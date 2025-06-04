Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Совсем скоро будет новый большой обмен пленными: Зеленский назвал дату

Ангелина Подвысоцкая
4 июня 2025, 16:13
74
В рамках обмена ожидается возвращение 500 военных.
Владимир Зеленский, обмен пленными
На выходных может быть обмен пленными / Коллаж: Главред, фото: Владимир Зеленский, ОП

О чем говорит Зеленский:

  • Украина и РФ проведут обмен пленными
  • Обмен может состояться 7-8 июня
  • В ходе обмена ожидается возвращение 500 военных

Между Украиной и РФ состоится новый обмен пленными. Домой вернуть планируют 500 военных. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Этот обмен пленными может состояться уже в субботу и воскресенье, 7-8 июня. В то же время он отмечает, что РФ до сих пор не передала списки для обмена, что лишь усложняет процесс.

видео дня

"Пока мы списки не получили. Мне кажется, это важно. В этот раз, в отличие от прошлого Стамбула, мы договорились. Я это сказал министру еще до встречи, и россияне дали слово, что они нам дадут заранее списки. Но мы пока списки снова не получили, снова кажется какие-то причины", - сказал Зеленский.

Он акцентировал внимание на том, что Украина будет настаивать на получении списков еще до начала обмена.

Также президент рассказал, что у Киева есть документы, которые говорят о том, что РФ идентифицировала 15-20% всех тел погибших, которые у них есть. Вероятно, после обмена пленными будет готовиться репатриация тел погибших.

Обмен пленными - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, командир 12-й бригады Национальной гвардии "Азов", полковник Денис Прокопенко (позывной "Редис") выразил глубокое разочарование по поводу того, что во время последнего масштабного обмена пленными между Украиной и Россией ни один боец его подразделения не был освобожден. Он также поставил под сомнение искренность намерений по возвращению военнослужащих "Азова" из плена.

Заместитель председателя Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрей Юсов объяснил, что отсутствие среди освобожденных как бойцов "Азова", так и украинцев, захваченных еще в 2014 году, связано с условиями, на которых строился обмен "1000 на 1000". По его словам, стороны формировали списки самостоятельно, Украина передавала фамилии тех, кого хотела вернуть, а Россия - тех, кого была готова освободить.

2 июня Владимир Зеленский рассказал о том, что Украина и РФ готовят самый масштабный обмен пленными.

"Будет обмен наших военных на их "1000 на 1000". Может быть дополнительные еще 200 на 200. Украина подняла этот вопрос (во время переговоров в Стамбуле - ред.)", - сказал Зеленский.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Владимир Зеленский вторжение России военнопленные обмен пленными
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Совсем скоро будет новый большой обмен пленными: Зеленский назвал дату

Совсем скоро будет новый большой обмен пленными: Зеленский назвал дату

16:13Украина
Великобритания объявила о рекордном пакете военной помощи для Украины - детали

Великобритания объявила о рекордном пакете военной помощи для Украины - детали

15:44Война
РФ ударила по учебному подразделению ВСУ на Полтавщине: есть раненые, детали

РФ ударила по учебному подразделению ВСУ на Полтавщине: есть раненые, детали

15:40Украина
Реклама

Популярное

Ещё
"И слёзы": дочь предательницы Ани Лорак стало трудно узнать

"И слёзы": дочь предательницы Ани Лорак стало трудно узнать

"Я думаю о тебе": бывшая жена Комарова сделала громкое признание после развода

"Я думаю о тебе": бывшая жена Комарова сделала громкое признание после развода

Экстремально сильная магнитная буря накрыла Украину: шторм достиг красного уровня

Экстремально сильная магнитная буря накрыла Украину: шторм достиг красного уровня

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 4 июня (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 4 июня (обновляется)

Новый президент Польши впервые сделал заявление об Украине и обратился к Зеленскому

Новый президент Польши впервые сделал заявление об Украине и обратился к Зеленскому

Последние новости

16:34

Рыба сама будет идти на крючок: лучшие дни для клева в июне 2025 года

16:34

Оккупанты отступили из-под Константиновки: генерал предупредил о новой опасности

16:28

Топ-10 самых распространенных украинских фамилий: есть ли среди них вашаВидео

16:25

Рабыня Изаура в Москве: актриса Луселия Сантус приехала в РФ

16:19

ТОП-3 самых надежных авто до 2000$: что можно купить в Украине без переплат

Кризис, бунты и начало развала России: Жданов – о том, почему война закончится в 2026 годуКризис, бунты и начало развала России: Жданов – о том, почему война закончится в 2026 году
16:13

Совсем скоро будет новый большой обмен пленными: Зеленский назвал дату

15:59

Пенсионеры могут не платить за коммуналку: кто имеет 100% скидки на услуги

15:49

Трамп обеспечивает России безопасность: Жданов раскрыл реальные намерения США

15:44

Великобритания объявила о рекордном пакете военной помощи для Украины - детали

Реклама
15:40

РФ ударила по учебному подразделению ВСУ на Полтавщине: есть раненые, детали

15:36

Последствия серьезнее, чем казалось: назван важный нюанс операции "Паутина"

15:32

Сколько стоит клубника в Украине: где купить дешевле всего и крупно сэкономить

15:29

Мухи забудут дорогу к дому на все лето: понадобится копеечное средство

15:29

У 37-летней популярной певицы диагностировали рак

15:02

С пенсий украинцев могут высчитывать до 50%: кто рискует потерять выплаты

15:02

Ситуация критическая: в DeepState заявили о бурном продвижении РФ на Сумщине

14:50

В России второй день горят производства двигателей для техники РФ - подробности

14:35

Суперзагадка для интеллектуальных гениев: где спрятана бабочка среди цветов

14:31

Овнам - мятный, Львам - имбирный: какой чай подходит вам по знаку зодиака

14:15

Некоторые украинцы могут получать сразу две пенсии: что известно о выплатах

Реклама
14:10

Рада стать бабушкой: Волочкова заговорила о пополнении

14:07

Окончание войны до лета 2026 года: Жданов озвучил неожиданный поворот событий

14:03

Проблема серьезная: почему на плодовых деревьях краснеют листьяВидео

14:00

"Становится ярче и лучше": Меган Маркл показала лицо дочери от принца Гарри

13:19

Служба мужчин 60+ в ВСУ: в Раде в ближайшее время рассмотрят законопроект

12:53

Призраки на украинской банкноте: что скрывают 50 гривен

12:48

Активист Шабунин критикует схему уклонения от мобилизации, которой сам же и воспользовался – СМИ

12:25

Жара и +32 градуса: какие области Украины накроет сухая и солнечная погода

12:23

В Украине нашли сокровища первого олигарха - спрятал в стене церкви

12:21

Социальный взрыв в РФ близко: полковник ВСУ назвал сценарий окончания войны

12:13

Стали еще больше похожи на Киркорова - новые фото детей Анастасии Стоцкой

12:13

"Бесхребетная политика": экс-дипломат РФ раскритиковал Запад из-за войны в УкраинеВидео

12:06

РФ может ударить по Украине мощным оружием: СМИ обнародовали четыре сценария

12:00

Трамп не готов к санкциям и до сих пор надеется оторвать Россию от Китая - Борис Бондарев

11:37

Ядерная угроза: в ЦПД сказали, кому действительно навредят "страшилки" Путина

11:20

Цены упали уже на 38%: в Украине резко дешевеет популярный продукт

11:16

3 знака зодиака должны обратить внимание на плохие предзнаменования в июне

10:56

Китайский гороскоп на завтра 5 июня: Кроликам - долги, Козлам - споры

10:53

Взорвалось там, где надо: Плетенчук указал на важный результат операции в Крыму

10:44

Будет ли топливный кризис и рост цен на бензин: эксперт дал прогноз до конца лета

Реклама
10:43

Купил доллары и остался в минусе: как не "прогореть" на валютных курсах

10:40

Принц Гарри готовит новый удар по королю Чарльзу

10:26

Гороскоп Таро на завтра 5 июня: Девам - новая страсть, Стрельцам - не бояться

09:57

Путин заинтересован: в ISW рассказали, чего хочет достичь РФ во время переговоров

09:45

Новый пакет санкций США против РФ готов: Келлог раскрыл его суть

09:33

Пенсия некоторых украинцев весомо вырастет: кому и когда добавят сотни гривен

09:20

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 4 июня (обновляется)

09:17

Владимир Бражко впервые публично обратился к Даше Квитковой - причина

08:56

"Прогресс" на переговорах: в Турции сказали, когда состоится встреча Зеленского и Путина

08:41

Коммуналка в Украине подскочит втрое: кого ждут новые счета

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Новости шоу бизнеса
ПотапАни ЛоракСофия РотаруКейт МиддлтонОльга СумскаяАлла ПугачеваФилипп КиркоровМаксим ГалкинЕлена ЗеленскаяНастя КаменськихВиталий Козловский
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять