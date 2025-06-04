Последствия серьезнее, чем казалось: назван важный нюанс операции 'Паутина'

Последствия атаки дронов по аэродромам стратегической авиации РФ могут быть гораздо серьезнее, отметил аналитик.

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Назван важный нюанс операции "Паутина" / Коллаж Главред, фото: скриншоты из видео

О чем сказал Згурец:

У россиян осталось всего 4 самолета А-50

Уничтожение самолетов стратегической авиации стало мощным ударом по стратегическому потенциалу РФ

Украина в ходе атаки могла обходить самолеты Ту-160 в стороне

Во время операции "Паутина" были поражены, в частности, и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. Последствия этой атаки могут оказаться даже более серьезными, чем удары по стратегической авиации России. Такое мнение высказал в эфире Radio NV директор компании Defense Express Сергей Згурец.

Он отметил, что до этих ударов Россия имела шесть боеспособных самолетов этого типа. Ранее два были уничтожены в Беларуси, еще один - украинским комплексом С-200. Теперь к ним добавилось еще два уничтоженных.

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"И у россиян будет только четыре таких А-50. Что фактически существенно уменьшает возможности россиян осуществлять комбинированные операции по использованию средств поражения, обнаружения. Ведь это были глаза в воздухе противника", - сказал Згурец.

В то же время Згурец подчеркнул, что сейчас специалисты пытаются найти фотодоказательства поражения самолетов. Однако, по его словам, даже если бы Украина уничтожила 10 или 20 вражеских самолетов, это все равно стало бы мощным ударом по стратегическому потенциалу России.

Аналитик добавил, что каждый из таких самолетов - это потеря, которую Россия не может компенсировать. Это значительное ослабление ее возможностей, как в сфере авиационной составляющей ядерной триады, так и в способности демонстрировать военное присутствие в мире, что РФ ранее активно практиковала.

Также он отметил, что во время ударов по российским аэродромам Украина, вероятно, умышленно не наносила удары по самолетам Ту-160.

"Мы не видим в этих отчетах именно Ту-160. Возможно избегая такой прямой связи с тем, что наносится удар по наиболее современной стратегической компоненте РФ. Хотя я думаю, что эта граница уже пройдена тогда, когда наносились удары по станциям СПРН - систем предупреждения о ракетном нападении. И это не имело никакой реакции от РФ, чего боялись США. Что Россия после таких действий прибегнет к тактическому ядерному оружию и тому подобное", - пояснил эксперт.

Что известно об операции СБУ "Паутина" / Инфографика: Главред

Операция "Паутина" - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в рамках масштабной спецоперации "Паутина", проведенной Службой безопасности Украины, Россия потеряла 41 военный самолет. Как сообщили в Генштабе ВСУ, речь идет, в том числе и о самолетах стратегической авиации РФ.

По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, после операции "Паутина" Россия в течение длительного времени не сможет осуществлять массированные ракетные обстрелы по украинским территориям.

Премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул, что проведение этой операции было обоснованным шагом для укрепления безопасности государства, особенно учитывая постоянные вражеские удары по гражданским объектам. Он также предположил, что подобные действия могут повториться.

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Кто такой Сергей Згурец Сергей Згурец - украинский журналист и военный эксперт. Автор научных изданий о военно-промышленном комплексе Украины. Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express, главный редактор одноименного журнала. Член правления гражданской организации Лига оборонных предприятий Украины, пишет Википедия.

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