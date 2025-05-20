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1450 гривен за килограмм: украинцы хватаются за головы от цен на ягоды

Анна Косик
20 мая 2025, 11:02
139
На рынках Украины начинается сезон ягод, но цены на них впечатляют.
Ягоды, черешня
Цены на ягоды в Украине бьют все рекорды / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

Главное:

  • Украинцы сообщают о безумных ценах на черешню
  • В Черновцах за килограмм черешни нужно заплатить более тысячи гривен

Весенние заморозки привели к потере большой части урожая сезонных фруктов, овощей и ягод. Эксперты предупреждали, что это, в свою очередь, повлияет на рост цен на рынках. Однако, реальные цены на ягоды в этом году превысили даже худшие прогнозы.

Выяснилось, что в Черновцах черешня, сезон которой уже начинается, стоит 1450 гривен за килограмм. Об этом в TikTok сообщила украинка Анна Хованец, опубликовав соответствующее видео.

видео дня

На нем видно, что в местном магазине продают два вида черешни, одна из которых даже дороже и стоит 1700 гривен. В то же время в комментариях под видео украинцы поделились ценами на черешню в своих городах.

Смотрите видео с ценами на ягоды в Черновцах:

Например, как сообщают комментаторы, в Одессе килограмм черешни можно купить за 1600 гривен, в то время как в Киеве сезонная ягода обойдется в 550 гривен.

Цены на черешню
Комментарии под видео Анны Хованец в TikTok о ценах на черешню в Украине / фото: скриншот

Другие пользователи отметили, что в Украине сейчас черешня дороже, чем в европейских странах. Например, по их словам, в городе Потенца, что в Италии, килограмм черешни стоит 5 евро против 31 евро за черешню в Черновцах.

Цены на черешню
Комментарии под видео Анны Хованец в TikTok о ценах на черешню в Италии по сравнению с Украиной / фото: скриншот

Цены на фрукты на ягоды в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что клубника, которая ранее была одной из самых доступных в Украине ягод, в этом году существенно подорожала. Аналитик украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопка рассказал, что цены на нее держатся на высокой отметке - от 180 до более 250 гривен за килограмм.

Почему растут цены на продукты в Украине
Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Накануне стало известно, что в Украине из-за весенних заморозков в этом году на рынке существенно подорожают фрукты - цена повысится минимум на 30 процентов.

Ранее также сообщалось, что из-за сильных апрельских заморозков в Украине ожидается значительное сокращение урожая косточковых фруктов - абрикосов, персиков, черешен и вишен. Потери могут достичь 50-60%.

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