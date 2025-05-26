Цена "тает на глазах": в Украине дешевеет базовый продукт

Аналитик прогнозирует, что резкое снижение цен на молоко-сырье маловероятно в краткосрочной перспективе.

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В Украине падают цены на молоко / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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На сколько подешевело молоко

Будет ли падать цена на продукт в дальнейшем

В Украине стабилизировались цены на молоко. В среднем, продукт стоит 15,97 грн/кг, что на 3 коп. меньше, чем месяц назад. Об этом сообщает аналитик Ассоциации производителей молока Георгий Кухалейшвили.

В частности, средняя закупочная цена молока экстра сорта составила 16,12 грн/кг. Диапазон цен на этот сорт в хозяйствах варьируется от 15,50 до 16,50 грн/кг.

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Высший сорт в среднем стоит 15,93 грн/кг (-2 коп.). Цены на молоко высшего сорта колеблются от 15,30 до 16,20 грн/кг.

Средняя цена на молоко первого сорта составила 15,60 грн/кг и осталась без изменений относительно второй половины прошлого месяца. Минимальная цена в хозяйствах составляла 15,00 грн/кг, максимальная - 15,80 грн/кг.

Кухалейшвили отмечает, что цены на молоко почти не изменились за последний месяц, потому что в мае ситуация на рынке была стабильной. Молока было больше, чем нужно, и этого хватало, чтобы полностью удовлетворить спрос.

Аналитик добавляет, что украинцам не стоит надеяться на резкое снижение цен на молоко-сырье в ближайшее время.

Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Цены на продукты в Украине - последние новости

Как писал Главред, в Украине продолжают расти цены на продукты, и эта тенденция продолжится и в июне. Больше всего в первый месяц лета будут прибавлять в цене хлебобулочные изделия, считает главный сотрудник научного центра "Институт аграрной экономики" Светлана Черемисина.

Недавно экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин спрогнозировал, что будет с ценами на мясо в Украине и стоит ли ждать снижения стоимости этого продукта.

Цены на овощи продолжают расти, в частности, существенно дорожает "борщевой набор". Гендиректор "Украинской аграрной конфедерации" Павел Коваль рассказывал, что стоимость картофеля до сих пор остается высокой, в среднем, овощ стоит 30-35 грн за килограмм.

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Что такое Ассоциация производителей молока? Ассоциация производителей молока - неприбыльное неправительственное профессиональное объединение хозяйств, специализирующихся на молочном скотоводстве. АВМ была официально зарегистрирована 30 апреля 2009 года. За 10 лет существования ряды объединения выросли в 10 раз: в 2020-м участниками АПМ являются 150 хозяйств со всех уголков Украины (средний размер хозяйства - 400 коров), говорится на сайте.

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