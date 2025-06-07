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Удары по ядерным ракетоносцам РФ: в ВСУ сделали важное заявление

Алексей Тесля
7 июня 2025, 11:40
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Удар по авиапотенциалу РФ значительно ограничил возможности врага, подчеркнул Юрий Игнат.
Игнат
Юрий Игнат прокомментировал удар по самолетам РФ / Коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот

Главное:

  • Российская армия всё ещё сохраняет способность наносить ракетные удары
  • Уничтожение части вражеских самолётов — это весомый удар по силам РФ

Несмотря на проведённую Службой безопасности Украины спецоперацию "Паутина", направленную против стратегической авиации России, российская армия всё ещё сохраняет способность наносить ракетные удары по территории Украины.

"Уничтожение части вражеских самолётов — это весомый удар по силам противника. Однако возможности применять крылатые ракеты, такие как Х-101, а также другие типы вооружения, которые могут запускаться с бомбардировщиков, у России остаются", — заявил в эфире национального телемарафона сообщил спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат.

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При этом он подчеркнул, что массированная воздушная атака, совершённая россиянами несколько ночей назад, подтверждает наличие у них как летательных аппаратов, так и ракет. Угроза обстрелов по-прежнему реальна.

Ту, Ту160, Ту95, Ту22, Ту-160, Ту-95, Ту-22, Ту инфографика
/ Инфографика Главреда

"Тем не менее, удар по авиапотенциалу РФ значительно ограничил их возможности. Это, безусловно, позитивная новость для нас", — добавил представитель Воздушных сил.

Удары по стратегическим аэродромам РФ - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что в результате мощных взрывов на аэродромах в РФ поражено более военных 40 самолетов. Атакованы военные аэродромы Оленья, Белая, Иваново и Дягилево - там базируется стратегическая авиация России, которой враг наносит воздушные удары по Украине.

Как писал Главред, СМИ раскрыли новые детали ударов по стратегическим аэродромам РФ. Операцию лично контролировал президент Украины и Верховный Главнокомандующий Владимир Зеленский, а ее реализацией занимались Василий Малюк.

Напомним, ранее сообщались детали ударов по ядерным ракетоносцам РФ. На сегодняшний день Россия не выпустила ни одного полностью нового самолёта Ту-22М3 или Ту-160.

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Кто такой Юрий Игнат

Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, спикер Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022).

Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года - отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика".

По состоянию на 2017 год – начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия".

В настоящее время — начальник службы по связям с общественностью командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

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