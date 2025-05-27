В Украине неожиданно подешевел базовый продукт: на сколько упали цены

Вы узнаете:
- Как изменились цены на сахар и соль
- Где эти продукты самые дешевые
В Украине снизились цены на сахар. Об этом свидетельствуют данные портала Минфин.
Так, средняя цена на кристаллический сахар в мае составила 33,29 гривни за килограмм, что на 11 копеек меньше по сравнению с апрельскими показателями, когда стоимость держалась на уровне 33,40 гривни.
Отмечается, что среди торговых сетей самые доступные цены на сахар предлагает Auchan - 29,95 гривни за килограмм, тогда как в Megamarket тот же продукт стоит 37,30 гривни. В то же время, сети Novus и Metro держат цены на среднем уровне - 32,99 и 32,90 гривни соответственно.
Стоит добавить, что цены на морскую пищевую соль в мае держатся на уровне 37,45 гривни за килограмм. Среди представленных торговых сетей выгодные условия предлагает Auchan с ценой 35 гривен за килограмм, тогда как в Megamarket стоимость достигает 39,90 гривни.
Цены на продукты - последние новости
Как сообщал Главред, в Украине стабилизировались цены на молоко. В среднем, продукт стоит 15,97 грн/кг, что на 3 коп. меньше, чем месяц назад.
Гендиректор "Украинской аграрной конфедерации" Павел Коваль заявил, что цены на овощи продолжают расти, в частности, существенно дорожает "борщевой набор".
Кроме того, цены на репчатый лук в Украине продолжают снижаться, несмотря на традиционное сезонное сокращение запасов.
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Что за ведомство Минфин?
Министерство финансов Украины - центральный орган исполнительной власти Украины, который формирует и реализует государственную финансовую и бюджетную политику, а также определяет политику в таможенной и налоговой сфере, сообщает "Википедия".
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