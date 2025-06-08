РФ снарядила самолеты ракетами, над Украиной - БпЛА: Зеленский обратился к украинцам

Россия стягивает авиацию к границам, возможна атака 600 БпЛА.

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Зеленский призвал не игнорировать воздушные тревоги / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

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Высокая вероятность ракетных и дроновых ударов по Украине в ближайшие дни

Зеленский призвал обязательно реагировать на сигналы воздушной тревоги

Вероятно, ракетами снаряжены 6-8 Ту-95МС и 6 Ту-22М3

Существует высокая вероятность ракетных и дроновых атак по территории Украины. В эти дни обязательно следует реагировать на сигналы воздушной тревоги. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

"Обязательно в эти дни учитываем сигналы воздушной тревоги. Берегите себя, пожалуйста. Берегите себя, берегите Украину", - призвал глава государства. видео дня

По данным мониторинговых каналов, на российском аэродроме "Энгельс" зафиксировано удлинение окна для взлета и посадки стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Сейчас около 6-8 таких самолетов, а также около 6 Ту-22М3 снаряжены ракетами.

Зафиксировано приведение стратегической авиации РФ в боевую готовность. Хотя пока что самих взлетов самолетов не зафиксировано, удлиненные графики работы аэродрома являются первым признаком возможной активизации.

"Существует вероятность ракетных ударов по территории Украины сегодня-завтра ночью! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", - призвали в канале Мониторинг UA.

Самолеты, которыми РФ обстреливает Украину / Инфографика: Главред

Кроме этого, мониторинговые ресурсы утверждают, что враг стягивает борта стратегической авиации ближе к границам Украины, вероятно с целью нанесения ракетных ударов в ближайшее время. Сейчас в Акватории Черного моря ракетоносителей нет, но они могут быстро выйти в Черное и Каспийское моря.

В то же время в ночь на 9 июня существует угроза атаки до 600 беспилотников. По состоянию на 21:15 около 70 БпЛА находятся над Украиной.

Об угрозе ракетного удара этой ночью по Украине сообщает и Telegram-канал "Николаевский Ванек". Он предполагает, что, как и в прошлый раз, под ударом, если он состоится, будет гражданская инфраструктура, "но возможно сделают больший упор на энергетическую инфраструктуру, учитывая, что последнюю неделю они только эти объекты и "смотрят".

Повышенная угроза для энергетической инфраструктуры в Киеве и области, Ровенской, Хмельницкой, Полтавской, Черкасской, Черниговской, Винницкой, Николаевской и Кировоградской областях.

В то же время "Ванек" раскритиковал некоторые "источники", которые почти каждый вечер пугают читателей фантастическими обстрелами с сотнями ракет и тысячами беспилотников.

Атаки РФ по Украине - новости по теме

Как сообщал Главред, РФ может применять многоуровневые атаки - по инфраструктуре, руководящим центрам и ключевым представителям власти. Возможная цель, по словам Костенко, - правительственный квартал в Киеве, чтобы создать "громкую картинку" для мира.

Также президент Зеленский отметил, что Россия целенаправленно бьет по Украине, выбирая цели, чтобы нанести страдания людям и давить на политическую ситуацию. Он подчеркнул, что удары не случайны, а даже во время переговоров о перемирии враг продолжал атаки.

Кроме этого, за три года Украина сделала большой прорыв в беспилотном оружии. Один из самых новых успехов - надводный дрон Magura V7, который может длительное время действовать в море, атаковать российские истребители и запускать другие дроны-камикадзе.

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Что известно о самолете Ту-95? Ту-95 (проект "95", изделие "В", по кодификации НАТО: Bear - "Медведь") - советский и российский турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец. Ту-95 и его модификации до сих пор - единственный в мире серийный бомбардировщик и ракетоносец с турбовинтовыми двигателями. Был советским символом обеспечения военно-стратегического паритета в холодной войне. Остается на службе как носитель крылатых ракет, в том числе таких, как Х-101, благодаря более низкому расходу топлива, чем у реактивных самолетов, а главное - большей скрытности от спутников SBIRS, способных наблюдать за большими стратегическими бомбардировщиками с реактивными двигателями по выхлопам из последних. Ту-95МС, составляющий костяк стратегической авиации России, является носителем крылатых ракет Х-55. В настоящее время на плановой основе происходит модернизация Ту-95МС. Специально под новые ракеты на Ту-95МС увеличен бомбовый отсек, а также установлено восемь внешних балок, на которые можно подвесить до 16 крылатых ракет Х-101, пишет Википедия.

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