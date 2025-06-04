Некоторые украинцы могут получать сразу две пенсии: что известно о выплатах

Эксперт дал четкое объяснение, кто в Украине имеет право на двойную пенсию.

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Какая существует помощь людям с инвалидностью / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вкратце:

Сумма пенсии по инвалидности зависит от группы инвалидности, возраста ее наступления и наличия страхового стажа

Лица с инвалидностью с детства могут получать и социальную помощь, и пенсию по потере кормильца

Вследствие полномасштабной войны в Украине, к сожалению, количество лиц с инвалидностью возросло как среди гражданского населения, так и среди военных. Такие граждане имеют право на денежную помощь от государства для частичной или полной компенсации потери трудоспособности. Независимый пенсионный консультант Сергей Коробкин в разговоре с УНИАН рассказал, как оформить эти выплаты, а также от чего зависит их размер.

Пенсия по инвалидности в 2025 году - что влияет на сумму?

Размер такой пенсии зависит прежде всего от медицинского заключения МСЭК и страхового стажа.

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"Виды пенсии регулирует закон "Об общеобязательном пенсионном страховании". Она назначается, если есть инвалидность, например, от общего заболевания, а зависит от возраста, когда она наступила, и от наличия определенного стажа. Сначала просчитывается обычная пенсия, которая была бы у человека такого возраста, а затем от нее отчисляют процент. Если это 1 группа инвалидности, то выплачивают 100% от пенсии по возрасту, если 2 группа - это уже 90%, а размер пенсии по инвалидности 3 группы составляет лишь 50% возрастной", - говорит эксперт.

При этом есть нижний порог: выплата не может быть меньше 2361 грн.

Кроме группы, на размер влияет и причина инвалидности. Среди основных оснований:

инвалидность с детства;

общие заболевания;

травмы на производстве;

профессиональные болезни;

ранения или контузии во время боевых действий.

Как работает пенсионное обеспечение военных с инвалидностью?

Военнослужащие имеют другую систему начисления выплат.

"Есть отдельный законопроект о пенсионном обеспечении солдат и постановление Кабмина №656 от 28 июля 2010 года, в которое с 1 марта были внесены изменения. Суммы немножко поменялись", - продолжает эксперт.

В 2025 году, согласно последним изменениям, минимальные суммы составляют:

3 группа - 9478 грн,

2 группа - 13 829 грн,

1 группа - 16 847 грн.

Эти суммы учитывают денежное обеспечение военнослужащего и не могут быть ниже.

Возможно ли получать две пенсии одновременно?

В некоторых случаях человек может получать сразу несколько видов помощи.

"По закону, человек может получать только одну пенсию - или по возрасту, или по инвалидности, или по потере кормильца. Исключение есть для лиц с инвалидностью с детства. Им могут начислить и государственную социальную помощь по состоянию здоровья в органах соцзащиты, и пенсию по потере кормильца в Пенсионном фонде. Это возможно даже если человек уже взрослый, но недееспособный, и у него умирает кто-то из родителей или муж-жена, которые отвечали за уход", - разъясняет эксперт.

Ждать ли повышения выплат по инвалидности в июне 2025 года?

В этом месяце повышений не предусмотрено, поскольку предыдущий перерасчет состоялся в марте.

"В прошлые годы перерасчеты с 1 апреля трудоустроенным пенсионерам делали с опозданием, потому что отчетность подавалась раз в квартал. В этом году документ подается ежемесячно, и поэтому процедуру сделали вовремя. Но многие по старинке сообщают, что будет с опозданием", - объясняет эксперт.

Статус инвалида в Украине - что известно

Напомним, как информировал Главред, в Украине запрещено мобилизовать лиц с установленной инвалидностью, независимо от ее группы. Однако существует один единственный случай, когда кого-то из инвалидов могут призвать в армию.

Также в Министерстве юстиции напомнили, что статус инвалида войны не дадут автоматически. В органе объяснили, кто может оформить статус инвалида войны, какие документы нужны для подачи заявления и в каких случаях могут отказать в статусе.

В то же время в Минобороны недавно выступили с важной инициативой по трудоустройству. Так, в Украине ветераны и лица с инвалидностью получат новые возможности для трудоустройства в сфере разминирования территорий.

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Кто такой Сергей Коробкин? Сергей Коробкин - известный украинский эксперт по пенсионному обеспечению и бывший сотрудник Пенсионного фонда Украины. Он является одним из ведущих специалистов, который предоставляет разъяснения и аналитические комментарии относительно сложностей пенсионной системы Украины.

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