Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Экономика

Некоторые украинцы могут получать сразу две пенсии: что известно о выплатах

Даяна Швец
4 июня 2025, 14:15
322
Эксперт дал четкое объяснение, кто в Украине имеет право на двойную пенсию.
пенсионер, пенсия
Какая существует помощь людям с инвалидностью / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вкратце:

  • Сумма пенсии по инвалидности зависит от группы инвалидности, возраста ее наступления и наличия страхового стажа
  • Лица с инвалидностью с детства могут получать и социальную помощь, и пенсию по потере кормильца

Вследствие полномасштабной войны в Украине, к сожалению, количество лиц с инвалидностью возросло как среди гражданского населения, так и среди военных. Такие граждане имеют право на денежную помощь от государства для частичной или полной компенсации потери трудоспособности. Независимый пенсионный консультант Сергей Коробкин в разговоре с УНИАН рассказал, как оформить эти выплаты, а также от чего зависит их размер.

Пенсия по инвалидности в 2025 году - что влияет на сумму?

Размер такой пенсии зависит прежде всего от медицинского заключения МСЭК и страхового стажа.

видео дня

"Виды пенсии регулирует закон "Об общеобязательном пенсионном страховании". Она назначается, если есть инвалидность, например, от общего заболевания, а зависит от возраста, когда она наступила, и от наличия определенного стажа. Сначала просчитывается обычная пенсия, которая была бы у человека такого возраста, а затем от нее отчисляют процент. Если это 1 группа инвалидности, то выплачивают 100% от пенсии по возрасту, если 2 группа - это уже 90%, а размер пенсии по инвалидности 3 группы составляет лишь 50% возрастной", - говорит эксперт.

При этом есть нижний порог: выплата не может быть меньше 2361 грн.

Кроме группы, на размер влияет и причина инвалидности. Среди основных оснований:

  • инвалидность с детства;
  • общие заболевания;
  • травмы на производстве;
  • профессиональные болезни;
  • ранения или контузии во время боевых действий.

Как работает пенсионное обеспечение военных с инвалидностью?

Военнослужащие имеют другую систему начисления выплат.

"Есть отдельный законопроект о пенсионном обеспечении солдат и постановление Кабмина №656 от 28 июля 2010 года, в которое с 1 марта были внесены изменения. Суммы немножко поменялись", - продолжает эксперт.

В 2025 году, согласно последним изменениям, минимальные суммы составляют:

  • 3 группа - 9478 грн,
  • 2 группа - 13 829 грн,
  • 1 группа - 16 847 грн.

Эти суммы учитывают денежное обеспечение военнослужащего и не могут быть ниже.

Возможно ли получать две пенсии одновременно?

В некоторых случаях человек может получать сразу несколько видов помощи.

"По закону, человек может получать только одну пенсию - или по возрасту, или по инвалидности, или по потере кормильца. Исключение есть для лиц с инвалидностью с детства. Им могут начислить и государственную социальную помощь по состоянию здоровья в органах соцзащиты, и пенсию по потере кормильца в Пенсионном фонде. Это возможно даже если человек уже взрослый, но недееспособный, и у него умирает кто-то из родителей или муж-жена, которые отвечали за уход", - разъясняет эксперт.

Ждать ли повышения выплат по инвалидности в июне 2025 года?

В этом месяце повышений не предусмотрено, поскольку предыдущий перерасчет состоялся в марте.

"В прошлые годы перерасчеты с 1 апреля трудоустроенным пенсионерам делали с опозданием, потому что отчетность подавалась раз в квартал. В этом году документ подается ежемесячно, и поэтому процедуру сделали вовремя. Но многие по старинке сообщают, что будет с опозданием", - объясняет эксперт.

Статус инвалида в Украине - что известно

Напомним, как информировал Главред, в Украине запрещено мобилизовать лиц с установленной инвалидностью, независимо от ее группы. Однако существует один единственный случай, когда кого-то из инвалидов могут призвать в армию.

Также в Министерстве юстиции напомнили, что статус инвалида войны не дадут автоматически. В органе объяснили, кто может оформить статус инвалида войны, какие документы нужны для подачи заявления и в каких случаях могут отказать в статусе.

В то же время в Минобороны недавно выступили с важной инициативой по трудоустройству. Так, в Украине ветераны и лица с инвалидностью получат новые возможности для трудоустройства в сфере разминирования территорий.

Больше важных новостей:

Кто такой Сергей Коробкин?

Сергей Коробкин - известный украинский эксперт по пенсионному обеспечению и бывший сотрудник Пенсионного фонда Украины. Он является одним из ведущих специалистов, который предоставляет разъяснения и аналитические комментарии относительно сложностей пенсионной системы Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

пенсии пенсия пенсионеры инвалиды Пенсионный фонд инвалидность инвалид дети-инвалиды выплаты пенсии пенсионный возраст пенсионная система новости Украины повышение пенсий
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Ситуация критическая: в DeepState заявили о бурном продвижении РФ на Сумщине

Ситуация критическая: в DeepState заявили о бурном продвижении РФ на Сумщине

15:02Фронт
Окончание войны до лета 2026 года: Жданов озвучил неожиданный поворот событий

Окончание войны до лета 2026 года: Жданов озвучил неожиданный поворот событий

14:07Война
Служба мужчин 60+ в ВСУ: в Раде в ближайшее время рассмотрят законопроект

Служба мужчин 60+ в ВСУ: в Раде в ближайшее время рассмотрят законопроект

13:19Украина
Реклама

Популярное

Ещё
"И слёзы": дочь предательницы Ани Лорак стало трудно узнать

"И слёзы": дочь предательницы Ани Лорак стало трудно узнать

"Я думаю о тебе": бывшая жена Комарова сделала громкое признание после развода

"Я думаю о тебе": бывшая жена Комарова сделала громкое признание после развода

Известная украинская ведущая развелась с мужем - что произошло

Известная украинская ведущая развелась с мужем - что произошло

В РФ сделали заявление о третьем раунде переговоров с Украиной и поставили "дедлайн"

В РФ сделали заявление о третьем раунде переговоров с Украиной и поставили "дедлайн"

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 4 июня (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 4 июня (обновляется)

Последние новости

15:02

С пенсий украинцев могут высчитывать до 50%: кто рискует потерять выплаты

15:02

Ситуация критическая: в DeepState заявили о бурном продвижении РФ на Сумщине

14:50

В России второй день горят производства двигателей для техники РФ - подробности

14:35

Суперзагадка для интеллектуальных гениев: где спрятана бабочка среди цветов

14:31

Овнам - мятный, Львам - имбирный: какой чай подходит вам по знаку зодиака

Кризис, бунты и начало развала России: Жданов – о том, почему война закончится в 2026 годуКризис, бунты и начало развала России: Жданов – о том, почему война закончится в 2026 году
14:15

Некоторые украинцы могут получать сразу две пенсии: что известно о выплатах

14:10

Рада стать бабушкой: Волочкова заговорила о пополнении

14:07

Окончание войны до лета 2026 года: Жданов озвучил неожиданный поворот событий

14:03

Проблема серьезная: почему на плодовых деревьях краснеют листьяВидео

Реклама
14:00

"Становится ярче и лучше": Меган Маркл показала лицо дочери от принца Гарри

13:19

Служба мужчин 60+ в ВСУ: в Раде в ближайшее время рассмотрят законопроект

12:53

Призраки на украинской банкноте: что скрывают 50 гривен

12:48

Активист Шабунин критикует схему уклонения от мобилизации, которой сам же и воспользовался – СМИ

12:25

Жара и +32 градуса: какие области Украины накроет сухая и солнечная погода

12:23

В Украине нашли сокровища первого олигарха - спрятал в стене церкви

12:21

Социальный взрыв в РФ близко: полковник ВСУ назвал сценарий окончания войны

12:13

Стали еще больше похожи на Киркорова - новые фото детей Анастасии Стоцкой

12:13

"Бесхребетная политика": экс-дипломат РФ раскритиковал Запад из-за войны в УкраинеВидео

12:06

РФ может ударить по Украине мощным оружием: СМИ обнародовали четыре сценария

12:00

Трамп не готов к санкциям и до сих пор надеется оторвать Россию от Китая - Борис Бондарев

Реклама
11:37

Ядерная угроза: в ЦПД сказали, кому действительно навредят "страшилки" Путина

11:20

Цены упали уже на 38%: в Украине резко дешевеет популярный продукт

11:16

3 знака зодиака должны обратить внимание на плохие предзнаменования в июне

10:56

Китайский гороскоп на завтра 5 июня: Кроликам - долги, Козлам - споры

10:53

Взорвалось там, где надо: Плетенчук указал на важный результат операции в Крыму

10:44

Будет ли топливный кризис и рост цен на бензин: эксперт дал прогноз до конца лета

10:43

Купил доллары и остался в минусе: как не "прогореть" на валютных курсах

10:40

Принц Гарри готовит новый удар по королю Чарльзу

10:26

Гороскоп Таро на завтра 5 июня: Девам - новая страсть, Стрельцам - не бояться

09:57

Путин заинтересован: в ISW рассказали, чего хочет достичь РФ во время переговоров

09:45

Новый пакет санкций США против РФ готов: Келлог раскрыл его суть

09:33

Пенсия некоторых украинцев весомо вырастет: кому и когда добавят сотни гривен

09:20

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 4 июня (обновляется)

09:17

Владимир Бражко впервые публично обратился к Даше Квитковой - причина

08:56

"Прогресс" на переговорах: в Турции сказали, когда состоится встреча Зеленского и Путина

08:41

Коммуналка в Украине подскочит втрое: кого ждут новые счета

08:13

Карта Deep State онлайн за 4 июня: что происходит на фронте (обновляется)

08:11

"Все плохо идет": Елена Зеленская сделала признание о проблемах

08:10

Как работа СБУ по РФ изменит ситуацию на фронте?мнение

07:33

Армия РФ оккупировала два населенных пункта на Сумщине - DeepState

Реклама
07:10

Какая вещь лишняя: только самый умный догадается за 5 секунд

07:03

Комбинированная атака РФ на Харьков: вспыхнули пожары, есть пострадавшийВидео

06:10

Про ночной налёт Shahed-136 на Одессу и не толькомнение

06:00

"Мы немного говорим": Ризатдинова рассказала о маме, которая осталась в Крыму

05:50

Необычный ребус: найдите 3 отличия в изображении котенка за 17 секунд

05:23

Как защититься от насекомых: рецепт домашнего чудо-средства из корицы

04:55

Что увидели первым на картинке: тест раскроет скрытые стороны вашего "я"

04:36

Гороскоп на завтра 5 июня: Близнецам - удовольствие, Весам - захватывающая новость

04:15

Почему Путин саботирует сделку с Трампом: Олещук назвал истинное желание диктатора

03:30

На какой скорости срабатывают подушки безопасности в авто: ответ удивит многих

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменськихВиталий Козловский
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиНапиткиСалатыПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять