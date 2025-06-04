Пенсия некоторых украинцев весомо вырастет: кому и когда добавят сотни гривен

Информацию о начислении доплат можно проверить в отделении Пенсионного фонда.

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Как изменится пенсия украинцев / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Ключевое:

Кто получит до 570 гривен ежемесячно

Как работает система надбавок

Кому нужно подтверждение от врача

В Украине лица пенсионного возраста, достигшие 70 лет, имеют право на ежемесячную денежную надбавку к своей пенсии. Размер доплаты растет с увеличением возраста: от 300 гривен после 70 лет до 456 гривен после 75, а после 80 - уже 570 гривен, сообщает издание РадиоТрек.

Эти выплаты осуществляются автоматически, на основе информации из базы Пенсионного фонда - обращаться с заявлениями не нужно. Однако такая поддержка предусмотрена только для тех, чья ежемесячная пенсия не превышает установленный предел - 10 340,35 грн.

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Выплата надбавки начинается уже со следующего месяца после достижения соответствующего возраста.

Кто еще имеет право на дополнительные средства к пенсии?

Существует несколько категорий пенсионеров, которые могут получить доплаты. Например, граждане в возрасте 75 лет и старше имеют право на ежемесячную компенсацию в размере 456 грн. Если человек уже получал 300 грн (как это предусмотрено для лиц 70-74 лет), то фактическая прибавка составляет 156 грн.

Эта компенсация предоставляется только в случае, если общий размер пенсионных начислений не превышает 10 340 гривен. Информацию о зачислении можно проверить в отделении ПФУ или через личный кабинет.

Почему могут приостановить пенсию и как ее восстановить / Инфографика - Главред

Кроме того, лица в возрасте 80+ лет, которые живут сами и имеют медицинское заключение о необходимости постоянного надзора, могут получать дополнительную социальную помощь. Сумма составляет 40% прожиточного минимума, что сейчас равно 944,40 грн в месяц.

Условиями для получения этой помощи являются:

отдельное проживание;

документальное подтверждение потребности в уходе;

возраст более 80 лет.

Расчет помощи осуществляется пропорционально количеству дней после достижения возраста - это обеспечивает максимально точное начисление.

Выплаты пенсий в Украине - что известно

Как сообщал Главред, уже совсем скоро украинцам повысят пенсии. Как известно, сегодня средняя пенсия в Украине сегодня составляет 5851 грн - это мало для обеспечения базовых потребностей.

В Верховной Раде также выступили с заявлением, что минимальную пенсию в Украине хотят поднять до 4000 грн. Государству для реализации такого повышения необходимо ежемесячно выделять около 2,2 миллиарда гривен.

В то же время в ПФУ назвали две причины, почему украинцам могут прекратить выплачивать пенсию. Это касается как украинцев, которые находятся за рубежом, так и ВПЛ.

Больше экономических новостей:

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) Пенсионный фонд Украины - центральный орган исполнительной власти, который осуществляет управление социальной системой общего обязательного государственного пенсионного страхования; проводит сбор, аккумуляцию и учет страховых взносов; назначает пенсии и готовит документы по их выплате; обеспечивает своевременное и в полном объеме финансирование и выплату пенсий, социальных выплат, осуществляемых в соответствии с законодательством за счет Пенсионного фонда Украины; осуществляет контроль за целевым использованием средств Пенсионного фонда Украины; обеспечивает выплату пенсий и социальных выплат, осуществляемых в соответствии с законодательством за счет Пенсионного фонда Украины; осуществляет контроль за целевым использованием средств Пенсионного фонда Украины

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