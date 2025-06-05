Китай впервые прокомментировал операцию Паутина: какова позиция Пекина

Страна-агрессор Россия углубила свое стратегическое партнерство с КНР в ходе вторжения в Украину.

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Китай отреагировал на операцию Паутина / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, СБУ

Китай прокомментировал операцию СБУ Паутина против российских аэродромов, в результате которой было уничтожено несколько стратегических ядерных бомбардировщиков Москвы в глубине территории России.

Отвечая на вопрос Newsweek об украинской операции 1 июня, представитель посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэньюй заявил, что позиция Китая "последовательна и ясна".

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"Он призывает все стороны соблюдать "три принципа" для разрядки ситуации, а именно: не допускать распространения боевых действий, не допускать эскалации конфликта и не раздувать пламя", — заявил он.

Лю Пэньюй добавил, что "Китай продолжит поддерживать связь с международным сообществом и играть конструктивную роль в содействии политическому урегулированию кризиса".

Как известно, Россия и Китай углубили свое стратегическое партнерство в ходе вторжения РФ в Украину. Пекин поддержал военную экономику России посредством крупномасштабных закупок нефти после того, как западные союзники ввели жесткие санкции из-за вторжения.

Позиция Китая относительно войны в Украине / Инфографика: Главред

Операция Паутина - главное

Как сообщал Главред, 1 июня Украина провела спецоперацию в тылу РФ, поразив цели на аэродромах РФ "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново". В результате ударов дронами был поражен 41 самолет, среди которых — А-50, Ту-95, Ту-22 М3 и Ту-160.

Операцию окрестили "Российским Перл-Харбором". СБУ показала самые яркие кадры операции Паутина.

По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, после операции Паутина Россия в течение длительного времени не сможет осуществлять массированные ракетные обстрелы по украинским территориям.

Директор компании Defense Express Сергей Згурец заявил, что были поражены, в частности, и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. Последствия этой атаки могут оказаться даже более серьезными, чем удары по стратегической авиации России.

Спецпредставитель президента США по Украине и России Кит Келлог заявил, что операция СБУ повысила риск эскалации конфликта. США пытаются это предотвратить.

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