленных и должен был пройти в строгой тайне

Поспешный пост Трампа не имел никакого эффекта

Несмотря на строжайшую секретность со стороны Украины, президент США Дональд Трамп решил первым публично заявить о крупном обмене пленными между Украиной и РФ. При этом на момент публикации этого заявления обмен еще даже не начался, так что сотни людей были под угрозой из-за действий американского лидера, пишет Politico.

В пятницу Украина и Россия начали крупнейший с начала полномасштабной войны обмен военнопленными - всего планируется освободить 1000 человек. Первый этап охватил 390 пленных и должен был пройти в строгой тайне. Сегодня освободили еще 307 украинцев. Но за несколько часов до начала первого обмена Трамп опубликовал на своей платформе Truth Social свое сообщение.

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"Только что между Россией и Украиной был завершен большой обмен пленными. Он вступит в силу в ближайшее время. Поздравляем обе стороны с этими переговорами. Это может привести к чему-то большому???", - говорилось в сообщении.

Однако на тот момент обмен еще даже не начался. Украинский чиновник на условиях анонимности прокомментировал действия Трампа.

"Трамп хотел первым сообщить об этом. К счастью, поспешный пост Трампа не имел никакого эффекта. Но мы обычно не сообщаем о текущих событиях, потому что с русскими никогда не можешь быть уверенным. Наши ребята были слишком близко к врагу", - сказал он.

Украина держала информацию в секрете, опасаясь за безопасность 270 военных и 120 гражданских, которых должны были обменять на границе с Беларусью. Неожиданное публичное объявление вызвало беспокойство в Киеве из-за риска срыва операции или потенциальной атаки со стороны России, которая в прошлом использовала подобные возможности для манипуляций и дезинформации.

Несмотря на этот инцидент, министр обороны Украины Рустем Умеров поблагодарил Трампа за посредничество, отметив, что его участие помогло разблокировать диалог, которого не было три года.

На фоне освобождения пленных в Чернигове сотни семей собрались в ожидании, надеясь увидеть своих родных. Радость и слезы встреч смешивались с болью потери и давлением неопределенности - не все нашли своих близких в автобусах с истощенными, постаревшими солдатами.

Украина продолжает готовиться к следующим этапам обмена, хотя Россия в ответ нанесла массированные атаки, выпустив 250 дронов и 14 баллистических ракет.

Тем временем более 8000 украинцев до сих пор остаются в российских тюрьмах - и их семьи ждут, что следующая новость об освобождении не станет политическим постом, а настоящим шагом к свободе.

Обмен пленными 1000 на 1000 - что известно

Напомним, Главред писал, что в пятницу, 23 мая, президент США Дональд Трамп заявил, что завершился большой обмен пленными между Россией и Украиной. Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что первый этап обмена пленными в формате 1000 на 1000 был реализован. В Украину вернулись вернулись 390 граждан, среди которых защитники и гражданские.

После этого глава Украины вышел с заявлением, что на 24-е и 25 мая запланированы следующие этапы обмена пленными. Кроме этого Зеленский пообещал вернуть домой всех украинских граждан.

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Обмен пленными 1000 на 1000 16 мая 2025 года в Стамбуле состоялись первые за три года прямые переговоры между украинской и российской делегациями. Итогом встречи стала договоренность о масштабном обмене пленными в формате "1000 на 1000". Главой украинской делегации выступил министр обороны Рустем Умеров, который сразу после завершения переговоров подтвердил достигнутую договоренность. Российскую сторону представлял Владимир Мединский, который также признал факт заключения соглашения. Сразу после достижения договоренности украинская сторона активизировала подготовительные действия. Заместитель главы ГУР МО Вадим Скибицкий сообщил о формировании обменных списков, а СБУ проинформировала о работе Объединенного координационного центра по освобождению пленных. Также параллельно готовилась необходимая инфраструктура - специальные места для приема, команды медиков и специалисты по психологической реабилитации. 19 мая президент Владимир Зеленский во время брифинга заявил, что обмены пленными должны касаться исключительно военных, а гражданских и детей должны возвращать без всяких условий. "С нашей стороны были сигналы относительно политзаключенных и журналистов. Я не хочу сейчас углубляться в детали. Менять детей на военных, мне кажется, что это... ну, если честно, мы не поддерживаем такой подход", - говорил Зеленский. В последующие дни был утвержден пошаговый план реализации обмена, который, по словам Умерова, учитывает как аспекты безопасности, так и гуманитарные аспекты. Украина официально передала российской стороне согласованный список 22 мая. В Москве подтвердили получение и заявили о направлении собственного списка в ответ. Президент Зеленский сообщил, что украинские специалисты тщательно проверяют каждую фамилию из списка РФ. Глава ОП Андрей Ермак впоследствии заявил, что все подготовительные процедуры с украинской стороны завершены, и теперь дело за российской стороной. В РФ тем временем предупредили, что обмен в формате "1000 на 1000" может занять несколько дней. Как стало известно, он продлится три дня.

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