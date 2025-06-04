Совсем скоро будет новый большой обмен пленными: Зеленский назвал дату

В рамках обмена ожидается возвращение 500 военных.

https://glavred.info/ukraine/sovsem-skoro-budet-novyy-bolshoy-obmen-plennymi-zelenskiy-nazval-datu-10670579.html Ссылка скопирована

На выходных может быть обмен пленными / Коллаж: Главред, фото: Владимир Зеленский, ОП

О чем говорит Зеленский:

Украина и РФ проведут обмен пленными

Обмен может состояться 7-8 июня

В ходе обмена ожидается возвращение 500 военных

Между Украиной и РФ состоится новый обмен пленными. Домой вернуть планируют 500 военных. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Этот обмен пленными может состояться уже в субботу и воскресенье, 7-8 июня. В то же время он отмечает, что РФ до сих пор не передала списки для обмена, что лишь усложняет процесс.

видео дня

"Пока мы списки не получили. Мне кажется, это важно. В этот раз, в отличие от прошлого Стамбула, мы договорились. Я это сказал министру еще до встречи, и россияне дали слово, что они нам дадут заранее списки. Но мы пока списки снова не получили, снова кажется какие-то причины", - сказал Зеленский.

Он акцентировал внимание на том, что Украина будет настаивать на получении списков еще до начала обмена.

Также президент рассказал, что у Киева есть документы, которые говорят о том, что РФ идентифицировала 15-20% всех тел погибших, которые у них есть. Вероятно, после обмена пленными будет готовиться репатриация тел погибших.

Обмен пленными - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, командир 12-й бригады Национальной гвардии "Азов", полковник Денис Прокопенко (позывной "Редис") выразил глубокое разочарование по поводу того, что во время последнего масштабного обмена пленными между Украиной и Россией ни один боец его подразделения не был освобожден. Он также поставил под сомнение искренность намерений по возвращению военнослужащих "Азова" из плена.

Заместитель председателя Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрей Юсов объяснил, что отсутствие среди освобожденных как бойцов "Азова", так и украинцев, захваченных еще в 2014 году, связано с условиями, на которых строился обмен "1000 на 1000". По его словам, стороны формировали списки самостоятельно, Украина передавала фамилии тех, кого хотела вернуть, а Россия - тех, кого была готова освободить.

2 июня Владимир Зеленский рассказал о том, что Украина и РФ готовят самый масштабный обмен пленными.

"Будет обмен наших военных на их "1000 на 1000". Может быть дополнительные еще 200 на 200. Украина подняла этот вопрос (во время переговоров в Стамбуле - ред.)", - сказал Зеленский.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред