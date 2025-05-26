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В Украине переписали цены на валюту: сколько теперь стоит доллар

Марина Фурман
26 мая 2025, 17:38
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Доллар и евро укрепляют свои позиции относительно гривны.
доллар, обмен валют
Гривна теряет свои позиции / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНИАН

Вы узнаете:

  • Каким будет курс доллара 27 мая
  • Сколько будет стоить европейская валюта

Национальный банк Украины установил на вторник, 27 мая, официальный курс доллара к гривне. Американская валюта дорожает уже третий день подряд. Об этом говорится на сайте регулятора.

Официальный курс на 27 мая 2025 года установлен на таком уровне: 41,57 грн/долл. То есть гривна ослабла на 6 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

видео дня
курс валют на 27 мая
Курс валют на 27 мая / фото: bank.gov.ua

Гривна также ослабила свои позиции относительно европейской валюты. Так, официальный курс евро на вторник установлен на уровне 47,30 грн за один евро, то есть гривна потеряла 31 копейку.

курс валют на 27 мая
Курс валют на 27 мая / фото: bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 10 копеек до 41,60-41,63 грн/доллар (купля-продажа) по сравнению с закрытием предыдущего дня, а евро - 47,29/47,30 грн/евро.

Доллар США, курс доллара, инфографика Главред
Как менялся курс доллара / Инфографика: Главред

Курс валют в Украине - последние новости

Напомним, в июне на валютном рынке будет сохраняться относительное спокойствие. Резких скачков ожидать не стоит. Банкир Тарас Лесовой прогнозирует, что в июне 2025 года доллар будет стоить в пределах 41,6-42 гривны, а евро - будет колебаться на уровне 45,5-47 гривен.

Недавно эксперты рассказали, продавать или покупать валюту сейчас. Например, специалист Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин сказал, что тот, кто сегодня купит доллар по 41,7 грн за единицу, вероятно получит в конце года доход в 4,8%.

Тем временем Национальный банк Украины продолжает поддерживать стабильный курс доллара на уровне около 41,5 грн. Он откладывает незначительную девальвацию гривны до конца 2025 года благодаря активным интервенциям на рынке.

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Что такое Национальный банк Украины?

Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

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