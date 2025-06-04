Коммуналка в Украине подскочит втрое: кого ждут новые счета

Эксперт по вопросам ЖКХ объяснил, почему счета стали значительно больше.

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С чем связано резкое повышение платежек / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Главное:

Самостоятельно проверить правильность начислений за коммунальные услуги сложно

Важно вовремя передавать показания счетчиков и регулярно проводить их проверку

Следует платить только за те услуги, которые были фактически предоставлены

Части граждан Украины придется значительно больше платить за коммунальные услуги - в отдельных случаях суммы могут вырасти втрое. Об этом сообщил Олег Попенко, председатель Союза потребителей коммунальных услуг, в комментарии для 24 Канала.

Специалист отмечает: рядовому жителю сложно проверить достоверность начислений, поэтому следует быть особенно внимательным. Чтобы защитить себя, стоит фиксировать все обращения в коммунальные службы, а также хранить квитанции и документы, подтверждающие оплату.

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Кроме того, важно вовремя подавать показания счетчиков и периодически проверять их состояние.

5 способов уменьшить плату за коммунальные услуги / Главред - инфографика

Попенко подчеркивает: потребители должны платить только за фактически предоставленные услуги. Если в квартире холодно или есть другие проблемы с коммунальным сервисом, необходимо вызвать специалистов, оформить акт и направить письменную жалобу поставщику.

Если реакции нет, нужно зафиксировать официальный отказ и обращаться в суд. Если счетчик неисправен или данные отсутствуют, компания имеет право осуществлять начисления на основе среднего потребления, которое обычно превышает реальные расходы в 2-3 раза.

Коммунальные услуги в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что в Украине могут повысить тарифы на воду. Теперь предлагается возмещать компаниям разницу между размерами тарифов.

В свою очередь директор СП "Энергосбыт" КП "Киевтеплоэнерго" Константин Лопатин предупреждал, что тарифы на отопление и воду вырастут до 50%. Он отметил, что по факту окончания военного времени следует рассчитывать, что все тарифы будут подтягиваться к "экономически обоснованному тарифу".

Также сообщалось, что в Украине изменили условия начисления жилищных субсидий. В частности, теперь многодетным семьям будет проще получить деньги.

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Кто такой Олег Попенко Эксперт по вопросам ЖКХ. Основатель и глава Союза потребителей коммунальных услуг. Работал главой комитета ЖКХ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды в Общественном совете при КГГА. Работал советником заместителя городского головы в КГГА.

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