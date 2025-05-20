Украинских водителей предупредили о наложении штрафов: кого будут наказывать

В Украине существуют законодательные ограничения по мойке собственного автотранспорта.

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Некоторым водителям придется заплатить немало за чистое авто / Колаж: Главред, фото: УНИАН

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В Украине не разрешено где угодно мыть автомобили

Штраф за мойку авто в неотведенном месте может достигать 1700 гривен

На первый взгляд нет ничего незаконного в том, чтобы помыть собственное авто. Однако, не все водители знают, что такая процедура в неположенном месте в черте города может закончиться штрафом.

Как сообщает SUV News, статья 152 КУоАП предусматривает штраф за нарушение правил благоустройства от 340 до 1360 гривен для физических лиц и для предпринимателей - от 850 до 1700 гривен.

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Кроме этого в Украине есть законы, которые предусматривают наложение штрафа на водителей и за мойку транспорта во многих местах за пределами населенных пунктов. Это касается природоохранных зон, заповедников, национальных и региональных парков, памятников природы, заповедных урочищ и искусственно созданных объектов.

Статья 91 КУоАП предусматривает от 153 до 408 гривен с возможной конфискацией всех средств и инструментов, используемых для мытья, за такое нарушение закона.

"Экономия на услугах автомоек может обернуться не только штрафом, но и нанесением вреда окружающей среде. Лучше потратить дополнительные средства на профессиональную мойку, чем рисковать своим бюджетом и природой Украины", - предупреждают эксперты.

Штрафы в Украине для водителей - последние новости

Напомним, Главред писал, что украинских водителей могут начать штрафовать за превышение допустимого уровня шума, который создает их транспорт. Размер штрафа за первое нарушение будет составлять 17 000 грн.

Накануне сообщалось, что за превышение скорости на 20-50 км/ч в Украине предусмотрен штраф в размере 340 гривен. А если водитель разгоняется сверх этого лимита - более чем на 50 км/ч - штраф возрастает до 1700 гривен.

Ранее стало известно, что украинцев, которые ездят на автомобиле с внешними световыми приборами, которые не соответствуют требованиям конструкции транспортного средства, будут штрафовать.

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