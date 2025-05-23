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В Украине могут резко подскочить штрафы: за что грозит наказание водителям

Алексей Тесля
23 мая 2025, 11:45
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В 75 раз могут возрасти штрафы за непропуск автомобилей экстренных служб.
В Украине могут резко подскочить штрафы: за что грозит наказание водителям
В Украине могут увеличить штрафы / коллаж: Главред, фото: УНИАН, pexels

Главное:

  • Вырастут штрафы за непропуск автомобилей экстренных служб
  • Предлагается увеличить соответствующий штраф до 51000 грн

В Украине могут увеличить штрафные санкции за непропуск автомобилей экстренных служб на автодорогах.

Об этом свидетельствуют данные законопроекта, размещенного на официальной интернет-странице Верховной Рады Украины.

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В 75 раз могут возрасти штрафы за непропуск автомобилей экстренных служб, говорится в проекте Закона №11111 о внесении изменений в статью 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Законодатели предлагают усилить ответственность нарушителей за непредоставление преимущества в движении транспортным средствам, которые имеют на это право.

На сегодня за непредоставление преимущества в движении автомобиля скорой помощи, полиции или спасателей предусмотрен штраф в размере 680 грн.

В соответствии с законопроектом №11111, в Украине предлагается увеличить соответствующий штраф до 51000 грн.

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Ранее сообщалось о том, что возможен ли штраф за пересечение стертой разметки на дороге. На некоторых дорогах дорожная разметка может полностью стереться.

Напомним, ранее украинских водителей предупредили о наложении штрафов. В Украине существуют законодательные ограничения по мойке собственного автотранспорта.

Напомним, Главред писал, что украинских водителей могут начать штрафовать за превышение допустимого уровня шума, который создает их транспорт. Размер штрафа за первое нарушение будет составлять 17 000 грн.

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Что такое Верховная Рада Украины?

Верховная Рада Украины (ВРУ) - единственный законодательный орган государственной власти Украины, который имеет коллегиальное строение и состоит из 450 народных депутатов Украины, избранных сроком на пять лет на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права путем тайного голосования, пишет Википедия.

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