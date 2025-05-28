Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Экономика

Пробили десятилетний рекорд: украинцы хватаются за голову из-за стоимости ягод

Даяна Швец
28 мая 2025, 14:58
76
Высокие цены обусловлены заморозками во время цветения и холодной погодой.
ЧЕРЕШНЯ, ДЕНЬГИ
Почему черешня стоит больше, чем раньше / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Ключевые моменты:

  • Цены на черешню в Украине снижаются, но остаются самыми высокими за последнее десятилетие
  • Средняя цена упала с 200 грн/кг до 150 грн/кг, однако это все еще значительно дороже, чем в предыдущие годы

В Украине начали фиксировать снижение цен на черешню. За последние дни средняя стоимость килограмма снизилась с 200 до 150 гривен, однако радоваться рано. Ведь даже такая коррекция не меняет общей картины: цены на ягоду остаются рекордно высокими за последнее десятилетие, сообщает аналитический ресурс EastFruit.

"В прошлом году черешня днем ранее (27 мая) стоила 135 грн/кг, в 2020-м - 60 грн/кг, в 2019-м - 35 грн/кг, а в 2016-м - 25 грн/кг", - говорят специалисты.

видео дня

Одной из главных причин скачка цен стало то, что во время цветения деревьев ударили заморозки. Также нетипично прохладная погода в мае негативно повлияла на урожайность.

Еще неделю назад на прилавках была исключительно импортная черешня, и ее стоимость достигала заоблачных значений - иногда до 1500 грн за килограмм. Например, в Ривном упаковка, где было всего 11 ягод, стоила аж 162 гривны 76 копеек.

Эксперты предупреждают, что высокие цены на эту ягоду могут продержаться еще около месяца - до появления закарпатской черешни. При этом ее могут продавать по широкому ценовому диапазону: "и 300, и 200, и даже 100 гривен за килограмм".

Почему растут цены на продукты в Украине
Почему растут цены на продукты в Украине / Главред - инфографика

Что происходит с ценами на ягоды - новости Украины

Как писал Главред, не так давно в украинских магазинах и на рынках появилась первая черешня сезона. Однако цены, к сожалению, не очень приятные - аж 1500 гривен за килограмм.

Также сезон еще одной самой любимой сезонной ягоды в Украине под угрозой. И на клубнику цены бьют рекорды.

К сожалению, заморозки в апреле уничтожили также и текущий урожай абрикосов. Как результат, и этот продукт будет дорогим и дефицитным.

Больше новостей о ценах на продукты:

Проект EastFruit

EastFruit- это ведущая международная информационно-аналитическая платформа бизнеса овощей и фруктов в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, с тремя языковыми версиями новостей и аналитики (Английский, Украинский, Русский) и аудиторией около 100 тысяч читателей в месяц.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

ягоды продукт продукты питания цены на продукты новости Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В Германии заявили о "пощечине" со стороны Путина и пообещали усилить давления

В Германии заявили о "пощечине" со стороны Путина и пообещали усилить давления

15:19Война
Есть ли угроза штурма 50-тысячной группировки РФ: в ВСУ сделали важное заявление

Есть ли угроза штурма 50-тысячной группировки РФ: в ВСУ сделали важное заявление

14:46Украина
Погода будет удивлять: известно, какие области Украины накроют сильные ливни

Погода будет удивлять: известно, какие области Украины накроют сильные ливни

13:53Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Не только в Украине: где в мире украинский язык является официальным

Не только в Украине: где в мире украинский язык является официальным

Потап назвал свою настоящую национальность: "Во мне это четко видно"

Потап назвал свою настоящую национальность: "Во мне это четко видно"

Кого ни в коем случае нельзя пускать в дом 28 мая: строгие приметы и запреты

Кого ни в коем случае нельзя пускать в дом 28 мая: строгие приметы и запреты

Врезал почти 6-балльный шторм: Украину атаковала магнитная буря

Врезал почти 6-балльный шторм: Украину атаковала магнитная буря

Влупила усиленная магнитная буря: Украину трусит почти 7-балльный шторм

Влупила усиленная магнитная буря: Украину трусит почти 7-балльный шторм

Последние новости

16:00

4 знака зодиака, из которых получаются самые преданные жены

15:51

У Путина заговорили о "перемирии" и рассказали об условиях прекращения огня

15:41

Видят мир не только черно-белым: сколько цветов различают собаки

15:40

Круче метро: где в Украине есть уникальный транспорт с левосторонним движением

15:39

Украинцам грозит депортация: за что могут выслать из Польши, Германии, Чехии

Санкции не работают, в таком масштабе Россия может воевать вечно - экономист НекрасовСанкции не работают, в таком масштабе Россия может воевать вечно - экономист Некрасов
15:36

Тяжелая борьба: сестра покойной Фриске сообщила о болезни

15:30

"Не ведитесь!": СБУ и боксер Усик рассказали детям, как не стать агентом РФ

15:20

Зарплаты чиновников космически выросли: кто получает более 100 тысяч в месяц

15:19

В Германии заявили о "пощечине" со стороны Путина и пообещали усилить давления

Реклама
14:58

Пробили десятилетний рекорд: украинцы хватаются за голову из-за стоимости ягод

14:54

"На манекен похожа": Ирину Билык на новом фото захейтили за "ненатуральность"

14:46

Людей призвали не ставить огурцы рядом с помидорами: в чем причина

14:46

Есть ли угроза штурма 50-тысячной группировки РФ: в ВСУ сделали важное заявление

14:45

29 мая - Вознесение Господне: как провести этот церковный праздник

14:35

Какая нить привязана к банану: только гений разгадает загадку за 5 секунд

14:30

"Только усугубит ситуацию": Елена Зеленская сделала важное заявление

13:57

Экс-жена Хью Джекмана рассказала, почему их 27-летний брак распался

13:53

Погода будет удивлять: известно, какие области Украины накроют сильные ливни

13:53

Найден хлеб эпохи бронзового века: какой был на вкус и что известно о рецепте

13:51

Китайский гороскоп на завтра 29 мая: Быкам - обиды, Тиграм - драма

Реклама
13:51

Путин выдвинул условия для прекращения войны и требует гарантий от НАТО - СМИ

13:29

Берлин поможет Киеву разработать крылатые ракеты дальностью до 2500 км – BILD

13:25

На девятом месяце беременности: Slavia во второй раз выходит замуж

13:10

До 2,3 тысяч грн приятных бонусов: кто из пенсионеров получит прибавку в июне

13:05

Ампутация и сепсис: Киркорову стало хуже, он остается в больнице

13:01

Угроза на границе с Беларусью осенью может возрасти: о чем предупредили в ГПСУ

12:40

Зеленский прибыл в Германию: названые главные цели визита

12:33

"Предлагаем преданность": тысячи украинцев просят Швецию оставить их в стране навсегда

12:11

Силы обороны успешно контратаковали РФ: в ISW рассказали об изменениях на фронте

11:54

Есть ли угроза удара тысячи дронов РФ по Украине за сутки: Зеленский дал ответ

11:49

"Очень надеемся": Зеленский назвал возможные сроки завершения войны

11:47

Изменения будут более динамичными: банкир озвучил курс доллара в июне 2025 года

11:23

Сбросил 20 лет: Брэд Питт удивил кардинальной переменой во внешности

11:21

4 знака зодиака, из которых получаются лучшие матери, чем дочери

10:55

РФ накапливает более 50 тысяч военных на Сумском направлении – Зеленский

10:47

"Есть удачные попадания": в ЦПД раскрыли детали атаки дронов на Москву

10:38

Зеленский ответил, готов ли встретиться с Трампом и Путиным

10:36

Завалит урожаем: что обязательно нужно сделать с перцем до цветенияВидео

10:26

У украинцев могут забрать жилье после войны: депутат указал опасную причину

10:00

Формула доверия: почему сотрудники БаДМ рекомендуют компанию своим детям новости компании

Реклама
09:57

Трамп, Медведев и Келлог устроили перепалку в соцсетях: детали

09:48

500%-ные санкции не помогут: назван лучший способ давления на ПутинаВидео

09:14

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 28 мая (обновляется)

09:13

FPV на оптоволокне: мы пропустили момент технологического рывкамнение

09:10

Гороскоп Таро на завтра 29 мая: Девам - победа, Козерогам - светлое послание

09:06

Ирину Федишин публично обматерил известный певец - как это случилось

08:47

Карта Deep State онлайн за 28 мая: что происходит на фронте (обновляется)

08:43

Сезон самой любимой сезонной ягоды в Украине под угрозой: цены бьют рекорды

08:23

Москва - под ударом дронов: атакован завод по разработке БпЛА и технопарк ЭлмаВидео

07:52

"Любим наше государство": что известно о родителях Потапа

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваНастя КаменськихМаксим ГалкинВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с Авраменко
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиЗакускиПраздничное менюСалаты
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять