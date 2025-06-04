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В России второй день горят производства двигателей для техники РФ - подробности

Анна Косик
4 июня 2025, 14:50
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Местные власти умалчивают причину возгораний на заводах.
пожар на моторном заводе РФ
Пожар вспыхнул в одном из цехов завода / Колаж: Главред, фото: Википедия, скриншот с видео

Главное:

  • В Ярославле загорелся моторный завод "Автодизель"
  • 2 июня подобный пожар вспыхнул на Заволжском заводе
  • Причины возгораний в РФ не называют

В ночь на 4 июня в производственном цехе моторного завода "Автодизель", что в городе Ярославль страны-агрессора России, занялся масштабный пожар. Как сообщают росСМИ, на этом предприятии россияне изготавливали двигатели для военной техники РФ.

Огонь поднялся на площади 400 кв. м, пожарные локализовали и потушили открытое пламя. В МЧС России скрывают причины возгорания и утверждают, что началось соответствующее расследование.

видео дня

Важно отметить, что этот завод в мае текущего года завод был внесен в санкционный список США из-за своей роли в производстве двигателей для техники армии РФ.

Что интересно, менее двух суток назад, 2 июня, аналогичная ситуация случилась на промышленном объекте и Нижегородской области России. Там горел Заволжский моторный завод.

Пожары на важных для ВПК РФ объектах - последние новости

Напомним, Главред писал, что подразделения Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны поразили ПАО "Энергия", что в городе Елец Липецкой области.

Недавно также на территории завода Авангард, что в стране-агрессоре России, возник пожар. РФ привлекала этот завод к производству средств для террора и убийств мирного населения нашей страны.

Ранее украинские защитники провели серию успешных ударов по ключевым предприятиям военно-промышленного комплекса РФ. Поражены АО "Кронштадт", завод "Радуга", АО "Ангстрем" и Дмитровский химкомбинат.

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Что известно о Ярославском моторном заводе?

Ярославский моторный завод - машиностроительное предприятие в городе Ярославль, Россия. За время своего существования завод выпускал много моделей грузовиков, троллейбусов, военной техники. Сейчас он специализируется на производстве дизельных, электрических, других двигателей и запчастей, пишет Википедия.

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