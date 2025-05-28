Пробили десятилетний рекорд: украинцы хватаются за голову из-за стоимости ягод

Высокие цены обусловлены заморозками во время цветения и холодной погодой.

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Почему черешня стоит больше, чем раньше / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Ключевые моменты:

Цены на черешню в Украине снижаются, но остаются самыми высокими за последнее десятилетие

Средняя цена упала с 200 грн/кг до 150 грн/кг, однако это все еще значительно дороже, чем в предыдущие годы

В Украине начали фиксировать снижение цен на черешню. За последние дни средняя стоимость килограмма снизилась с 200 до 150 гривен, однако радоваться рано. Ведь даже такая коррекция не меняет общей картины: цены на ягоду остаются рекордно высокими за последнее десятилетие, сообщает аналитический ресурс EastFruit.

"В прошлом году черешня днем ранее (27 мая) стоила 135 грн/кг, в 2020-м - 60 грн/кг, в 2019-м - 35 грн/кг, а в 2016-м - 25 грн/кг", - говорят специалисты. видео дня

Одной из главных причин скачка цен стало то, что во время цветения деревьев ударили заморозки. Также нетипично прохладная погода в мае негативно повлияла на урожайность.

Еще неделю назад на прилавках была исключительно импортная черешня, и ее стоимость достигала заоблачных значений - иногда до 1500 грн за килограмм. Например, в Ривном упаковка, где было всего 11 ягод, стоила аж 162 гривны 76 копеек.

Эксперты предупреждают, что высокие цены на эту ягоду могут продержаться еще около месяца - до появления закарпатской черешни. При этом ее могут продавать по широкому ценовому диапазону: "и 300, и 200, и даже 100 гривен за килограмм".

Почему растут цены на продукты в Украине / Главред - инфографика

Что происходит с ценами на ягоды - новости Украины

Как писал Главред, не так давно в украинских магазинах и на рынках появилась первая черешня сезона. Однако цены, к сожалению, не очень приятные - аж 1500 гривен за килограмм.

Также сезон еще одной самой любимой сезонной ягоды в Украине под угрозой. И на клубнику цены бьют рекорды.

К сожалению, заморозки в апреле уничтожили также и текущий урожай абрикосов. Как результат, и этот продукт будет дорогим и дефицитным.

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