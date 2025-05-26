Доллар по 42: эксперт спрогнозировал, когда валюта достигнет новой отметки

Вы узнаете в материале:
- Что будет с долларом в июне 2025 года
- Сколько будет стоить европейская валюта в первый месяц лета
В июне на валютном рынке будет сохраняться относительное спокойствие. Резких скачков ожидать не стоит. Таким прогнозом поделился директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН.
Он считает, что главными факторами, которые будут влиять на курс валют станут политика НБУ, состояние украинской экономики и возможные ограничения экспорта.
"Учитывая то, что среднегодовой курс в бюджете заложен на уровне 45 гривен за доллар, незначительный рост имеет вполне прогнозируемый вид. Начальная планка на 2025 год - 42,02 гривны за доллар - может снова стать реальностью уже в ближайшее время", - рассказал эксперт.
Банкир прогнозирует, что в июне 2025 года доллар будет стоить в пределах 41,6-42 гривны, а евро - будет колебаться на уровне 45,5-47 гривен.
Таким образом, 100 долларов в гривнах в Украине в июне будут стоить 4160 - 4200 гривен, а 1000 долларов в гривнах обойдутся украинцам в 41 600 - 42 000 гривен.
При этом за 100 евро придется заплатить примерно 4550-4700 гривен.
Курс валют в Украине - последние новости
Как писал Главред, Национальный банк Украины повысил курс доллара на понедельник, 26 мая. Официальный курс доллара на 26 мая установили на уровне 41,5094 грн/долл.
Недавно эксперты рассказали, продавать или покупать валюту сейчас. Например, специалист Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин сказал, что тот, кто сегодня купит доллар по 41,7 грн за единицу, вероятно получит в конце года доход в 4,8%.
Напомним, по прогнозу кандидата экономических наук и независимого экономического эксперта Александра Хмелевского, в июне курс гривни останется примерно на майском уровне - в диапазоне 41,2-42,5 грн за доллар, а евро будет торговаться в пределах 46,0-48,0 грн.
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Кто такой Тарас Лесовой?
Тарас Лесовой - украинский банкир, начальник департамента казначейства Глобус Банка. Часто делится прогнозами относительно курса валют и изменений ситуации на рынке.
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