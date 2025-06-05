Трамп в восторге от атаки Украины по аэродромам РФ: СМИ "слили" секретный разговор

В то же время Трамп обеспокоен тем, что спецоперация "Паутина" еще больше усложнит его миссию по прекращению огня в Украине.

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Президент США был впечатлен атакой Украины по аэродромам Путина / Коллаж: Главред, фото facebook/DonaldTrump, скриншот из видео

Ключевые тезисы из статьи:

Трамп был в восторге от "крутой" спецоперации "Паутина"

Американский лидер опасается, что удары по аэродромам РФ затянут боевые действия

Удары по самолетам могут подтолкнуть Путина к очень серьезным ответным действиям

Президент США Дональд Трамп в восторге от спецоперации "Паутина". Американский лидер назвал атаку Украины на аэродромы РФ - "сильной" и "крутой". Об этом сообщает Axios, ссылаясь на свои источники.

В издании говорится, что Трамп был на удивление молчалив на публике, когда дело касалось его личных чувств по поводу атаки Украины на аэродромы РФ. Однако в частном порядке он восхищался операцией.

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"Довольно сильно", - сказал Трамп одному из собеседников. "Он думал, что это круто", - сказал второй источник о реакции Трампа.

Один из советников Трампа отметил, что украинская операция "Паутина" с международной точки зрения - "это как чихуахуа, наносящий реальный вред гораздо большей собаке".

В то же время Трамп обеспокоен тем, что спецоперация "Паутина" еще больше усложнит его миссию по прекращению огня в Украине и, вероятно, подтолкнет Путина к очень серьезным ответным действиям, заявляют источники Axios.

"Мы хотим, чтобы эта война закончилась. Мы хотим деэскалации. Так что если Путин сойдет с ума в ответ, да, у президента есть опасения", - сказал один из собеседников Axios, который разговаривал с Трампом.

При этом один из чиновников Белого дома добавил, что атака беспилотников на аэродромы России не стала неожиданностью для Трампа. Однако, американский лидер все же обеспокоен тем, что эта спецоперация затянет боевые действия.

Спецоперация "Паутина" / Инфографика: Главред

Спецоперация "Паутина" - новости по теме

Как писал Главред, 1 июня произошли мощные взрывы на аэродромах в РФ, поражено более 40 самолетов. Были атакованы военные аэродромы Оленья, Белая, Иваново и Дягилево - там базируется стратегическая авиация страны-агрессора России, которой враг наносит воздушные удары по Украине.

Позже в Генштабе ВСУ уточнили, что Россия потеряла 41 военный самолет в рамках масштабной специальной операции "Паутина", которую организовала Служба безопасности Украины. В это число входят как стратегические бомбардировщики, так и другие типы боевых воздушных судов.

Тем временем спецпредставитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог заявил, что операция СБУ "Паутина" - мощная атака украинских БПЛА на аэродромы стратегической авиации России 1 июня - повысила риск эскалации конфликта. США пытаются это предотвратить.

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Что такое Axios? Axios - американский новостной сайт. Основан в 2016 году, начал работу в 2017-м. Ресурс запустили бывшие журналисты Politico Джим Вандехеем, Майк Аллен и Рой Шварц. Большинство статей - короче 300 слов и содержат маркированные списки. Также сайт выпускает периодические информационные бюллетени, пишет Википедия.

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