Китай впервые прокомментировал операцию Паутина: какова позиция Пекина

Китай прокомментировал операцию СБУ Паутина против российских аэродромов, в результате которой было уничтожено несколько стратегических ядерных бомбардировщиков Москвы в глубине территории России.
Отвечая на вопрос Newsweek об украинской операции 1 июня, представитель посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэньюй заявил, что позиция Китая "последовательна и ясна".
"Он призывает все стороны соблюдать "три принципа" для разрядки ситуации, а именно: не допускать распространения боевых действий, не допускать эскалации конфликта и не раздувать пламя", — заявил он.
Лю Пэньюй добавил, что "Китай продолжит поддерживать связь с международным сообществом и играть конструктивную роль в содействии политическому урегулированию кризиса".
Как известно, Россия и Китай углубили свое стратегическое партнерство в ходе вторжения РФ в Украину. Пекин поддержал военную экономику России посредством крупномасштабных закупок нефти после того, как западные союзники ввели жесткие санкции из-за вторжения.
Операция Паутина - главное
Как сообщал Главред, 1 июня Украина провела спецоперацию в тылу РФ, поразив цели на аэродромах РФ "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново". В результате ударов дронами был поражен 41 самолет, среди которых — А-50, Ту-95, Ту-22 М3 и Ту-160.
Операцию окрестили "Российским Перл-Харбором". СБУ показала самые яркие кадры операции Паутина.
По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, после операции Паутина Россия в течение длительного времени не сможет осуществлять массированные ракетные обстрелы по украинским территориям.
Директор компании Defense Express Сергей Згурец заявил, что были поражены, в частности, и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. Последствия этой атаки могут оказаться даже более серьезными, чем удары по стратегической авиации России.
Спецпредставитель президента США по Украине и России Кит Келлог заявил, что операция СБУ повысила риск эскалации конфликта. США пытаются это предотвратить.
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