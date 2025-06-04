В России второй день горят производства двигателей для техники РФ - подробности

Главное:
- В Ярославле загорелся моторный завод "Автодизель"
- 2 июня подобный пожар вспыхнул на Заволжском заводе
- Причины возгораний в РФ не называют
В ночь на 4 июня в производственном цехе моторного завода "Автодизель", что в городе Ярославль страны-агрессора России, занялся масштабный пожар. Как сообщают росСМИ, на этом предприятии россияне изготавливали двигатели для военной техники РФ.
Огонь поднялся на площади 400 кв. м, пожарные локализовали и потушили открытое пламя. В МЧС России скрывают причины возгорания и утверждают, что началось соответствующее расследование.
Важно отметить, что этот завод в мае текущего года завод был внесен в санкционный список США из-за своей роли в производстве двигателей для техники армии РФ.
Что интересно, менее двух суток назад, 2 июня, аналогичная ситуация случилась на промышленном объекте и Нижегородской области России. Там горел Заволжский моторный завод.
Пожары на важных для ВПК РФ объектах - последние новости
Напомним, Главред писал, что подразделения Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны поразили ПАО "Энергия", что в городе Елец Липецкой области.
Недавно также на территории завода Авангард, что в стране-агрессоре России, возник пожар. РФ привлекала этот завод к производству средств для террора и убийств мирного населения нашей страны.
Ранее украинские защитники провели серию успешных ударов по ключевым предприятиям военно-промышленного комплекса РФ. Поражены АО "Кронштадт", завод "Радуга", АО "Ангстрем" и Дмитровский химкомбинат.
Больше новостей:
- Служба мужчин 60+ в ВСУ: в Раде в ближайшее время рассмотрят законопроект
- Окончание войны до лета 2026 года: Жданов озвучил неожиданный поворот событий
- Некоторые украинцы могут получать сразу две пенсии: что известно о выплатах
Что известно о Ярославском моторном заводе?
Ярославский моторный завод - машиностроительное предприятие в городе Ярославль, Россия. За время своего существования завод выпускал много моделей грузовиков, троллейбусов, военной техники. Сейчас он специализируется на производстве дизельных, электрических, других двигателей и запчастей, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред