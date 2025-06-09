РФ запустила около 500 дронов и ракеты: какие последствия массированного удара по Украине

Самый большой удар был направлен на Ровенскую область. Местные власти сообщили, что это была самая масштабная атака на область с начала войны.

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РФ запустила около 500 дронов и ракеты/ коллаж: Главред, фото: Силы территориальной обороны ВСУ, ua.depositphotos.com

Кратко:

РФ ночью массированно атаковала Украину, выпустив 499 средств воздушного нападения

Было обезврежено 479 воздушных целей

Пострадали несколько областей, наибольший удар пришелся на Ровенскую область

Страна-агрессор Россия в ночь на понедельник, 9 июня, массированно атаковала Украину ракетами и дронами. Ночью оккупанты выпустили по нашему государству 499 средств воздушного нападения. Было обезврежено 479 воздушных целей.

Об этом рассказали в Воздушных силах ВСУ. Отмечается, что россияне запустили:

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479 "Шахедов" и беспилотники-имитаторы различных типов (277 сбито, 183 - локально потеряны);

4 "Кинжала" (все сбиты);

10 ракет Х-101 (все сбиты);

3 ракеты Х-22 (2 - не достигли целей/локационно потеряны);

2 противорадиолокационные ракеты Х-31П (все сбиты);

1 ракета Х-35 (сбита).

Зафиксировано попадание в 10 локациях, падение сбитых (обломки) в 17 локациях.

"Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины", - отметили в Воздушных силах.

Представитель ВС ВСУ полковник Юрий Игнат в телеэфире рассказал, что основной удар российских оккупантов этой ночью был направлен на один из украинских оперативных аэродромов.

Ровенская область

Начальник Ривненской областной военной администрации Александр Коваль рассказал, что это была очень тяжелая ночь для Ровненской области. Ровненская область подверглась мощному воздушному удару врага.

"По предварительной информации, один гражданский человек ранен. Огромная благодарность за профессионализм нашим силам ПВО, которые уничтожили большое количество вражеских целей. На месте работают представители Сил обороны и других служб. Больше информации о последствиях ночной атаки - позже", - отметил Коваль.

Позже он уточнил, что последствий для гражданской инфраструктуры нет.

Мэр Ровно Александр Третьяк отметил, что атака на Ровненскую область этой ночью стала самой масштабной с начала войны.

"Самая масштабная атака на Ровненскую область. Сегодня наша область пережила одну из самых жестких ночей: десятки "шахедов" и ракеты атаковали наш регион", - написал Третьяк.

Он отметил, что Дубно приняло на себя львиную долю этого удара.

Киевская область

Также состоялась очередная атака на Киевскую область. Тревога продолжалась более 10 часов. В области работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели. Об этом рассказали в Киевской областной военной администрации.

Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено, отметили в ОВА.

"В результате вражеской атаки в Бориспольском районе повреждены два частных дома, автомобиль и хозяйственная постройка. Повреждения зданий незначительные. В них посечены фасады и выбиты окна. Оперативные службы продолжают работы по фиксации и ликвидации последствий вражеской атаки", - говорится в сообщении.

Полтавская область

На Полтавщине в Миргородском районе ночью в результате падения обломков БПЛА была повреждена линия электропередач, сообщил председатель Полтавской ОВА Владимир Когут.

Он отметил, что энергетики оперативно восстановили электроснабжение благодаря резервной линии. Дальнейшие ремонтные работы запланированы в течение дня.

Дроны "Шахед"/ Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине ракетами и дронами - последние новости

Как ранее сообщал Главред, в ночь на 9 июня в Ровно прогремели взрывы на фоне ракетной атаки РФ. Ракетная атака продолжалась 45 минут. Атака БпЛА длилась более 10 часов.

Также в полиции рассказали о последствиях атаки на Киевщину - повреждено жилье и авто. Полиция Киевской области фиксирует последствия атаки оккупанта на столичный регион.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам. Он отметил, что существует высокая вероятность ракетных и дроновых атак по территории Украины. На днях обязательно следует реагировать на сигналы воздушной тревоги. Россия стягивает авиацию к границам, возможна атака 600 БпЛА.

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