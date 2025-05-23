Доллар и евро внезапно 'взлетели': каким будет курс валют с 26 мая

Курс доллара растет второй день подряд.

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Курс валют в Украине / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Каким будет курс доллара 26 мая

Какой курс евро установил НБУ видео дня

Что происходит на межбанке и наличном рынке

Национальный банк Украины повысил курс доллара на понедельник, 26 мая. В то же время подорожал и евро. Об этом свидетельствуют данные с сайта регулятора.

Официальный курс доллара на 26 мая установили на уровне 41,5094 грн/долл. По сравнению с пятницей, 9 мая, стоимость доллара выросла на 0,0095 копейки (с 41,4999 грн), что свидетельствует о сохранении тенденции к укреплению американской валюты.

Тем временем курс евро вырос на 0,0668 копеек (с 46,9281 грн). Официальный курс европейской валюты на понедельник составляет 46,9949 грн/евро.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 23 мая курс гривны относительно доллара установился на уровне 41,50-41,53 грн/долл. На наличном рынке американская валюта подорожала на 5 копеек - до 41,65 грн/долл.

Курс доллара / Инфографика: Главред

Курс валют в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, НБУ на пятницу, 23 мая, повысил официальный курс доллара до 41,50 грн (+6 коп.), а евро - до 46,93 грн (+2 коп.). На межбанке доллар торгуется на уровне 41,48-41,51 грн, евро - 46,92-46,95 грн.

Также утром 23 мая незначительно выросли курсы валют: доллар подорожал на 5 копеек до 41,65 грн, евро - до 47,30 грн.

Кроме этого, экономист Александр Хмелевский прогнозирует, что из-за возможного обострения торгового конфликта между США и Китаем доллар может подешеветь. В Украине спрос на валюту вырос, но НБУ имеет достаточные резервы для стабильного курса. В июне гривна останется в пределах 41,2-42,5 грн/долл., евро - 46-48 грн.

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Что такое Национальный банк Украины? Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

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